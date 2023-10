Силы ЦАХАЛ ведут бои в северной части осажденного палестинского сектора, - МК

10:16 30.10.2023

Войска Израиля при поддержке танков расширили свои операции внутри Газы на фоне сообщений об ожесточенных воздушных и артиллерийских ударах на севере анклава, при этом в воскресенье почти три десятка грузовиков въехали через южную границу палестинской территории, сообщает The Guardian.



ХАМАС подтвердил, что в воскресенье вел "тяжелые бои" с израильскими войсками на севере Газы, а Израиль вновь предупредил осажденных жителей бежать на юг.



Палестинские СМИ сообщили рано утром в понедельник, что израильские авиаудары были нанесены по районам вблизи больниц Шифа и Аль-Кудс в городе Газа, а палестинские боевики вступили в столкновение с израильскими войсками в пограничном районе к востоку от города Хан-Юнис, на юге анклава.



Сообщения о боевых действиях поступили через несколько часов после того, как Израиль опубликовал изображения боевых танков на западном побережье анклава, сигнализируя о потенциальной попытке окружить главный город Газы, через два дня после того, как израильское правительство отдало приказ о расширении наземных операций через свою восточную границу.



ХАМАС заявил, что его бригады "Эззедин аль-Кассам" уже "ведут тяжелые бои с вторгшимися оккупационными силами".



Самопровозглашенная Израилем "вторая фаза" его трехнедельной войны против боевиков ХАМАС в значительной степени скрывалась от внимания общественности, поскольку силы двигались в темноте, а отключение телекоммуникаций отрезало палестинцев от мира, отмечает The Guardian.



В воскресенье перебои с телефонной связью и интернетом, казалось, ослабли, но оператор связи Paltel заявил, что израильские авиаудары снова привели к отключению интернета и телефонной связи в некоторых северных районах анклава, где расположены командные центры ХАМАС. Перебои в электроснабжении серьезно затруднили операции по спасению пострадавших в результате израильских заграждений.



Сообщения об ударах вблизи больниц появились после того, как Палестинский Красный Полумесяц заявил в воскресенье, что он получил предупреждения от израильских властей о немедленной эвакуации больницы Аль-Кудс, где, как сообщается, нашли убежище 14 000 человек. Израиль обвинил ХАМАС в размещении командных центров и другой военной инфраструктуры в больницах Газы, что исламистская группировка категорически отрицает.



Министерство здравоохранения Газы, управляемое ХАМАС, заявило, что число погибших среди палестинцев превысило 8000, в основном это женщины и несовершеннолетние. Израиль бомбардирует Газу с тех пор, как боевики ХАМАС 7 октября ворвались через границу в Израиль, убив 1400 человек и взяв в заложники еще по меньшей мере 239 человек.



Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в воскресенье "подчеркнул необходимость немедленного и значительного увеличения потока гуманитарной помощи для удовлетворения потребностей гражданского населения в Газе", заявили в США.



С начала конфликта Израиль разрешил поступление лишь небольшой части гуманитарной помощи. В воскресенье 33 грузовика с водой, продовольствием и медикаментами въехали на единственный пограничный переход из Египта, сообщил Associated Press представитель контрольно-пропускного пункта Рафах Ваэль Або Омар.



Всемирная продовольственная программа ООН заявила, что по меньшей мере 40 ее грузовикам необходимо ежедневно въезжать в Газу только для удовлетворения растущих потребностей в продовольствии.



Турция планирует провести международную мирную конференцию по Газе



Израильские власти заявили, что вскоре разрешат ввоз в Газу большего количества гуманитарной помощи, но глава отдела по гражданским вопросам COGAT, израильского оборонного ведомства, ответственного за гражданские дела палестинцев, не предоставил никаких подробностей о том, какой объем помощи будет предоставлен.



Израильские военные воздержались от того, чтобы называть свои постепенно расширяющиеся наземные операции внутри Газы тотальным вторжением. Ожидается, что потери с обеих сторон резко возрастут, поскольку израильские войска и палестинские боевики сражаются в густонаселенных жилых районах.



Насилие нанесло серьезный ущерб и оказало растущее давление на переполненные больницы Газы. Жители, живущие рядом с больницей Шифа, крупнейшей на территории, сообщили, что израильские авиаудары в субботу вечером были нанесены недалеко от комплекса, где укрывались десятки тысяч мирных жителей.



Спасательная служба Палестинского Красного Полумесяца сообщила, что в результате израильских авиаударов неподалеку были повреждены части другой городской больницы Газы после того, как в воскресенье она получила два призыва от израильских властей с приказом эвакуироваться. Некоторые окна были выбиты, а комнаты завалены обломками. Спасательная служба сообщила, что авиаудары были нанесены всего в 50 метрах от больницы Аль-Кудс, где укрываются 14 000 человек.



Израиль приказал больнице эвакуироваться более недели назад, но она и другие медицинские учреждения отказались, заявив, что эвакуация будет означать смерть для пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких.



"Ни при каких обстоятельствах больницы не должны подвергаться бомбардировкам", - заявил генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини в интервью CBS News.



Опасения по поводу того, что насилие может распространиться по всему региону, продолжились после того, как Израиль заявил, что нанес удар по трем ячейкам боевиков, которые вели огонь из Ливана по Израилю в воскресенье. ХАМАС заявил, что его силы в Ливане выпустили 16 ракет по израильскому городу Нагария. "Хезболла", союзник ХАМАСА, заявила, что она также выпустила ракеты по нескольким объектам.



Израильские военные также заявили рано утром в понедельник, что их самолеты нанесли удар по военной инфраструктуре в Сирии после того, как ракеты оттуда упали на открытой израильской территории.



