Арман Кенжегалиев возглавил "Правительство для граждан" Казахстана

11:34 30.10.2023

30 октября 2023 года министр цифрового развития Багдат Мусин представил нового председателя "Правительство для граждан". Им стал Арман Кенжегалиев, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, Арман Кенжегалиев окончил Казахский гуманитарно–юридический университет, университет "Кайнар", Шеффилдский университет.



Квалификация по специальности – экономист, юрист, магистр в области государственного управления и государственной политики.



Трудовую деятельность начал в 1999 году юристом в коммерческой организации.



В 2002 – 2003 годах работал главным специалистом по правовой работе АФ "Астанинский почтамт" "АО Казпочта".



В 2003 – 2012 годах занимал различные должности в структуре Министерства юстиции РК.



В 2012 – 2017 гг. – главный эксперт, консультант Отдела индустриально–инновационного развития Канцелярии премьер–министра РК.



В 2017 – 2018 гг. – заместитель директора Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции РК.



В 2018 – 2020 гг. – заместитель директора; директор Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК.



С августа 2020 года занимал должность директора Департамента законодательства Министерства юстиции РК.



С 26 мая 2021 года до нынешнего назначения являлся руководителем аппарата Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.



Анастасия Московчук