|Узбекистан. Ажиотаж на фото слухов (видео). Компания UzAuto Motors опровергает...
15:41 30.10.2023
В автосалонах начался ажиотаж из-за неподтвержденного начала продаж популярных моделей
На фоне слухов об открытии контрактации на автомобили Chevrolet Gentra, Cobalt и Damas компании UzAuto Motors в автосалонах возникли очереди. Компания опровергла эти слухи.
В социальных сетях распространились слухи, что с 30 октября откроется контрактация на автомобили Chevrolet Gentra, Cobalt и Damas. В результате возникли очереди за автомобилями, которых нет в автосалонах.
Компания UzAuto Motors опровергла информацию о том, что начала заключать контракты на популярные модели.
"Сегодня ряд автолюбителей, поверив слухам о начале контрактации доступных автомобилей, уже с утра пришли в дилерские центры, что привело к образованию больших очередей в салонах. Уважаемые покупатели, напоминаем, что информацию о начале продаж и других вопросах вы можете получить только на официальных страницах UzAuto Motors.
"Также хотим напомнить, что контрактацию автомобилей можно осуществить не только в дилерских центрах Chevrolet, но также онлайн в приложении UzAutoSavdo (iOS/Android), Telegram-боте TELEGRAM BOT и на сайте savdo.uzavtosanoat.uz", - говорится в сообщении.
Напомним, компания возобновила продажи популярных моделей после 8-месячного перерыва в начале августа этого года, когда стало известно, что контракты на более чем 50 тысяч автомобилей были заключены за один день на фоне ажиотажа, наблюдаемого в автосалонах. Позже, 18 сентября, сообщалось, что начались продажи, однако через 2 часа стало известно, что 28 000 контрактов уже заключены и процесс был остановлен.