Зеленский получил сразу три подножки от израильской армии

16:14 30.10.2023

Главная проблема: мир забыл о Киеве из-за ближневосточного конфликта



В Киеве очередная "зрада": там очень огорчены обострением палестино-израильского конфликта и желают его быстрейшего завершения. Но не потому что Зеленский и его команда озаботились жертвами среди арабов и евреев. Нет, причины "миролюбия" киевских властей совсем в другом.



Вспомним, до 7 октября Украина была практически единственным получателем западной военной помощи. По разным оценкам, Киев приобрел на халяву и в долг от стран НАТО оружия и военной техники более чем на $100 млрд. Это примерно два годовых военных бюджета такой страны, как Франция.



ВСУ получили сотни танков и боевых бронированных машин, орудий и реактивных систем, миллионы снарядов. Казалось, поток не иссякнет никогда и сможет компенсировать немалые потери украинских военных в "контрнаступе". И тут вдруг у коллективного Запада появился новый реципиент - Израиль. Уже несколько крупных партий боеприпасов, предназначенных Украине, переадресованы Израилю.



Судя по намерению ЦАХАЛ воевать в Газе до самого конца, боеприпасов израильской армии понадобится еще много. Так же, как и комплексов ПВО. Так что всего этого добра Киеву достанется уж точно меньше, чем могло бы.



Но если с этим злом бывший актер Зеленский еще мог бы хоть как-то смириться, то потерю аудитории и внимания зрителей пережить ему очень трудно. Зарубежные поездки, обнимашки, селфи с мировыми лидерами – всего этого было хоть отбавляй. И вдруг – отмена гастролей. Например, Израиль посчитал излишним визит Зеленского в эти напряженные дни и дал ему "от ворот поворот". Пиар-акция с поездкой в горячую точку не удалась.



Сегодня на первых полосах мировых СМИ – сектор Газа и Израиль. Все внимание переключено на Ближний Восток. В мире гадают: разразится ли большая война между США и Ираном или обойдется. Украина из мировой повестки выпала.



Внимание западной общественности к Украине и лично к Зеленскому – фактор, вроде бы, нематериальный. Но при выгодный коньюктуре он очень легко конвертируется в финансовые транши и в те же военные подачки. Нет интереса – возникают проблемы в том, чтобы убедить западного обывателя еще раскошелиться на Украину. Пример Венгрии и Словакии – тому подтверждение.



Кстати, некоторые аналитики давно предупреждали о том, что Киев ради того, чтобы вернуться в центр мирового внимания, может пойти на всякие громкие пакости. И оказались правы. Так, отставной украинский чиновник Ростислав Замлинский рассказал, что украинские спецслужбы замышляют громкую провокацию - взорвать посольство Германии в Киеве и обвинить в этом Россию. А что, от пиар-команды "95-й квартал" всего можно ожидать.



Израиль и его армия лишили Зеленского еще одного довода, на который он ставил с самого начала российской специальной военной операции. Где бы ни выступал бывший комик, переодевшийся в майку цвета хаки, он всегда говорил о жестокости "агрессивной" России. Но на фоне практически стертой с лица земли северной части Газы и гибели в результате жестоких израильских бомбардировок уже почти семи тысячи палестинцев, включая пять тысяч женщин и детей, меркнут все киевские инсценировки про "бучи".



Благодаря действиям Израиля, всем становится понятно: российская армия не воюет с народом Украины и бьет только по военным объектам. Неужели кто-то сомневается в том, что Россия обладает оружием, уступающим по мощности оружию ЦАХАЛ? Желающие могут легко спроецировать лунный пейзаж Газы на какой-нибудь район Киева. Ничего подобного за полтора года СВО Россия себе не позволила. А вот украинская армия, обстреливающая атомные станции и жилые кварталы, действует, как террорист.



Желание Зеленского, чтобы конфликт на Ближнем Востоке завершился как можно скорее, лицемерно. Ему просто не нужен конкурент в гонке за военной помощью Запада. Человек, без жалости отправивший на смерть более полумиллиона своих соотечественников, точно не будет искренне жалеть арабов или израильтян.



Сергей Вальченко