 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Когда Россия сможет отправлять грузы через Афганистан
13:37 30.10.2023

Поезд еще не пришел.

МАРК ЛУЖКОВЫЙ

Временное правительство Афганистана, сформированное движением "Талибан" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), приняло решение - установить на проектируемой Трансафганской железной дороге колею в 1520 мм, которую неофициально называют "русской".

"Мы очень бы хотели, чтобы и Казахстан, и Россия активизировались и подключились к данному проекту… И самое главное, правительство Афганистана уже приняло решение установить колею 1520 мм на данном маршруте, чтобы российским вагонам не нужно было менять платформу на данном участке и проходил прямой транзит без смены платформ", - сообщил ТАСС директор Управления железных дорог Афганистана Бахт-ур-Рахман Шарафат.

Масштабный проект по строительству Трансафганской железной дороги был согласован два года назад Узбекистаном, Пакистаном и Афганистаном.

По проекту, дорога должна пройти от приграничного узбекского города Термез - через Мазари-Шариф на севере Афганистана, далее через Кабул - и завершиться в пакистанском Пешаваре.

Предполагается, что магистраль, связывающая постсоветскую железнодорожную сеть с пакистанскими маршрутами (а значит, и с портами в Индийском океане), способна наладить прямую железнодорожную связь между Европой и Индией. Причем, согласно плану, особая транзитная роль достается России, через которую должен будет пролегать путь.

Однако с финансированием этого замысла практически сразу возникли трудности. На его претворение в жизнь понадобится потратить около 5 миллиардов долларов, чтобы достроить железнодорожную магистраль к 2026–2027 гг. Впрочем, сказать, что у инициативы нет будущего, тоже нельзя - в следующем году запланировано провести встречу "Российско-афганская дружба", на которой будет обсуждаться возможность российских инвестиций.

Потенциал у проекта действительно впечатляющий - в год по Трансафганской железной дороге может проходить до 20 млн тонн грузов, существенно повышая региональный товарооборот.

Это не только увеличит прибыль, но и снизит всеобщие транспортные расходы не менее чем на 40%. Для России это значит, что она могла бы экспортировать свои товары через морские порты Пакистана как на Ближний Восток, так и в Юго-Восточную Азию. Это существенно расширило бы количество партнеров, которые готовы торговать с Москвой, несмотря на западные санкции.

Как считает руководитель отдела Средней Азии в Институте стран СНГ Андрей Грозин, Трансафганская железная дорога выгодна России не только в геополитическом плане.

"Появление новых товарных потоков всегда стимулирует появление новых рабочих мест, новых производств, новых предприятий. Для рядовых граждан, живущих в российских регионах, через которые будет осуществляться транзит, это новые деньги и новые связи", - сообщил эксперт в комментарии ИА Регнум.

Главная проблема заключается в Афганистане: инвесторы не хотят иметь дело с международно не признанной властью талибов, а также опасаются возможной политической турбулентности в стране. Другим препятствием является и афганский ландшафт, усеянный горами и долинами. Кроме того, Кабул не может начать строительство исключительно за собственный счет, в том числе и потому, что после падения проамериканского правительства Ашрафа Гани усилиями Вашингтона было присвоено более 9 млрд долларов из госбюджета страны.

Талибы давно публично выражают интерес к сотрудничеству с Россией, регулярно проводятся переговоры на разных уровнях, но дипломатического признания от Кремля они так и не получили. Грозин подчеркивает, что Кремль не спешит с этим важным шагом из-за неготовности Кабула продемонстрировать стремление к встраиванию в региональную систему безопасности:

"Чтобы Россия признала "Талибан", с его стороны необходима более четкая приверженность поддержке общеевразийской стабильности. Да, они борются с наркотрафиком. Да, они добились определенных успехов. Но деятельность структур, которые у нас называются международными террористическими организациями (МТО), на территории Афганистана не прекратилась, она никуда не делась. Аналогичное беспокойство это вызывает и у Китая, который видит угрозу от группировок, намеревающихся начать действовать в Синьцзяне", - сообщил он.

Москва и Пекин не единственные, кого беспокоит террористическая угроза, исходящая от Афганистана. Пакистан, прямой партнер по проекту Трансафганской железной дороги, столкнулся с регулярными стычками на своих северных рубежах. В связке с экстремизмом там "заиграл" этнический вопрос - проведенная британцами в конце XIX века линия Дюранда "по живому" разделила пуштунский народ по две стороны границы. Как известно, "Талибан" представляет именно эту группу населения, а потому и активно спонсирует пуштунские вооруженные формирования, воюющие против Исламабада.

Учитывая все вышеизложенные проблемы, перспектив для молниеносного старта строительства пока не просматривается. Трансафганская железная дорога могла бы дать множество преимуществ не только странам-подписантам, но и большинству государств Евразии. Тем не менее то состояние, в котором Афганистан остался после окончания оккупации США, не удовлетворяет объективным политическим и экономическим требованиям, от которых зависит успех амбициозных замыслов.

Источник - REGNUM
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