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|Абдилбает Мамасыдыков назначен ректором Кыргызско-Узбекского Международного университета
15:12 30.10.2023
Мамасыдыков Абдилбает назначен ректором КУМУ
Мамасыдыков Абдилбает Асанович назначен ректором Кыргызско-Узбекского Международного университета имени Б.Сыдыкова.
Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
Ранее он занимал должность первого проректора Университета экономики и предпринимательства.