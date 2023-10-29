 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Абдилбает Мамасыдыков назначен ректором Кыргызско-Узбекского Международного университетаАбдилбает Мамасыдыков назначен ректором Кыргызско-Узбекского Международного университета
15:12 30.10.2023

Мамасыдыков Абдилбает назначен ректором КУМУ

Мамасыдыков Абдилбает Асанович назначен ректором Кыргызско-Узбекского Международного университета имени Б.Сыдыкова.

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

Ранее он занимал должность первого проректора Университета экономики и предпринимательства.

Источник - Вечерний Бишкек
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