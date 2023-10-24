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От Сонного Джо - к Супермену: из Байдена лепят нового Франклина Рузвельта
09:48 30.10.2023

24 октября 2023

Президент Джо Байден во время падения на церемонии в Академии ВВС США 1 июня 2023 года. Фото: Brendan Smialowski / AFP
Воинственная речь американского президента Джо Байдена, в которой он заявил о переломном моменте истории, лидерстве США и о том, что поддержка Израиля и Украины - это разумные инвестиции, говорит о том, что политтехнологи Белого дома решили создать своему президенту новый образ. Это образ бойца, крутого парня, человека, который возглавляет США в трудное время.

80-летний Байден должен спасти существующие правила в международной политике (американское мировое доминирование). Такое амплуа как-то не очень вяжется с образом Сонного Джо, который пожимает руку невидимкам и часто не знает, как сойти со сцены, а его слова время от времени приходится опровергать пресс-службе Белого дома. Неужели политтехнологи, эксперты, люди, близкие к Байдену, этого не понимают? Понимают. Но у них нет выбора.

До середины лета этого года представители демократической партии делали ставку на успех ВСУ в Таврии. Это должно было стать важнейшим элементом будущей предвыборной кампании Джо Байдена. Судя по тому, что писали в преддверии украинского контрнаступления западные журналисты и всевозможные эксперты, у Белого дома было два основных сценария развития событий.

Первый можно охарактеризовать как программу максимум. ВСУ наносят быстрое и очень болезненное поражение русской армии, украинцы перерезают "крымский коридор и выходят к границам Крыма, начинают наступление на Донбассе. Поражения вызывают недовольство в российском обществе. Люди выходят на митинги, начинаются восстания военных. Пользуясь этим хаосом, Вашингтону удается поставить во главе РФ своих людей, которые отдают Украине новые территории и Крым, а ресурсы России оказываются под контролем американских крупных компаний. Такая геополитическая победа 100% обеспечила бы Байдену переизбрание на второй срок.

Сценарий номер два: программа минимум. ВСУ должны были перерезать "Крымский коридор", этот факт пропагандисты демократической партии постарались бы подать своему обывателю как крупный успех и доказательство правильности внешней политики Байдена. Видимо, плана на случай провала контрнаступления ВСУ у Белого дома просто не было. ТОП-политики сами стали жертвами своей пропаганды, уверовав в непобедимость ВСУ при поддержке НАТО. Также демонстрацией успешной внешней политики должно было стать установление дипломатических отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Но провал контрнаступления ВСУ и война на Ближнем востоке поставили крест на всех планах демократов.

По факту вся внешняя политика администрации Белого дома потерпела фиаско. При всем желании ни один политтехнолог не сможет в информационном поле назвать провал ВСУ и огонь войны на Ближнем Востоке результативной международной политикой. В окружении Байдена поняли, что им придется вступать в предвыборную кампанию с двумя горячими конфликтами, в которых участвуют сателлиты США. А значит, и сами Штаты опосредованно в них втянуты. Поэтому Белому дому, чтобы сохранить Байдену шансы снова стать президентом, нужно спешно менять концепцию предвыборной кампании. Теперь из него пытаются сформировать образ нового Франклина Рузвельта, ведь во главе США во времена, когда мир находится в состоянии турбулентности, не может стоять президент-маразматик. Но насколько такая одежка Байдену по размеру? В 2020 году он шел на выборы совсем с другой репутацией предсказуемого, либерального политика, понятного для американского истеблишмента и обывателей. Роль крутого парня тогда играл экс-президент Дональд Трамп. И какие последствия может иметь то, что Байден выступает в новом образе?

Во-первых, республиканцы и их сторонники быстро раскусили игру политтехнологов. Так, Джесси Уоттерс заявил, что Байден баллотируется как генерал Паттон (Джордж Паттон отличался агрессивностью, несдержанностью, и у него было множество странностей), и выбирает "пушки вместо масла". Республиканцы критикуют Байдена за попытку увязать оказание помощи Украине с поддержкой Израиля. Он хочет дать Тель-Авиву лишь 14 млрд долларов, а Киеву 60 млрд. Наконец, трампистам точно не понравится, что у их лидера хотят отобрать имидж крутого парня. Поэтому немалая часть республиканцев будет торпедировать инициативы Байдена по поддержке Украины. Это еще больше усилит политический кризис в США, который возник после отставки спикера конгресса Маккарти. Республиканцы до сих пор не смогли избрать нового председателя парламента. Также левое крыло демократической партии выступает против помощи Израилю, что только усиливает политический хаос. На этом фоне Байдену будет сложно долго сохранять амплуа сильного лидера.

Во-вторых, в The New York Times вышла большая статья, в которой утверждается, что Украине и Израилю придется конкурировать за поставки оружия и боеприпасов из США. По мнению опрошенных изданием экспертов, речь прежде всего идет о 155-миллиметровых снарядах, которых у стран Запада и так остались минимальные запасы. Также обоим американским сателлитам понадобятся "умные бомбы" и стингеры. Таким образом, из-за желания Байдена показать, что он крутой парень, может возникнуть ситуация, когда двое едят маленький пирог, и оба остаются голодными, так как еды хватило только на одного. В результате и ВСУ, и израильская армия могут оказаться на голодном пайке, что скажется на боеспособности как украинских, так и израильских формирований.

В-третьих, Байдену в новом амплуа придется и дальше все время доказывать, что он крутой парень. А такой персонаж должен жестко и быстро отвечать даже на малейшие вызовы. США заинтересованы, чтобы серьезные боевые действия на Ближнем востоке не вышли за пределы сектора Газа. Для этого нужны договоренности с Ираном, чтобы шиитская "Хезболла" не вмешалась глобально в израильско-палестинский конфликт. Однако в Сирии проирански настроенные силы при помощи беспилотников уже атаковали американские военные базы. Если эта тенденция продолжится, то Байдену для сохранения нового образа придется ответить, иначе республиканцы будут обвинять его в слабости. Возможна эскалация конфликта в Ливане или Сирии. И тогда весьма вероятно, что Байден отдаст приказ задействовать авиационные группы против союзников Ирана или даже его подразделений, отправленных в регион. Тогда конфликт выйдет на совсем другой уровень.

Если демонстрируешь, что ты сильный и воинственный, то трудно уклониться от драки. А Байден как раз в таком положении. Недаром американский миллиардер Илон Маск заявил, что мир постепенно приближается к Третьей мировой войне. И попытка людей Байдена сохранить за ним место президента очень этому способствует.

Сергей Миркин

Источник - eadaily.com
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