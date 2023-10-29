Краткая история таджикской художественной гимнастики

13:32 30.10.2023

Чемпионки мира и СССР по художественной гимнастике из Таджикистана. А вы их знаете?



Гафур Шерматов, специально для Asia-Plus



Краткая фото-история таджикской художественной гимнастики.



Гимнастки Елена Баринова и Эрика Шиллер, минута отдыха



