Абдилбает Мамасыдыков назначен ректором Кыргызско-Узбекского Международного университета

15:12 30.10.2023

Мамасыдыков Абдилбает назначен ректором КУМУ



Мамасыдыков Абдилбает Асанович назначен ректором Кыргызско-Узбекского Международного университета имени Б.Сыдыкова.



Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.



Ранее он занимал должность первого проректора Университета экономики и предпринимательства.