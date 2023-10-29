Фермеры стонут. Вода в Казахстане становится дороже золота

20:33 30.10.2023 Для некоторых фермеров Казахстана вода станет дороже



Что выиграют от этого их коллеги из Кыргызстана?



Оцените! "В целях увеличения поступления воды в русло реки Талас РГП "Казводхоз" провело очистку коллекторно-дренажных сетей на территории Кыргызстана непосредственно вдоль государственной границы. Что увеличит поступление воды в реку Талас и позволит методом водооборота минимизировать потери урожая", сообщает корреспондент медиапортала Сaravan.kz.



То есть Казахстан за свой счет решил помочь соседям выполнять перед нами свои обязательства? Это гидрошантаж со стороны Бишкека или отчаянно-вынужденная попытка нашего правительства избежать влагодефицита в 2024 году?



В какую сумму обошлась Казахстану данная благотворительная акция – пока неизвестно. Это цыплят по осени считают. А объемы воды – во время полива урожая летом. Чем ответят нам братья-киргизы в Год Дракона?



К этой теме еще вернемся. А пока



И вплавь, и вброд



Несколько хороших новостей для фермеров. Первая: по прогнозам "Казгидромета" зима ожидается теплее на 1-2 градуса. То есть почва не сильно промерзнет. Вторая: "Зима ожидается с количеством осадков около и больше нормы". То есть талой воды станет больше. А это полезно для сельхозугодий. Еще есть и в-третьих, и в-четвертых (о них ниже). Но снизят ли эти добрые вести цены на фрукты-овощи да и на мясо-молоко в стране в следующем году?..



Нехватка воды этим летом сильно ударила по сельхозпроизводителям в южных областях республики. Кыргызстан сам оказался на мели. Поэтому и перестали нам поставлять нам воду по своим каналам: сначала им надо было напоить своих дехкан, и только потом помогать братьям-казахам.



Итог известен: многие наши земледельцы и животноводы понесли убытки. Как следует из ответа министерства сельского хозяйства РК на запрос нашей редакции, только в шести районах Жамбылской области пострадали около 392 фермерских хозяйства на площади около 10 тысяч гектаров. "Сумма возмещения ущерба им составила 3,678 млрд тенге. Данная сумма выделена министерству из чрезвычайного фонда правительства и перечислена акимату области в виде целевых трансферов".



Решение правильное. Но запоздалое. Потому что чем позже в правительстве начинают решать проблему, тем она дороже она обходится налогоплательщикам. Цены на продукты в этом году выросли – вот вам явный итог. И только потому, что вопросы водообеспечения долго были на втором-третьем плане.



Деньги, как и вода, уходят сквозь пальцы



То, что югу республики – основному производителю плодоовощной продукции – часто не хватает поливной воды, в правительстве знают давно. А что сделали, чтобы изменить ситуацию?



Справка "Каравана"



По данным Всемирной продовольственной организации ООН, износ водной инфраструктуры в Казахстане составляет 50 и более процентов. Из-за нехватки влаги деградация земель приближается к 50 %.



Гидроинженер Сапар Махтумов еще шесть лет назад бил в рельс: "Надо срочно чистить каналы, ремонтировать все дренажные системы и строить новые водохранилища, чтобы накапливать талые воды. У нас производство продуктов питания стало дороже, чем в Кыргызстане и Узбекистане. Мы уже проигрываем им на рынке продуктов питания. Необходимо ввести требования к фермерам по внедрению водосберегающих технологий. Иначе попадем в продовольственную зависимость от Кыргызстана и Узбекистана".



Справка "Каравана"



По данным международных исследовательских организаций, 66 % валовой продукции сельского хозяйства Центральной Азии в стоимостном выражении обеспечивает орошаемое земледелие. В растениеводстве – до 80 %.



Третья хорошая весть для наших фермеров. Как следует из ответа минсельхоза нашей редакции, "в рамках инвестиционного субсидирования возмещается 50 % затрат фермеров на приобретение водосберегающих технологий, а также на подведение основной инфраструктуры по получению и подаче воды… В 2022 году на субсидирование стоимости услуг по подаче воды было освоено 2,6 млрд тенге. В текущем году планируется освоение 3,1 млрд тенге".



Опять Махтумов:



- Где именно и кто освоил? В открытых источниках я не нашел информации... В нацпроекте развития агропромышленного комплекса на 2021-2025 годы предусмотрено внедрение водосберегающих технологий на 450 тысячах гектаров. Там предусмотрено и капельное, и дождевание, и каналы... Обратили внимание на начало даты проекта? 2021-й год. И что сделали?



- Сапар Тахирович, субсидии на полив получат только те фермеры, которые начнут применять водосберегающие технологии. А с 1 января 2024 года - тем, кто будет работать по прежним, несберегающим стандартам?



- Им в два раза кран перекроют. Это и в постановлении правительства сказано. Сочувствую им, но все водосберегающие технологии обошлись бы Казахстану гораздо дешевле лет 8-9 назад, если бы их тогда внедрили. Прежние министры сельского хозяйства и экологии все эти годы просто "шли мимо". Считаю, это их ошибка. Второе. Все эти дождевалки и капельные системы орошения – сколько сейчас стоят? От какого производителя, из какой страны? Они каждый год дорожают. Да, что-то и у нас стали делать. Теплицы построили в рамках так называемых продовольственных поясов. А наши овощи стали дешевле за эти годы?



- Отопление, газ, ГСМ, вода – все подорожало.



- Прежде всего вода. От нее все проистекает…



По данным МСХ РК, в 2022 году при плане внедрения водосберегающих технологий на 265 тыс. га "фактическое исполнение – 279 тыс. га. Из них дождевание – 200,1 тыс. га, капельное орошение – 79,6 тыс. га (план исполнен на 105 %). В этом году планируется довести данный показатель до 300 тыс. га.



Четвертая новость. Как сообщили редакции из министерства водного хозяйства: "На сегодняшний день из 146 каналов по 92 работы завершены. Одно водохранилище в Туркестанской области уже сдано в эксплуатацию. По восьми идет разработка проектно-сметной документации и технико-экономического обоснования".



Звоню заместителю председателя комитета по водным ресурсам министерства Сеилбеку Нурымбетову.



- У нас есть план – до 2025 года построить 9 водохранилищ с объемом накопления 1,7 кубокилометров в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской и Западно-Казахстанской областях. Как получим экспертизу – начнем.



- А успеете, чтобы наполнить их дождевыми и талыми водами?



- Те, которые в этом году модернизировали – наполним. Они свои объемы наберут. По строящимся… До середины ноября работы будут продолжены. К 2026 году 8 водохранилищ построим. Идем по графику. До конца года планируем принять в эксплуатацию 12 проектов. Это в рамках проекта реконструкции водохозяйственных и гидромелиоративных систем в четырех областях. На втором этапе – строительство 11 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях.



Надо отметить, что фактические данные по водности рек на юге этим летом составили 60-65 процентов от среднемноголетних и прогнозных значений. Прибавьте к ним до 40 процентов потерь воды в каналах…



Не случайно же в стране начали восстанавливать гидрологическую службу.



Договариваться надо на одном берегу



Как сообщило редакции министерство водных ресурсов, "разработан комплексный план развития водной отрасти на 3-летний период, куда включены мероприятия по проведению многофакторного обследования водохозяйственных объектов с учетом разработки декларации безопасности плотин. Им предусмотрен также пересмотр тарифной политики, разработка механизма установления лимитов водопользования, цифровизация водоучета на магистральных и межхозяйственных оросительных каналах, строительство гидрологических постов, внедрение водосберегающих технологий орошения. Мероприятия направлены на эффективное водопотребление в сельском хозяйстве РК".



Комментарий Сапара Махтумова:



- Что включают в себя эти "многофакторные исследования? Кто их будет проводить? Сколько они будут стоить для наших налогоплательщиков? Если до сих пор нет цифровизации водопользования, то насколько актуальными будут эти исследования? Сегодня нет точных данных по объемам потоков на магистральных и межхозяйственых каналах. На мой взгляд, это о-о-очень долгая история.



- А тут еще Кыргызстан со своими проблемами.



- Ну, с ним рано или поздно все решим. Договариваться надо на одном берегу. Просто мы сами поздно начали наводить порядок в своем доме. У каждого государства свои интересы. Это нам урок имени 2023 года...



В эту пятницу на министерской конференции СНГ по вопросам сотрудничества в области продбезопасности министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров призвал коллег из стран СНГ пересмотреть стратегии развития водной отрасли. "Очевидно, что изменение климата увеличит глобальный спрос на воду, усилив конкуренцию за водные ресурсы. Рост дефицита воды, климатические изменения, интенсификация хозяйственной деятельности могут стать причинами социально-экономических проблем. Поэтому сегодня нам необходимо совместно пересмотреть наши стратегии развития водной отрасли, которые должны способствовать сохранению водных ресурсов и их эффективному использованию. Необходимо продолжить трансграничное сотрудничество в сфере управления общими водными ресурсами".



Автор: Сергей Туник Источник - Караван

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