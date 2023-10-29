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Слуга двух господ: СБУ разрывается между Лондоном и Вашингтоном, - СП
20:39 30.10.2023

Слуга двух господ: СБУ разрывается между Лондоном и Вашингтоном
США и Британия должны полюбить Россию только за то, что она их сдружила

Вера Жердева
Материал комментируют:
Богдан Безпалько
Михаил Александров

В Службе безопасности Украины (СБУ) недавно сформировано отдельное "шестое управление" для сотрудничества с британской разведывательной службой MI6.

Об этом сообщает The Washington Post.

На первый взгляд, ничего особенного в этой новости нет. Ну, открыли и открыли. Их дело. Но на самом деле в этом событии есть пара интригующих моментов.

В-первых, в сентябре бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко ("бывшие" вообще становятся очень разговорчивыми) поведал журналу Economist про "Пятое управление", которое должно было специализироваться на ликвидации неугодных. Оно было создано в 2015 году, после того как Крым воссоединился с Россией, а ДНР и ЛНР провозгласили независимость. По словам Наливайченко, украинское руководство тогда решило, что просто "сажать в тюрьму коллаборантов" мало. Надо убивать.

Именно эта структура планировала громкие теракты и заказные убийства на российский территории, в том числе - убийство журналистки Дарьи Дугиной, блогера и военкора Владлена Татарского, бывшего командира подлодки Станислава Ржицкого. А также теракт на Крымском мосту и удар беспилотников по Кремлю. Наверняка и следы недавнего покушения на Олега Царева ведут туда же.

Но вот что примечательно: в некоторых случаях, включая взрыв на Керченском мосту, заокеанские кураторы предпочитали делать вид, что ничего не знают о готовящихся операциях, говоря прямым текстом: "Мы не хотим иметь к этому никакого отношения". Хотя Пятое управление создавалось как раз для подобных операций и при прямом участии ЦРУ. Получается, что црушники просто-напросто подготовили украинских коллег к грязной работе и отошли в сторону, чтоб не запачкаться.

Во-вторых, американские спецслужбы не только помогали подбирать и обучать кадры, но и потратили миллионы долларов на новейшее оборудование. В том числе на самые современные системы наблюдения и электронного подслушивания.

Кроме того, ЦРУ оплатило строительство новых зданий штаб-квартиры для "спецназа" ГУР Украины и отдельного управления, ответственного за электронный шпионаж, утверждает The Washington Post.

Короче, украинская разведка оказалось связана с американскими "друзьями" крепко-накрепко.

И тут возникает резонный вопрос: как в эту концепцию плотного взаимодействия с США вписывается создание Шестого управления, сотрудничающего с британской разведкой MI-6? Ведь США и Британия исторически конкурируют за мировое господство. Просто США заявляют свои претензии на гегемонию гораздо громче и беспардоннее.

С самого момента основания США британцы, образно говоря, пытались задушить их еще в колыбели. Не будем особо углубляться в историю, но война между Севером и Югом в США и Великая депрессия там же, начало Второй мировой, кровавый распад колониальной системы на Ближнем Востоке в 50-х годах прошлого века и даже "Брексит", больно ударивший по основам Евросоюза, во многом были спровоцированы противостоянием этих двух стран. И хоть некоторые эксперты винят во всех бедах человечества "англосаксов", но США и Британия далеко не всегда действуют в общих интересах.

Получается, что Киев тянул немалые деньги из американцев, и при этом прогибался под англичан? Тоже, наверное, не за красивые глаза президента незалежной. И раз между США и Британией есть разногласия, может ли Россия воспользоваться этим, чтобы вбить между ними клин конкуренции поглубже?

Политолог Богдан Безпалько с тем, что ГУР служит двум господам, не согласен.

- Существуют определенные сферы разделения влияния спецслужб США и Британии. Вообще спецслужбы заточены либо на работу в определенных странах, либо на работу с помощью определенных инструментов. Например, американское АНБ занимается цифровым шпионажем, в том числе прослушкой и расшифровкой. А британская MI-6 - это структура, которая работает по старинке, с помощью агентуры, используя человеческий фактор. То есть занимается как раз тем, что для спецслужб США сейчас имеет второстепенное значение. Так что никакого противоречия в том, что СБУ и ГУР являются филиалами зарубежных разведок: и ЦРУ, и MI-5, и MI-6, и всех остальных, не должно вызывать недоумения. У каждой из этих разведок свой функционал, свой инструментарий, своя специфика. Здесь, скорее всего, стоит говорить о том, что Украина является политическим объектом для манипулирования со стороны западных стран и Запада в целом, который олицетворяют именно США. Которые и руководят всем Западом, в том числе, конечно, и его спецслужбами. А СБУ и ГУР просто являются их филиалами, считает Богдан Безпалько.

Киев так давно и так плотно сотрудничает с западными разведками, что для этого специальные подразделения можно было бы не и не создавать. И, в то же время, Запад так озабочен "выпасом" Украины, что все противоречия между США и Британией в этом регионе оказались снивелированы, - объясняет эксперт Михаил Александров.

- Ни на какие разногласия в западном стане нам рассчитывать не стоит. Это типичная ошибка, идущая со времен большевиков. Они тоже рассчитывали, что им удастся настроить западные страны друг против друга и это использовать. Но не получилось. Да и после Второй мировой войны усилия в этом направлении были по большей части тщетными.

Мы только вбухали в раздувание разного рода разногласий огромные деньги, вместо того, чтобы направить эти средства в действительно уязвимые точки Запада. Эти точки, как правило, в странах Третьего мира, в нефтяных регионах и странах, граничащих с США. Вот как раз там нужно было раздувать конфликты и втягивать туда Запад. Заставлять его тратить там ресурсы, чтобы он не мог сконцентрировать их против нас.

А надеяться, что США и Британия между собой разругаются из-за Украины, и мы без особых усилий выиграем - ошибочное линия, линия тех, кто не готов к серьезной борьбе. На Украине между этими двумя странами могут быть какие-то тактические разногласия по отдельным вопросам, вроде: атаковать или нет Крымский мост или наносить ли удары по российским атомным станциям или воздержаться. Но они не несут серьезного нарратива. И рассчитывать на то, что они приведут к расколу западного лагеря - нереально.

Экспертам, конечно, виднее. Но, согласитесь, это каким же бельмом в глазу коллективного Запада является Россия, чтобы против нее сплотились две державы, исторически друг друга на дух не переносящие?

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698687540


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