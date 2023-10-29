В Ташкенте пресекли попытку проведения митинга в поддержку Палестины

14:19 30.10.2023

Правоохранители столицы Узбекистана пресекли попытку провести в городе митинг в поддержку Палестины. Об этом сообщает gazeta.uz.



По информации агентства, в воскресенье в центре города в сквере имени Амира Темура собрались более ста человек, которые намеревались провести несанкционированную акцию в поддержку палестинского народа.



Призывы к ее проведению появились в социальных сетях за несколько дней до этого. Активисты подготовили баннер, копировавший баннер митинга в поддержку Палестины, прошедшего в Стамбуле днем ранее.



На баннере был изображен памятник Амиру Темуру и большое количество людей вокруг с флагами Узбекистана и Палестины. Кроме того, на нем указывалось место и время проведения акции. В нижней части баннера имелись надписи "Плечом к плечу с Палестиной", "15 суток меня не пугают" и "Если нас будет много, нас услышат".



По данным источников агентства, для участия в митинге в центр столицы прибыли не только жители Ташкента, но и люди из других регионов. Всего собралось немногим более 100 человек.



Сообщается, что правоохранительные органы были осведомлены о планируемом собрании и своевременно приняли необходимые меры. В сквере и вокруг рассредоточились сотрудники полиции и Национальной гвардии, а также доставлена необходимая техника.



Как передает агентство, практически всех участников задержали и доставили в отделы внутренних дел, где провели с ними беседы. Большую часть отпустили. В отношении некоторых граждан составили административные протоколы (предположительно по статье 201 Административного кодекса РУ - "Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций"). Материалы передали в суд.



Каких-либо серьезных инцидентов допущено не было.