Узбекистан. Ажиотаж на фото слухов (видео). Компания UzAuto Motors опровергает...

15:41 30.10.2023

В автосалонах начался ажиотаж из-за неподтвержденного начала продаж популярных моделей



На фоне слухов об открытии контрактации на автомобили Chevrolet Gentra, Cobalt и Damas компании UzAuto Motors в автосалонах возникли очереди. Компания опровергла эти слухи.



