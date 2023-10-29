В Казахстане создадут институт по изучению Каспийского моря

11:57 30.10.2023

Научно-исследовательский институт Каспийского моря будет создан в Казахстане. Об этом 30 октября 2023 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.

По данным ведомства, институт будет исследовать:



экологические проблемы Каспийского моря;

проблему снижения уровня воды;

причины массовой гибели тюленей и рыб;

вопросы сохранения популяции каспийского тюленя;

ихтиофауну;

акваторию;

побережье Каспия.

"Еще одним направлением будет обеспечение тесного взаимодействия с коллегами из других прикаспийских государств".

Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Кроме того, институт будет предоставлять объективную и независимую информацию по всем направлениям экосистемы Каспийского моря.



Полученные данные послужат основанием для принятия комплексных мер государственными и местными исполнительными органами.



Также создание научной организации даст возможность в полной мере исполнять международные и национальные обязательства по сохранению Каспия.



"Создание института позволит подойти к изучению проблемы комплексно, решать масштабные задачи".

Министр Нуржан Нуржигитов

Экологи и общественники Казахстана уже давно обеспокоены проблемой обмеления моря. В Министерстве экологии признают проблему и связывают высыхание моря с изменениями климата.



По данным специалистов, в 2006-2020 годах на акваторию Каспийского моря выпадало наименьшее количество осадков, а процессы испарения были более интенсивными.



Анастасия Московчук