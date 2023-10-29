Рождение новой Турции: почему коммунист Ленин подружился с националистом Ататюрком (история)

13:41 30.10.2023 Рождение новой Турции: почему коммунист Ленин подружился с националистом Ататюрком

Турецкая республика Ататюрка была провозглашена ровно 100 лет назад



Василий Зайцев



По итогам Первой мировой войны Османская империя была уничтожена. Большую часть ее территории планировали захватить соседние народы и европейские державы. Против этого восстал Мустафа Кемаль и его соратники - турецкие националисты и враги исламского халифата. Кемаль изгнал из Турции вражеские армии и положил конец оккупации, провозгласив 100 лет назад Турецкую республику. Интересно, что помогла ему в этом Советская Россия. О том, что заставило националистов и коммунистов подружиться - в материале "Газеты.Ru".



Больной человек Европы



К концу XIX века лучшие времена Османской империи были давно позади. Она потеряла почти все захваченные территории на Балканах и Египет, а в ходе войны с Россией 1877-1878 годов русские войска оказались в 200 километрах от Константинополя (Стамбула), поставив империю на грань уничтожения. Она лишилась покровительства Великобритании, и в 1882 году английские войска заняли Египет. Некогда самое могущественное государство Средиземноморья постепенно превращалось в европейскую колонию, и отставание страны от Запада (в том числе России) было очевидно любому здравомыслящему человеку. Пресса прозвала ту Османскую империю "больным человеком Европы".



Это привело к возникновению движения младотурок - националистов европейского образца. Они выступали за проведение либеральных реформ и боролись против действующего режима - теократического халифата. В 1908 году им даже удалось захватить власть и начать демонтаж халифата, но спустя шесть лет Германии удалось втянуть Османскую империю в Первую мировую войну. В 1918 году страна была разгромлена, капитулировала и лишилась Палестины, Сирии, Ирака и других арабских территорий. Однако по Севрскому мирному договору турки теряли не только "внешние" арабские территории, но и город Измир (Смирна) в Анатолии. Он отошел Греции, которая в 1919 году ввела в него войска. Вдобавок, Республика Армения пыталась заполучить исторические земли, находящиеся на территории современной Турции.



Однако новая власть, возникшая на руинах Османской империи, не согласилась с этим, и началась Война за независимость.



Отец турок



Мустафа Кемаль Ататюрк был офицером Османской армии и на момент конца ее существования дослужился до звания генерал-лейтенанта. Самый яркий эпизод его военной карьеры пришелся на 1915 год, когда он участвовал в отражении англо-французского десанта на Константинополь в ходе Дарданелльской операции. Мустафа Кемаль с молодых лет был вхож в революционные националистические круги и поучаствовал в Младотурецкой революции 1908 года, а в момент краха османского государства взял на себя роль лидера. Впоследствии парламент присвоит ему фамилию Ататюрк, что переводится как "отец турок".



Летом 1919 года он обратился к народу и провозгласил, что независимость страны находится под угрозой и призвал к мобилизации против оккупантов. Генерал провел несколько съездов сторонников, а к апрелю 1920 года созвал в Анкаре новый парламент - Великое Национальное Собрание Турции. На тот момент в Константинополе еще существовало правительство Султаната, и конфликт между ним и зарождающейся республикой был очень простым: константинопольская власть приговорила к смерти Кемаля и его сторонников, а Собрание издало закон о смертной казни для всех, кто сомневается в его легитимности.



Кемалисты денонсировали все договоры Османской империи, в том числе Севрский мирный договор, и начали борьбу за сохранение турецких земель бывшей империи. Врагов было три: армяне на востоке, греки на юго-западе и Антанта в Стамбуле. Поскольку по условиям капитуляции старая армия была разоружена, Мустафа Кемаль нуждался в союзнике и источнике оружия для новой армии.



От Интернационала - националистам



Поскольку искать помощи на западе было негде, новый лидер Турции принял решение обратиться к многовековым врагам - России. На тот момент в ней шла Гражданская война, но Москву и другие ключевые города контролировал СНК РСФСР под руководством Владимира Ленина. Казалось бы, у коммунистов-интернационалистов и турецких националистов не может быть ничего общего, как если бы Салах ад-Дин в борьбе против крестоносцев обратился за помощью к православной Руси.



Однако такая общая платформа нашлась - антиколониализм. В письме Ленину от 26 апреля 1920 года Кемаль писал: "Турция обязуется бороться совместно с Советской Россией против империалистических правительств для освобождения всех угнетенных, […] изъявляет готовность участвовать в борьбе против империалистов на Кавказе и надеется на содействие Советской России для борьбы против напавших на Турцию империалистических врагов".



Неясно, как антиколониализм соотносится с попыткой силовым образом удержать населенные армянами земли, но большевики не могли отказаться от нового союзника в борьбе с Антантой. Поэтому в июне Ленин направил в ответ письмо, в котором признавал за турецким народом право на освободительную борьбу и предложил "заложить прочный фундамент дружбы, которая должна объединить русский и турецкий народы". Интересно, что вождь мирового пролетариата не спросил у Кемаля, как в Турции обстоят дела с классовой борьбой и планируют ли новые власти провести раскулачивание - где требовалось, большевики всегда проявляли гибкость, забывали об отдельных нюансах своей идеологии и мыслили в духе Realpolitik.



Турки пообещали помочь Советам бороться с империализмом на Кавказе, а именно - воевать против империалистической Армении и заставить Азербайджан (турки и азербайджанцы - очень близкие народы) принять советскую власть.



В июле в Москву прибыла турецкая делегация, а к августу был выработан Договор о дружбе. Советская Россия пообещала помочь Турции оружием, боеприпасами и золотом, и это обещание сразу привели в исполнение. Немедленно на помощь кемалистам высылали 6 тыс. винтовок, более 5 млн патронов и 17,6 тыс. артиллерийских снарядов. По меркам продолжающейся Гражданской войны это было не очень много, а размах боевых действий в Турции был куда меньшим. В сентябре Турции также передали 620 кг золота из царских запасов.



Всего за время Войны за независимость по турецким данным было поставлено 37 812 винтовок, 324 пулемета, 44 587 ящиков патронов (63 млн), 66 артиллерийских орудий и 141 173 снаряда к ним.



Новая Турция



Нельзя сказать, что без советской помощи Турцию обязательно бы ждал крах, но с ней Мустафа Кемаль и его соратники добились огромных успехов. Во-первых, Республика Армения была разгромлена и уничтожена за пару месяцев - с 24 сентября по 2 декабря 1920 года. По мирному договору Турции отходило 2/3 ее территории, а оставшуюся треть (современную Армению) заняли советские силы.



Затем в 1921-1922 годах были разбиты греческие войска на территории Анатолии. Финальным эпизодам той войны стала Резня в Смирне, когда турки убили от 10 до 100 тыс. христиан, испокон веков живших на этой территории. В результате древний город Смирна (основан в III тысячелетии до н. э.), обещанный грекам по итогам Первой мировой, остался в Турции и носит название Измир. Греческое население Анатолии исчезло - около 1,5 млн человек сбежали в Грецию, остальные были убиты или ассимилированы. На 2006 год в Турции насчитывалось всего 3 тыс. православных греков.



Наконец, 23 августа 1923 года начался вывод войск Антанты из Константинополя, а султан Мехмед VI сбежал из страны на британском корабле за год до этого. По новому Лозаннскому мирному договору страны запада признавали Турцию в почти современных границах, но та отказывается от всех бывших владений на Ближнем Востоке.



После победы в войне 29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая республика. Ее первым президентом стал, конечно же, Мустафа Кемаль. Он порвал с традициями халифата и начал строить светское национальное государство европейского образца, которое, с рядом оговорок, существует и поныне. Источник - Газета.Ru

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