Казахстанская боксерша-красотка Ангелина Лукас впервые проиграла бой

15:52 30.10.2023

Ангелина Лукас впервые проиграла в профессиональной карьере



Накануне казахстанская боксерша Ангелина Лукас (5-0, 2 КО) первый раз в качестве профессионала уступила своей сопернице из Чили Даниэле Асенхо в рамках титульной встречи на ринге Стамбула (Турция), сообщает Zakon.kz.



Данный поединок завершился скандальным исходом: рефери сначала поднял руку казахстанки, а спустя секунду победу отдали южноамериканке.



Тем самым Ангелина Лукас потерпела первое поражение на профессиональном ринге, а ее соперница Асенхо записала 15-ю победу в свой актив. Не согласившись с таким решением судей, казахстанская боксерша высказалась в своих соцсетях, прокомментировав исход поединка.



