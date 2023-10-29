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Д.Мигунов: Небольшая базука: зачем Китай решил стимулировать экономику
16:15 30.10.2023

Небольшая базука: зачем Китай решил стимулировать экономику
Государство выпустит облигации на триллион юаней ради поддержки роста ВВП

Дмитрий Мигунов

Китайские власти предложили повысить дефицит бюджета и ввести первый за несколько лет финансовый стимул. Указанные действия стали реакцией на сложную ситуацию в экономике, которая демонстрирует относительно низкие темпы роста ВВП, высокие показатели молодежной безработицы и крах на рынке недвижимости с банкротством ведущих девелоперских корпораций. Событие стало неожиданным, поскольку до этого китайцы демонстрировали приверженность к консервативной фискальной политике. О чем свидетельствует принятый Китаем стимул и как он повлияет на локальную и мировую экономику - в материале "Известий".

Выше стандарта

Китайское собрание народных представителей одобрило план повышения расходов текущего бюджета, по которому дефицит вырастет до 3,8% ВВП. Это больше всемирно признанного "золотого стандарта" в 3%, за который китайцы стараются не выходить (исключением стали годы пандемии и локдаунов). Тем более интересно, что значительный пересмотр бюджета случился ближе к концу года, в то время как в Китае не принято корректировать ключевые показатели основного финансового документа - последний раз такое происходило во время глобального кризиса 2008 года.

Изменения предполагают, в частности, программу экономического стимулирования, которая составит около триллиона юаней ($137 млрд). Стимул будет финансироваться за счет дополнительного выпуска государственных облигаций. Необычность события подчеркивается еще и тем фактом, что председатель КНР Си Цзиньпин перед принятием решения посетил Народный банк Китая - местный ЦБ. В течение следующей недели будет обговорена конкретика: куда будут направлены эти деньги. Китайские фондовые индексы отметили событие резким ростом.

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Почему власти КНР ввели финансовый стимул

Умеренность дефицитов была в обычной китайской практике: даже показатели в 5–7% в пандемийный период были далеки, скажем, от США, где они достигали в 12–13% в 2020–2021 годах, а в "мирном" 2023-м могут составить более 8%. Сейчас Китай намерен ввести незапланированные расходы, несмотря на то что часть макроэкономической статистики рисует довольно позитивную картину. В годовом исчислении ВВП страны в III квартале вырос на 4,9%, что очень близко к плану на этот год. Во II квартале результат был выше - 6,3%, но тогда на него повлиял эффект низкой базы. Показатели деловой активности в промышленности и услугах, а также розничные продажи были в последние месяцы вполне нормальными.

Но это одна сторона медали. На другой - все более острая проблема дефляции. В июле цены в Китае ушли в отрицательную зону (–0,3%), тогда как цены производителей и вовсе обвалились на 4,4%. В августе и сентябре цены в годовом исчислении немного поднялись (на 0,1 и 0,2% соответственно), но пока говорить об устойчивом преодолении тренда рано. Тем более что дефлятор ВВП (показатель, объединяющий все цены в экономике, а не только выборочную корзину, как при подсчете потребительской инфляции) демонстрирует снижение на протяжении двух кварталов подряд.

Если по отношению к другим экономикам (например, американской или российской) сейчас часто употребляется слово "перегрев" (под ним обычно понимают сочетание высокой инфляции и низкой безработицы в комбинации со слабым ростом производительности труда), то китайская, наоборот, излишне "охлаждена". Помимо дефляции, мы видим и слабые инвестиционные показатели. В первые девять месяцев года инвестиции в основной капитал продемонстрировали худший результат с пандемии и полного закрытия экономики в 2020 году.

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В частностях ситуация выглядит не менее сложной. На этой неделе дефолт по своим долгам допустил крупнейший китайский девелопер Country Garden. На грани гибели находится другой гигант в области недвижимости Evergrande. Между тем сфера жилья была и остается главным драйвером развития внутреннего спроса, на который в последнее время Китай делает ставку, учитывая сложную международно-экономическую обстановку - как торговые войны и санкции, так и вялый рост в мировом масштабе.

В целом китайская недвижимость по-прежнему "лежит на боку". В первые восемь месяцев 2023 года продажи жилья сократились на 1,5% к тому же периоду прошлого года. Что касается цен на жилье, то они снизились в данный промежуток времени на 1,4%. Лишь в некоторых крупных городах (Пекин, Шанхай) был зафиксирован небольшой рост цен на недвижимость. Аналитики предполагают, что в следующие 12 месяцев продажи жилья будут снижаться.

Рынок труда также демонстрирует слабость. В первую очередь речь идет о молодежной безработице (люди в возрасте от 16 до 24 лет), которая этим летом достигла 21,3%. Во многом ситуация вызвана тем, что число рабочих мест в сфере услуг растет недостаточно быстро. Тем не менее сложности со строительным сектором также не добавляют перспектив молодым китайцам, не имеющим высшего образования, - особенно юношам.

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Китайские руководители во многом держали в уме и японский опыт, где недостаточно решительные меры по поддержке экономики в ходе и непосредственно после кризиса начала 1990-х годов спровоцировали ловушку перманентной стагнации, из которой Япония не может выбраться и по сей день. Китай всеми силами пытается избежать этого сценария.

Меры стимулирования стали необычными еще и потому, что в прошлом Пекин в основном полагался на региональные и муниципальные власти, которые имели карт-бланш на привлечение средств и внутреннее развитие. С одной стороны, это создавало децентрализованную и устойчивую экономику с множеством точек роста, с другой - привело к накоплению колоссальных долгов в системе. Сейчас центральные власти перетягивают часть этой задолженности на себя, благо госдолг в стране относительно невелик.

Немощный заряд

В то же время объем стимула остается сравнительно небольшим. Триллион юаней, или 0,8% ВВП - это "базука" недостаточно большого калибра, которая не может решить все краткосрочные проблемы китайской экономики, не говоря уж о долгосрочных. Речь пока не идет и о раздаче денег населению в той или иной форме. Подобный шаг три года назад дал мощный заряд американской экономике, эффект от которого тянется по сей день. С другой стороны, он же обеспечил небывалый всплеск инфляции. Не стоит забывать и другую потребительскую модель в Китае - если население получит финансовую подпитку, оно может просто пустить ее в сбережения, тогда результат окажется нулевым.

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Остальной мир внимательно следит за развитием событий в Китае. Рынок этой страны сейчас стал вторым по важности после американского, так что говорят, что "когда КНР чихнет, Азия подхватит температуру". Для России, которая год от года наращивает глубину и масштаб торговых связей с Китаем, особенно важно, чтобы его экономика не буксовала. Переход Пекина к активному стимулированию дает определенные надежды на позитивный сценарий.

Источник - Известия
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