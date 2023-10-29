 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Таджикистан   | 
Краткая история таджикской художественной гимнастики
13:32 30.10.2023

Чемпионки мира и СССР по художественной гимнастике из Таджикистана. А вы их знаете?

Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus

Краткая фото-история таджикской художественной гимнастики.

Гимнастки Елена Баринова и Эрика Шиллер, минута отдыха



В последнюю субботу октября отмечается День художественной гимнастики. Основоположницей этого вида спорта в Таджикской ССР была Роза Баринова. Она родилась и выросла в Белгороде, где с детства занималась эстетической гимнастикой - предшественницей художественной гимнастики. После окончания института в Харькове приехала в Душанбе.

Она первой начала вести секцию художественной гимнастики в Таджикистане. Роза Баринова разработала первые квалификационные программы, воспитала первых таджикских мастеров спорта по художественной гимнастике и стала первым в Таджикистане (1974г.) заслуженным тренером по этому виду спорта.

В воспоминаниях своих воспитанниц Роза Ивановна была очень строгим, требовательным и проницательным тренером.

Душанбе 1969 год. В центре тренер по художественной гимнастике, педагог Роза Ивановна Баринова и ее воспитанницы Лидия Хмара, Эвелина Асанова, Ольга Жемчужникова

В конце шестидесятых - начале семидесятых годов в когорту сильнейших гимнасток республики входила неоднократная чемпионка Таджикистана Парвина Кадырова. Позже - душанбинки Эвелина Асанова, Галина Лаврентьева и Эрика Шиллер - все они воспитанницы Розы Бариновой.

Однако подлинная слава к таджикской школе художественной гимнастики пришла с появлением на международной арене Эрики Шиллер.

Эрика Шиллер, многократная чемпионка Таджикской ССР, Чемпионка мира и Европы, Мастер спорта международного класса, Заслуженный мастер спорта СССР

История Эрики

Как-то в школу, где училась Эрика, пришел тренер из ДСШ, посмотрел на стройную девочку и предложил заниматься в секции. Эрика упрямо мотнула головкой: нет! Но все же после пришла и увлеклась художественной гимнастикой.

Потом добилась и успехов: сначала в школе, затем в секции. А в 1973 году стала чемпионкой республики и города Душанбе, где родилась. Было ей тогда 13 лет.

Осенью 1974 года Эрика стала победительницей состязаний школьников Советского Союза, через год на Кубке СССР заняла десятое место. Это был отличный дебют девочки, выступающей по программе мастеров среди взрослых.

Душанбе, 1976 год. Душанбинский Дворец спорта, розыгрыш Кубка СССР по художественной гимнастике. Выступает чемпионка Таджикистана Эрика Шиллер. Она сумела выиграть спор за третье место у таких блестящих спортсменок Галины Крыленко (Минск) и Натальи Крашенинниковой (Ставрополь)

Когда в 1975 году Эрика ехала на чемпионат страны, который проходил в Тбилиси, было решено с тренером, что она обязательно должна войти в десятку. Эрика Шиллер оказалась на четвертом месте!

Уже через два года Эрика Шиллер становится чемпионкой мира 1977 года в швейцарском Базеле. Чемпионка мира, чемпионка СССР, призер Кубка СССР, четырехкратная чемпионка Таджикистана Эрика Шиллер привнесла в художественную гимнастику свой неповторимый стиль, основанный на сочетании сложности, четкости движений, артистизма и индивидуального мастерства.

Душанбинка Эрика Шиллер на переднем плане. Сборная команда СССР на чемпионате мира 1977 года в швейцарском Базеле.

В последующие годы неизгладимый след в истории таджикской художественной гимнастики оставили также Ирина Дерюгина, Рахиля Хисамова, Татьяна Гусарова, Ольга Колесник, Валерия Королева и др.

Душанбе, 1976 год, душанбинский Дворец спорта, розыгрыш Кубка СССР по художественной гимнастике. В центре обладательница хрустального кубка Ирина Дерюгина (единственная советская гимнастка, которая дважды была абсолютной чемпионкой мира в 1977 и 1979гг), слева душанбинка Эрика Шиллер (3 место), Галима Шугурова (2 место)

Источник - Азия-Плюс
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