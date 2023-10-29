Как воспитать настоящую элиту, - Н.Бурцева

13:34 30.10.2023

Как воспитать будущую элиту. Рецепт Натальи Бурцевой



СВЯТОСЛАВ СЕРГИЕВСКИЙ



Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что учителя играют колоссальную роль в нашей жизни. Педагоги сопровождают нас в самые важные годы - детские, подростковые - и фактически закладывают вместе с родственниками и друзьями фундамент нашей будущей жизни. А если это делают такие люди, как директор Лицея №1 "Лидер" города Макеевки Наталья Николаевна Бурцева, то само здание (наша жизнь) просто не может не выйти замечательным.



Директор Лицея №1 "Лидер" города Макеевки Наталья Николаевна Бурцева



Наталья Николаевна родилась здесь же, в Макеевке, однако ее родители переехали в Донбасс из Костромской области. В 60-е годы прошлого века сюда приехал ее отец, сначала один, а потом и семью с собой перевез. Стояла большая и интересная задача: восстанавливать Донбасс, развивать его.



"Видимо, и нам это передалось. Получается, семейная традиция", - улыбается Наталья Николаевна.



Она уже в школе поняла: хочет быть педагогом. Тут и пример для подражания встретился - преподаватель русского языка Любовь Степановна. Однако та стала отговаривать ученицу: "Одумайся, тут ведь столько тетрадок нужно будет проверять, а они никогда не заканчиваются!"



"Любовь Степановна ведь отговорила меня быть преподавателем русского языка. Но я решила, что все равно буду учителем. Хотя до меня у нас в роду педагогов не было даже близко - мама и папа работали на заводе", - признается будущий директор гимназии.



Закончив школу, подала документы в Макеевское педагогическое училище на учителя начальных классов. После училища закончила еще Славянский педагогический университет, была педагогом-организатором, заместителем директора по воспитательной части, а с 2014 года и по сей день она директор Лицея №1 "Лидер" и учитель русского языка.



В лицей Бурцева пришла преподавать еще в 1986 году, но, говорит, до сих пор помнит свой первый класс: мальчик Дима, который очень плохо выговаривал буквы, девочка Аня с "прекрасными, открытыми голубыми глазами, как небо"…



"Мы до сих пор общаемся. Они приводят к нам в лицей своих детей, поздравляют с днем рождения или Днем учителя. А я поздравляю их. Это очень приятно".



Не забывает лицей и самый, пожалуй, известный его выпускник - глава ДНР Денис Пушилин. Наталья Николаевна начала преподавать в 1986 году, а Пушилин выпустился из лицея в 1998. И в alma mater периодически заглядывает, несмотря на занятость и близость боевых действий.



"Ребятам очень нравится с ним. Когда Денис Владимирович приезжал к нам и беседовал с лицеистами, они после встречи подбегали ко мне безумно воодушевленные: он такой классный! И на равных общается!" - вспоминает Бурцева.



Быть на равных - это, кажется, один из ее главных принципов. С ней не чувствуешь себя зажатым учеником, у которого что-то вылетело из головы, и за это учитель точно пожурит перед всем классом. С ней, наоборот, легко и приятно, как будто знакомы уже полжизни.



Трудолюбивая и невероятно энергичная, Наталья Николаевна, кажется, успевает быть везде, знает обо всем. О таких говорят: "Живет на работе". "Не могу отличить, где дом, где работа. Тут же все равно все кипит 24/7", - признается моя героиня.



Она возглавила лицей как раз в 2014 году. Вспоминает, как 19 августа Макеевка была под обстрелом, педагоги как раз шли на работу. И вдруг взрывы, хаос, никому невозможно дозвониться - муж на работе, дочка с крошечной внучкой - та родилась как раз перед началом боевых действий, в 2013 году, и мирного неба практически не помнит. Иногда спрашивает у бабушки: "Когда же это все закончится?" - "Скоро, милая, уже скоро".



Забот у коллектива Лицея №1 "Лидер" в Макеевке - хоть отбавляй. Педагоги постоянно организуют какие-то мероприятия, а лицеисты все чаще готовятся к олимпиадам, соревнованиям и конкурсам - отстаивают честь Макеевки, соревнуясь со школьниками со всей России. И здесь "Лидеру" уже есть, чем гордиться.



В 2017 году лицеистов из Макеевки впервые пригласили на Всероссийский молодежный военно-исторический форум "Александровский стяг" имени святого благоверного князя Александра Невского. На форуме в том числе проходит конкурс на знание истории России, а команде-победителю вручают сам победный стяг. В первый же год этот самый стяг лицеисты привезли в Макеевку и еще два года оставались непобежденными, хотя тогда в школах еще не изучали историю России. "В первый раз нам сказали: мол, ну вы приезжайте, посмотрите, как тут все проходит. Хорошо посмотрели", - смеется Наталья Николаевна.



При поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ")