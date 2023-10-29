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В Казахстане создадут институт по изучению Каспийского моря
11:57 30.10.2023

Научно-исследовательский институт Каспийского моря будет создан в Казахстане. Об этом 30 октября 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.
По данным ведомства, институт будет исследовать:

экологические проблемы Каспийского моря;
проблему снижения уровня воды;
причины массовой гибели тюленей и рыб;
вопросы сохранения популяции каспийского тюленя;
ихтиофауну;
акваторию;
побережье Каспия.
"Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств".
Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Кроме того, институт будет предоставлять объективную и независимую информацию по всем направлениям экосистемы Каспийского моря.

Полученные данные послужат основанием для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами.

Также создание научной организации даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.

"Создание института позволит подойти к изучению проблемы комплексно, решать масштабные задачи".
Министр Нуржан Нуржигитов
Экологи и общественники Казахстана уже давно обеспокоены проблемой обмеления моря. В Министерстве экологии признают проблему и связывают высыхание моря с изменениями климата.

По данным специалистов, в 2006-2020 годах на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивными.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698656220


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