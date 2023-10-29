|После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 человек
14:15 30.10.2023
ГУМВД: установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 человек. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщило главное управление МВД по Дагестану.
"В результате принятых мер сотрудниками МВД по Республике Дагестан во взаимодействии с другими правоохранительными структурами эти нарушения пресечены. В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка. Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства", - отмечается в сообщении ведомства.
Как уточнили в ГУ МВД, в числе пострадавших девять сотрудников полиции, двое находятся в больнице.
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Беспорядки у аэропорта Махачкалы начались вечером 29 октября. Как отметил корреспондент "Известий" Мурад Магомедов, участники пришли с антиизраильскими плакатами и скандировали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.
После этого люди прорвались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолеты. Участники беспорядков также забрались на крышу международного терминала.
По данным регионального минздрава, пострадало более 20 человек. Как указали в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, возбуждено уголовное дело. Личности всех, кто принимает участие в беспорядках, будут установлены.
Правительство Республики Дагестан сообщило, что ситуация находится под контролем. Создан оперативный штаб, которым руководит глава региона Сергей Меликов.
30 октября Росавиация сообщила, что, предварительно, аэропорт Махачкалы возобновит работу в 02:59 мск 31 октября.