Ориентация на Китай. Почему страховые компании уходят в юань

20:32 30.10.2023

Ориентация на Китай

Генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь о том, почему страховые компании уходят в юань



Игорь Кобзарь

Генеральный директор СберСтрахования жизни



Россиян всегда интересовали инструменты, защищающие от девальвации рубля. Десятилетиями основными способами диверсификации были покупка валюты и вложения в ценные бумаги иностранных компаний. Большим спросом пользовались валютные программы страхования жизни. В 2022 году использовать такие инструменты стало слишком рискованно либо просто невозможно. Это сместило фокус рынка в сторону альтернативных валют и прежде всего юаня.



В результате доля юаня на российском биржевом рынке к концу 2022 года достигла почти 40% и продолжила расти в 2023 году. А в августе 2023 года Центробанк РФ на своем сайте поменял местами курсы валют: первым теперь идет юань, а не доллар.



В 2016 году Международный валютный фонд признал юань резервной валютой, подтвердив успешность китайских экономических реформ. Так юань вошел в корзину SDR в дополнение к доллару США, евро, японской иене и британскому фунту стерлингов.



Еще 21 июля 2005 года Китай отказался от привязки национальной валюты к доллару США. С тех пор курс юаня определяется исходя из его отношения к валютной корзине 13 стран - основных торговых партнеров.



Хотя привязка юаня к корзинам валют повышает его восприимчивость к мировой экономической конъюнктуре, это не угрожает устойчивости финансовой системы страны. Фактически юань находится под контролем КНР, что делает данную валюту надежным средством расчета и снижает риски инвестирования в нее.



Все это дает основания полагать, что даже при форс-мажоре на мировых рынках юань сохранит стабильность и избежит существенных просадок.



В 2022 году страховщики жизни выбрали юань в качестве основной валюты для инвестиционных и страховых клиентских продуктов. Многие компании запустили программы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ) в юанях и unit-linked-программы (ДСЖ), чтобы помочь клиентам, которые хотят уйти от доллара и евро и при этом диверсифицировать свои вложения.



Что касается НСЖ в юанях, часть средств направляется непосредственно на страховую защиту от прописанных в договоре рисков, при этом программы дают гарантированный доход. Выгода вложений в них зависит как от начисляемой процентной ставки, так и от курса юаня к рублю. В среднем доходность таких программ варьируется от 3% до 6% годовых.



В ближайшем будущем ожидается появление на российском рынке продуктов долевого страхования жизни (ДСЖ) в юанях. Подобные стратегии позволят вкладываться в облигации в юанях, выпущенные российскими эмитентами. Это даст консервативным инвесторам возможность диверсифицировать инвестиционный портфель. Доходность стратегий ДСЖ в юанях предположительно составит 4–4,5% годовых. Расчеты будут проводиться в рублях для защиты от девальвации, а динамика дохода будет определяться изменением курса. Преимуществом стратегии станет отсутствие налогов на валютную переоценку.



Размещение в корпоративные облигации, номинированные в юанях и торгующиеся на Московской бирже, - сейчас одна из самых оптимальных консервативных стратегий. Крупные отечественные компании сделали уже порядка 30 выпусков облигаций в юанях. Пока это корпоративные ценные бумаги, но скоро к ним могут добавиться и государственные ОФЗ.



Таким образом, очевидно, что использование китайского юаня и других валют дружественных стран в страховых продуктах будет расширяться, определяя развитие российского рынка страхования жизни в целом.