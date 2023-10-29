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Бессмертная Газа. Израиль - недоносок Америки, - Александр Проханов
08:32 30.10.2023

Израиль - недоносок Америки. Каждая израильская бомба, падающая на Газу, приближает конец Израиля. Каждый летчик израильского бомбардировщика является могильщиком Израиля. Каждый танкист "Меркавы", стреляющий в Газу, стреляет по Тель-Авиву. Каждый израильский корабль, бьющий в Газу, топит Израиль в море. О, Израиль, страна жестоковыйных, горе, горе тебе!

Восстание в Газе разрушило мифологию Израиля, смяло глубинные коды, на которых зиждилось государство Израиль, коды, без которых бессмысленна стальная арматура любого государства, в том числе и государства еврейского. Государство Израиль своей мощью и жестокостью сеяло страх среди соседних арабских народов, обеспечивая этим страхом свою безопасность. Жертвенная, мученическая атака ХАМАС на Израиль показала - страха больше нет, существуют ценности, которые больше, чем жизнь, справедливость и свобода дороже, чем жизнь, и народ-мученик готов пожертвовать жизнью ради божественной справедливости.

Рушится миф о могуществе израильской военной машины. Когда отряд палестинцев вырвался за пределы бетонной стены, которой Израиль окружил Газу, этот отряд на мотоциклах и подержанных автомобилях разгромил целую израильскую дивизию, блокирующую подступы к Сектору. Солдаты этой дивизии в панике бежали, сдавались в плен. И бойцы палестинского сопротивления увели с собою в подземелья Газы множество солдат, а также командира этого элитного израильского подразделения.

Кончился миф о безопасном и благополучном Израиле, куда приглашались все евреи мира, дабы вкусить мистические радости обетованной земли и испытать блаженство на родине предков. Израиль становится самым опасным местом земли. И с начала восстания в Газе из Израиля полетели переполненные борта, увозившие с исторической родины тысячи перепуганных израильтян.

Рушится учение о холокосте, где сформулирована мысль о народе-мученике, о народе-жертве. Теперь этот народ-мученик превратился в народ-мучитель. И народ-жертва приносит на глазах у всего человечества кровавую жертву в Газе. Холокост, сделавший еврейскую тему неприкосновенной, был разрушен сионистом Нетаньяху, отдавшим приказ стереть палестинскую Газу с лица земли.

Каждый разрушаемый бомбами дом в Газе, погребающий под обломками своих обитателей, стариков, женщин и детей, каждое прямое попадание в больницу, где гибнут врачи и больные, каждые мечеть или храм, с полумесяцем или крестом, где от взрывов израильских бомб умирает паства, делают Израиль проклятым. Делают страной, где нет праведников, страной, разделяющей судьбу Содома и Гоморры.

Ложь, что все евреи мира поддерживают Израиль, убивающий Газу. Множество еврейских интеллектуалов осуждают Израиль и выступают в защиту Газы. Еврейские публицисты и писатели требуют остановить кровопролитие в Газе, предупреждают Израиль о трагедии государства, превратившего жертвенный семисвечник в орудие убийства.

Новейшая история делится на периоды до восстания Газы и после восстания Газы. Газа колыхнула глубинные пласты человечества. И эти пласты, в какой бы части мира они ни находились, дрогнули и зашевелились. Сбывается великое предсказание Шекспира, сделанное им в "Макбете": "Земля, как и вода, рождает Газу. И это были кровавые пузыри земли".

Россия на Украине ведет смертный бой с Америкой. Американские ракеты и снаряды, американские гаубицы убивают в окопах русских солдат, а в Донецке рушат жилые дома, больницы и храмы. Американская пропаганда, эта змея с раздвоенным языком, называет русских народом-изгоем, вымарывает русских из истории, выскребает из мировой культуры Толстого, Достоевского, Пушкина. Америка отыскала на Украине русофоба Зеленского и его руками вершит кромешное американское дело. В Израиле Америка отыскала исламофоба Нетаньяху и его руками убивает Газу. Русские и палестинцы сражаются с одним и тем же врагом - Америкой. Донецк и Газа - города-побратимы.

У меня в Газе друзья. Врачи, делающие операции раненым при свете свечей, без наркоза. Священники, не успевающие отпевать убитых бомбами православных. Лесоводы, с которыми я сажал оливковые рощи, превращенные израильскими самолетами в пожарища. И бойцы Сопротивления, дежурящие в ночи у своих рукодельных минометов, уходящие в подземные туннели, готовые к смертному бою.

В России побывала делегация ХАМАС. Они вели переговоры в Москве, когда в Газе убивали их близких. Беседуя с ними, я ощутил настоящую политику. Когда в основе лежит не мелкая политическая интрига, не гнусный финансовый интерес, не осторожная вкрадчивость, а национальное горе, национальная мечта, великая схватка за вселенскую справедливость.

Россия - не Газа, ее не удастся разбомбить, не удастся окружить колючей проволокой, бетонной стеной. Россия во все века живет великой грезой, великой мечтой о вселенской справедливости. В этом ее миссия, этим она угодна Богу. И сегодня она, как и Газа, обливается кровью, платя свою вековечную русскую цену за вселенскую справедливость.

Источник - завтра
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