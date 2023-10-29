После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 человек

14:15 30.10.2023

ГУМВД: установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы



После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 человек. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщило главное управление МВД по Дагестану.



"В результате принятых мер сотрудниками МВД по Республике Дагестан во взаимодействии с другими правоохранительными структурами эти нарушения пресечены. В настоящее время аэропорт полностью находится под контролем органов правопорядка. Установлены более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства", - отмечается в сообщении ведомства.



Как уточнили в ГУ МВД, в числе пострадавших девять сотрудников полиции, двое находятся в больнице.



