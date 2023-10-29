Оролбек Акпаров стал главой Службы охраны МВД Кыргызстана

15:25 30.10.2023

Оролбек Акпаров стал главой Службы охраны МВД



Бишкек (АКИpress) – Полковник милиции Акпаров Оролбек Абдималикович назначен начальником Службы охраны МВД, сообщили 30 октября АКИpress источники.



По предварительным данным, соответствующий приказ был подписан 28 октября.



Ранее Акпаров занимал должность начальника ГУУР МВД.



