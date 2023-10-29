Почему в Казахстане не могут точно посчитать, сколько в стране скота

15:08 30.10.2023

Разница в 20 процентов:



Кто-то вздрогнул, кто-то, возможно, икнул. На совещании в правительстве неделю назад замруководителя Национального бюро статистики Максат Турлубаев сообщил, что в следующем году стартует национальная сельскохозяйственная перепись. Пока только в пилотном режиме. А в 2025 году – поголовная.



Чем это грозит тем, кто выращивает еду?



"Юридическим лицам и владельцам личных подсобных хозяйств предложат заполнить вопросники на специальном web-портале. Сбор данных по остальным респондентам, не прошедшим опрос (то есть тем, кто не захотел добровольно признаться, сколько у него земли, техники и голов скота – Авт.), будут осуществлять интервьюеры".



Всех взять на карандаш?



Иными словами, государство решительно желает разобраться, сколько и какие активы сегодня в закромах у наших дехкан и дачников. "Нам нужно получить полную и объективную картину состояния сельского хозяйства. Без достоверных данных очень сложно качественно планировать развитие отрасли. Уже сейчас нужно начинать все необходимые процедуры и выявить погрешности и недочеты в работе. Чтобы в 2025 году провести перепись", - сказал на совещании в правительстве вице-премьер Серик Жумангарин.



Погрешности?



В июне премьер-министр Алихан Смаилов (когда-то он возглавлял комитет по статистике, значит, в теме) на том совещании сказал: "По информации Агентства по стратегическому планированию и реформам, данные в официальных источниках расходятся в среднем на 20 процентов (ого-го!). Именно для решения этой проблемы должна быть проведена сельскохозяйственная перепись… Работу надо начать уже в этом году. Министерству сельского хозяйства разработать Дорожную карту по проведению сельхозпереписи, в том числе модернизации информационных систем".



Иными словами, правительство хочет знать не только, сколько голов кур, уток-гусей, баранов-овец, коров-быков, коз, верблюдов и прочей живности окормляют наши фермеры. Но и каковы урожаи помидоров-огурцов на дачах у горожан.



Не наступить на старые грабли



Прокомментировать предстоящую перепись "Караван" попросил экономиста Рустема Кадирниязова.



- В 2006-2007 годах в Казахстане провели первую сельскохозяйственную перепись в 7-8 тысячах сел. Помните? Попытались переписать-зафиксировать все, что касается растениеводства и животноводства. Чтобы получить по всем позициям все данные о сельхозпроизводителях. Технику и ее состояние тоже учитывали.



- И что получили?



- Официально тогда выявили что-то около трех миллионов голов скота в 20 тысячах фермерских и в двух миллионах домашних хозяйств. На мой взгляд, "кривые" цифры. Еще описали более полумиллиона дачных участков. Там вообще трудно было выявить, кто и что выращивает для себя, а кто на продажу. Формально перепись провели. И по видам и породам птиц и животных. И по наличию семян, кормов и даже по запасу удобрений. Но можно ли было верить той переписи?



- Почему вы сомневаетесь?



- Потому что тогда не было объективных данных по посевным площадям, по пастбищам, по поливным угодьям, по возделываемым территориям. Любой хозяин, если он не идиот, всегда преуменьшает свои активы и преувеличивает потери. На самом деле у наших фермеров в разы больше мелкого и крупнорогатого скота, чем в отчетах областных акимов. Можете не сомневаться! Какая-то часть скота, пастбищ и пашен записана на родственников. И так почти во всех областях. Если сейчас выявить реальных владельцев – ой сколько всего интересного вылезет.



- У вас есть факты?



- За два года в стране выявили почти 20 миллионов гектаров невозделываемых земель. У них были и формальные, и номинальные хозяева. А настоящих собственников выявили? Гектары "ничьими" не бывают. Еще несколько лет назад это был актив, который можно было переуступить, сдать в аренду. Практика рантье, ростовщиков. Настало время закрыть эту лавочку.



Справка "Каравана"

В конце июля Генеральная прокуратура сообщила, что за два года выявлено более 18 миллионов га пустующих и незаконно выданных пастбищ. "В оборот вовлечено 4 млн га. В то же время стране не хватает 15 млн га общественных пастбищ, что создает проблемы с выпасом скота личных подсобных хозяйств".



- В начале прошлого года тогдашний министр сельского хозяйства (ныне аким Жамбылской области) Ербол Карашукеев заявил, что "в личных подсобных хозяйствах имеется 5,7 миллиона условных голов сельхозживотных, подлежащих выпасу. По предельно допустимым нормативам нагрузки требуется дополнительно 8,9 млн га пастбищ".



- А у меня встречный вопрос: это пастбищ не хватает, или неучтенного скота больше стало? Вот для этого и нужна перепись! По земле более-менее ситуация проясняется. А вот сколько и чьих голов там пасется или должно пастись – ситуация пока неясная.



Чтобы завтра не повторилось позавчерашнее



Лет восемь назад доктор экономических наук, академик и глава ассоциации фермеров Казахстана Гани Калиев в одном интервью сказал, что "в один гектар пашни государство вкладывает в 11,4 раза меньше, чем Беларусь, и в 2,4 меньше, чем Россия… Мы, казахи, любим своими достижениями хвалиться. При этом забываем свою народную поговорку, которая по-русски звучит так: "Будешь скрывать болезнь – смерть тебя разоблачит"…Земельный кодекс гласит, что земля должна принадлежать тому, кто ее обрабатывает… В Беларуси Лукашенко запретил организовывать фермерские хозяйства меньше 150 гектаров. Иначе они не получат от государства ни денег, ни техники".



Напомню, это было сказано весной 2015 года.



"Караван" попросил прокомментировать высказывание Калиева и ситуацию в целом юриста Алексея Шмидта.



- Если перепись пройдет именно так, как заявлено, то много будет "чудных открытий".



- Каких именно?



- Во-первых, если переписчики обнаружат неучтенные стада и отары – это уже пополнение бюджета по налогам. А владельцам это надо? Отгонят баранов и коров за 10-15 километров. Кто их там считать будет? Во-вторых, придется взять за шкирку управленцев в местных исполнительных органах. Если премьер-министр заявляет, что между официальными и фактическими данными разница составляет 20 процентов, то за эту разницу кто-то должен ответить? В-третьих, я пока не очень понимаю, как интервьюеры смогут описать-проверить дачные участки. Не каждого обходчика хозяева и их домашние собаки (посмеивается) впустят на свою территорию. Но то, что эта перепись может пополнить госбюджет – это точно. А что касается высказывания Гани Калиева, то напомню поручение премьер-министра Смаилова в январе прошлого года всем госорганам – проработать вопросы объединения личных подсобных хозяйств в кооперативы…



- Похоже, это поручение так и не было выполнено.



- Мы сейчас в полукапитализме живем. Все хотят быть независимыми. Никто не хочет возврата в колхозы-совхозы. Вчера были одни цифры, завтра будут другие. А у правительства нет правильной пропаганды и агитации по созданию кооперативов – почему это выгодно. Хотя именно такой вариант развития сельского хозяйства сегодня, видимо, самый правильный. Дефицит воды этим летом на юге страны – лучший пример такой "самостоятельности". Мелкий хозяин не способен обеспечить себя поливом. Большие – да. Как убедить людей объединиться – не знаю. Это не моя "грядка". Вчерашние цифры сильно отличаются от сегодняшних. А послезавтра – это вообще другая арифметика.



- По данным минсельхоза, на начало этого года площадь деградированных сельхозземель превышает 90 млн га. Из них почти 30 фактически непригодны для возделывания.



- Еще раз: это вопрос к местным исполнительным органам и прокуратуре. Виновные должны ответить. Речь идет о продовольственной безопасности страны. То, что 8 лет назад говорил Калиев, а я с ним общался пару раз – это до сих пор актуально. Перепись необходима. Точка!



Автор: Сергей Туник