Джузеппе Масала: Газовая война: кризис распространился от Балтики до Синая

17:14 30.10.2023 L'Antidiplomatico

Италия



Газовая война: кризис распространился от Балтики до Синая



В противостоянии между Россией и США большую роль играет так называемая газовая война, пишет L’Antidiplomatico. По мнению автора, борьба за трубопроводы отнюдь не закончилась со взрывом "Северного потока". Это доказывает утечка на Baltic Сonnector.



Джузеппе Масала (Giuseppe Masala)



В наше время редко случаются войны на уничтожение, то есть те, целью которых является полное уничтожение и капитуляция страны-противника. Конечно, это особенно актуально для великих держав, обладающих передовым технологическим оружием, которое часто имеет высокий разрушительный потенциал.



Как правило, при противостоянии крупных держав возникают так называемые прокси-войны, в которых страна-марионетка жертвует своей территорией, а зачастую и народом, чтобы нанести удар по противнику своего Хозяина либо по другой стране-марионетке, которая в свою очередь находится в союзных отношениях с противником своего Хозяина. Полагаю, что связь с сегодняшней ситуацией очевидна: Украина Порошенко -это марионеточная страна, союзник НАТО и США, воюющая против сепаратистских Донецкой и Луганской республик, союзных России. В то время как Украина Зеленского, также марионеточная страна США и НАТО, воюет непосредственно против Москвы.



Когда сталкиваются две державы уровня России и США, то прямого противостояния практически никогда не происходит, поскольку логика именно такова - это военный "конфликт по доверенности" между вассальными странами, готовыми к самопожертвованию.



Но и цели конфликтов уже не сводятся к уничтожению противника или его полной капитуляции. Сегодня эти цели более туманны и, как правило, имеется - как для одной, так и для другой стороны - целый ряд промежуточных целей, которые должны быть достигнуты либо непосредственно в ходе военных действий, либо позднее, в процессе неизбежно следующих за ними мирных переговоров.



В сражении на истощение между Россией (и Китаем) с одной стороны и США и их вассалами с другой, безусловно, эти разговоры о диапазоне достигаемых (полностью или частично) целей вполне правомерны. Главная цель Америки, на мой взгляд, состоит в том, чтобы создать огромную кризисную зону вдоль границ России, а также на Ближнем Востоке (где у России есть жизненно важные интересы), чтобы ослабить ее настолько, что это привело бы к краху путинского режима. Существуют и другие, промежуточные, цели. Одной из таких целей США, например, является полная дестабилизация в странах Ближневосточного региона, чтобы нанести поражение России в Сирии через потерю жизненно важной военно-морской базы в Тартусе, которая позволяет Москве патрулировать Средиземное море, несмотря на закрытие Босфора из-за конфликта на Украине, затрагивающего Черное море. Или, опять же, война между Арменией и Азербайджаном может привести к вытеснению России с Южного Кавказа, возможно, даже спровоцировав сепаратистские настроения в российских республиках Дагестан и Чечня. Еще один пример: не затихающая напряженность между Сербией и Косово, которая в перспективе может привести к тому, что нынешнее пророссийское правительство в Белграде сменится прозападным. В этом широком ряду частичных целей, что, кстати, полностью вписывается в идею "поэтапной мировой войны", о которой говорил папа римский Франциск, заметную роль, безусловно, играет так называемая газовая война.



Как я уже неоднократно упоминал, одной из фундаментальных тем для понимания этого колоссального кризиса, который тлел с начала 2010 года, является осознание экономического механизма, который с начала XXI обеспечил Германии огромное преимущество на мировых рынках за счет оттеснения конкурентов (в том числе американцев). С одной стороны, этот механизм предусматривал ориентацию европейской экономической политики на удручающее снижение заработной платы, а с другой - энергетический демпинг позволял немецкому производственному сектору функционировать в условиях очень низких цен на энергоресурсы за счет того, что русские, по сути, дарили свой газ Ангеле Меркель, которая взамен намекала на возможность вхождения России - в неопределенном будущем - в элиту западных стран.



Опорой этой европейской и немецкой энергетической политики, безусловно, был газопровод "Северный поток", который соединял Россию с Германией, прокачивая газ, необходимый для огромного производственного аппарата Берлина. При этом газопровод не проходил через русофобские и проамериканские страны, такие как Польша и Украина. Как известно, эта важнейшая инфраструктура была уничтожена в результате серии взрывов 26 сентября 2022 года, когда украинский конфликт был в полном разгаре. Беспрецедентный случай в мирное (по крайней мере, считающееся мирным) время.



Если при анализе фактов сосредоточиться на вопросе cui prodest, то есть кому выгоден взрыв "Северного потока", то ответ будет прост. Во-первых, Украине, которая наносит очень сильный удар по России -владельцу газопровода, во-вторых, Польше, которая возвращает себе центральную роль в управлении энергетическими потоками в Европу из России, и, самое главное, - США, которые окончательно перерезают каналы между дешевой российской энергией и немецким производственным аппаратом. Конечно, нет никаких определенных доказательств того, что именно эти страны уничтожили "Северный поток". Тем, кому не хочется верить, что Россия сделала сама себе харакири, уничтожив один из своих фундаментальных активов, следует, по крайней мере, рассмотреть гипотезу о том, что, возможно, этот подрыв совершили США или их наемные марионетки. Последнюю версию выдвинул американский журналист-расследователь (лауреат Пулитцеровской премии) Сеймур Херш (Seymour Hersh), ссылаясь на прямые источники, как американские, так и зарубежные.



Как бы ни сложилась ситуация, все равно можно сказать, что на Великом Севере идет бескомпромиссная война за газовые трубы. Война, которая, судя по всему, отнюдь не закончилась со взрывом "Северного потока". Так, несколько недель назад произошла утечка газа в небольшом газопроводе Baltic Сonnector, соединяющем Финляндию и Эстонию. Подозрения в том, что утечка газа произошла в результате диверсии, не замедлили появиться: слухи за последние несколько недель становились все настойчивее и настойчивее. Так, Национальное бюро расследований Финляндии заявило, что в ходе расследования повреждения газопровода Baltic Сonnector было установлено, что судно New Polar Bear, ходящее под флагом Гонконга, находилось в то время именно там, где произошли вышеупомянутые события.



К достаточно громким заявлениям финского бюро расследований добавились сообщения эстонских следователей, которые, помимо невероятной гипотезы о "китайской диверсии", не забыли поискать след Кремля, отметив, что в том же районе во время инцидента находилось российское судно "Севморпуть". Правда, участвовавшие в расследовании эстонские следователи признали, что не могут с уверенностью утверждать, что именно эти суда причастны к предполагаемой диверсии на трубопроводе. Однако этого оказалось достаточно, чтобы президент Латвии Эдгарс Ринкивичс (Edgars Rinkivics) сделал громогласное заявление о том, что НАТО перекроет Балтийское море, если будет доказана причастность России к диверсии на трубопроводе Baltic Сonnector.



Провокационное заявление президента Латвии усугубляет и без того колоссальное напряжение в отношениях между НАТО и Россией. Чтобы осознать всю серьезность этого высказывания, достаточно вспомнить, что морская блокада, согласно международному праву, приравнивается к военным действиям, и нет сомнений, что она будет расценена Россией именно так. Москва никогда не согласится с перекрытием выхода в Балтийское море, в том числе и потому, что такое развитие событий означало бы превращение российского анклава Калининград, расположенного между Польшей и Литвой, в новый сектор Газа в центре Европы.



Однако помимо, как мы надеемся, чересчур громких (если не сказать прямо, бессмысленных) заявлений президента Латвии, следует отметить первый официальный шаг, последовавший за заявлениями по поводу трубопровода Baltic Сonnector. Россия вышла из договора о приграничном сотрудничестве с Финляндией.



Зона кризиса становится все шире и шире, и теперь от Синая она доходит до Балтийского моря.



Джузеппе Масала родился на Сардинии, в 25 году от появления Google, окончил экономический факультет и специализировался в сфере "Этики в финансах". Имеет два страстных увлечения: язык Python и литература. Написал и опубликовал роман (который, по его замыслу, должен стать первым в трилогии) "Простая формальность", ставший победителем литературной премии "Città di Dolianova", изданный также во Франции под названием "Une simple formalité". В печать вышел также рассказ "Therachia - краткая история печально известного слова", опубликованный в сборнике издательства Historica Edizioni. Считает себя кибермарксистом, но, как и писатель Леонардо Шаша, полагает, что "от Бога не убежать, это невозможно. Исход от Бога - это поход к Богу". Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698675240





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Алихан Смаилов возглавил Правительственную комиссию по расследованию причин аварии на шахте им. Костенко

- Информация по обстановке на шахте им. Костенко на 20-00 часов 29.10.2023г

- Количество техногенных аварий в последние годы сильно увеличилось

- Вице-Спикер Ольга Перепечина: Налоговые льготы должны быть направлены на получение реального эффекта

- Кадровые перестановки

- Импортерам обуви продлили срок маркировки оставшегося на складах товара до 1 февраля 2024 года

- Из истории культурно-идеологического аппарата в Казахстане

- Сенаторы обсудили с депутатами маслихатов вопросы развития МСБ

- В МЧС состоялось расширенное заседание Коллегии

