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Какие сорта граната выращивают в Таджикистане и какие из них вкуснее
13:46 30.10.2023

Мумтоз, Шайнак, Казак и Ачик-дона из Таджикистана. А вам какой гранат нравится?

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Узнали какие сорта выращивают в республике и какие из них вкуснее.

В Таджикистане в этом году часть гранатовых плантаций пострадали от зимних холодов. Несмотря на это, садоводы страны вырастили хороший урожай.

Сегодня продолжается сбор фруктов, и точные статистические данные будут объявлены позже. Но по предварительным расчетам, урожай граната может быть равен прошлогодним показателям.

В Таджикистане более 1,5 тыс. га гранатовых садов, страна производит от 20 до 30 тыс. гранатов в год.

Крупнейшие гранатовые плантации Таджикистана расположены в Нуреке, Дусти, Кабодиене, в районе Шамсиддини Шохин Хатлонской области.

В меньших объемах этот фрукт выращивается в районах Гиссарской долины, а также в Согдийской области.

Гранат, чаще кустарник или небольшое дерево с колючками высотой до 5 м. Цветение длится долго - с мая по август. В период цветения на ветках остаются женские цветы для завязки плодов, а мужские падают на землю и создают ландшафт, напоминающий красный ковер. Поэтому их сажают возле домов не только из-за плодов, но и как декоративное растение.

Существуют более 500 сортов граната во всем мире. Из них в Таджикистане культивируются более сотни, но промышленное или коммерческое значение имеют всего десятки сортов.

Например, в Хатлонской области выращивают, в основном, 6-7 сортов гранат, самыми популярными являются "Мумтоз анор, "Ширин анор", "Туруш анор", "Анори сурх", "Шайнак".

Очень сладкие плоды, выращенные на плантациях районов Дусти и Кубодиен.

"Одни и те же сорта гранат, выращенные в разных регионах, отличаются по весу и вкусу, - говорит садовод Азим Юлдошев, - в Вахшской долине не только плодородная почва, но и больше солнца. Поэтому плоды получаются вкусными".

В районе Джалолиддини Балхи есть станция субтропических растений, которая занимается селекцией гранат. Там ученые Института садоводства Академии сельхознаук проводят опыты по выведению новых сортов гранат.

Они, в частности, изобрели сорта с мягкой косточкой - Шайнак, Подарок, Гиссарский крупноплодный, Гиссарский алый и другие, а также районировали зарубежные сорта Ачик-дона, Десертный, Казаки-анор, Сурх-анор и Азербайджанский.

Если на юге гранаты выращивают прямо на поле, то на севере обычно их в зимний период укрывают в почву.

При соблюдении всех правил агротехники, гранатовые деревья начинают плодоносить с 3-летнего возраста, а с 6-7 лет дают уже полноценный богатый урожай.

В Гиссарской долине выращивают часто узбекские сорта – дашнабадские и шерабадские, они также отличаются хорошим вкусом и долго сохраняются.

В одном плоду таджикских гранат специалисты насчитали более 1200 гранатин, что свидетельствует об их коммерческой привлекательности.

Несмотря на разнообразия сортов и отменные вкусовые качества, Таджикистан не входит в число лидеров по выращиванию и экспорту гранат.

Урожай не удовлетворяет потребности всего населения, поэтому предприниматели часто завозят гранат из других стран.

Для экспорта нужны фрукты высокого качества и определенных сортов, в то время как в Центральной Азии акцент делается на местную селекцию, которая не отличаются высокой ценностью на мировом рынке.

В Таджикистане в среднем собирают с 1 гектара до 20 тонн качественных гранатов, тогда как в Иране, Израиле, Турции этот показатель превышает 60 тонн с га.

Гранаты, импортированные из Турции и других стран, сегодня в супермаркетах Таджикистана стоят 50-70 сомони, а местные – 25-35 сомони.

Полезные свойства и кому противопоказан гранат

"Зерненое яблоко" – так называли гранат древние римляне, наслаждаясь неповторимым вкусом семян гигантского фрукта. Они ценили фрукт за приятный вкус, но ничего не знали о том, что он насыщает их организм минералами и антиоксидантами, необходимыми для укрепления сердца, тонуса сосудов, снижения уровня холестерина и нормальной работы суставов.

Эти свойства граната были открыты гораздо позже, как и то, что его плоды оказывают благотворное воздействие на хрящевые ткани, предотвращая их деформацию. Зерна сочного плода признаны лучшим противовоспалительным средством и способны противостоять таким недугам, как туберкулез, кишечные расстройства и дизентерия.

Они дадут фору любой зубной пасте, эффективно устранив зубной налет, укрепив десна и изгнав из ротовой полости вредоносные бактерии. Отступят перед свойствами уникального плода гипертония, диабет и малокровие. При этом в ход идет все: сами зерна, их косточки и даже кожура.

Фрукт помогает поддерживать в тонусе фигуру и похудеть без вреда для здоровья – все благодаря низкому содержанию калорий и косточкам, под воздействием которых улучшается пищеварение, нормализуется метаболизм, приводится к норме утренний стул.

А для беременных зерна граната незаменимы вдвойне, защищая мамочку и ребенка от нападок бактерий и вирусов, уберегая от анемии и ограждая от стресса.

Однако укрепить здоровье, поддержать красоту и соблюсти фигуру гранат помогает не всем. Некоторые люди не смогут воспользоваться его полезным арсеналом из-за хронических заболеваний.

Фрукт категорически противопоказаны пациентам с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с повышенной кислотностью. Людям с такими заболеваниями стоит ограничить или полностью исключить из рациона этот полезный продукт.

Источник - Азия-Плюс
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