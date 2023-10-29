 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.10.2023
20:45  Франция стала "персоной нон грата" в Северной Африке, - Le Point
20:42  В Киргизии усложнили правила пребывания для граждан России..., - С.Гамова
20:41  "Боязнь банкротства". США не готовы к войне с Ираном, - Геворг Мирзаян
20:39  Слуга двух господ: СБУ разрывается между Лондоном и Вашингтоном, - СП
20:38  Что не дает казахстанским ученым озеленить города и сделать воздух чище
20:33  Фермеры стонут. Вода в Казахстане становится дороже золота
20:32  Ориентация на Китай. Почему страховые компании уходят в юань

17:14  Джузеппе Масала: Газовая война: кризис распространился от Балтики до Синая
17:11  Духовенство Карагандинской епархии поддерживает семьи погибших шахтеров
16:17  Чувство униженности поднимает арабов на борьбу с Западом, - Мириам Бенрад
16:15  Д.Мигунов: Небольшая базука: зачем Китай решил стимулировать экономику
16:14  Зеленский получил сразу три подножки от израильской армии
15:52  Казахстанская боксерша-красотка Ангелина Лукас впервые проиграла бой
15:41  Узбекистан. Ажиотаж на фото слухов (видео). Компания UzAuto Motors опровергает...
15:32  Зуб неймет. Почему Европа так и не отобрала у России сотни миллиардов евро, - Олег Кривошапов
15:25  Оролбек Акпаров стал главой Службы охраны МВД Кыргызстана
15:20  Фатальная неизбежность. О военном разгроме Украины, - Р.Ищенко
15:12  Абдилбает Мамасыдыков назначен ректором Кыргызско-Узбекского Международного университета
15:11  Почему в ближневосточном конфликте Индия поддержала Израиль, - Леонид Савин
15:08  Почему в Казахстане не могут точно посчитать, сколько в стране скота
14:19  В Ташкенте пресекли попытку проведения митинга в поддержку Палестины
14:15  После беспорядков в аэропорту Махачкалы задержаны 60 человек
13:46  Какие сорта граната выращивают в Таджикистане и какие из них вкуснее
13:41  Рождение новой Турции: почему коммунист Ленин подружился с националистом Ататюрком (история)
13:40  А.Цыганков: Незаменимая Россия: крепости и мосты "Русской идеи"
13:38  Д.Тренин: Не "против", а "за" Политика России в отношении Мирового большинства
13:37  Когда Россия сможет отправлять грузы через Афганистан
13:34  Как воспитать настоящую элиту, - Н.Бурцева
13:32  Краткая история таджикской художественной гимнастики
12:04  Как безвизовый режим с Китаем может повлиять на бизнес и экономику Казахстана
11:57  В Казахстане создадут институт по изучению Каспийского моря
11:34  Арман Кенжегалиев возглавил "Правительство для граждан" Казахстана
10:16  Силы ЦАХАЛ ведут бои в северной части осажденного палестинского сектора, - МК
09:48  От Сонного Джо - к Супермену: из Байдена лепят нового Франклина Рузвельта
08:32  Бессмертная Газа. Израиль - недоносок Америки, - Александр Проханов
08:27  Американцы тоже воюют в Газе? - СП
03:52  Израиль начал наземную операцию против Газы
03:24  Массовые анти-израильские беспорядки в Дагестане. Аэропорт Махачкалы захвачен протестующими
01:23  Муйнак - город-порт у Аральского моря, ставший "Кладбищем кораблей"
01:18  Афганцы массово покидают Пакистан, опасаясь депортации
01:12  Под руководством Садыра Жапарова проведены учения с новыми кыргызскими беспилотниками "Акынжы" и "Аксунгур"
00:37  Третья мировая может оказаться не самой страшной угрозой, - Дмитрий Тараторин
00:30  Казахстанцы возмущены награждением орденом "певуна" Окапова
00:28  Президент Чехии Павел не удержал знамя и уронил его на голову военного
00:26  Момент истины для Вашингтона. Американцы спешно разрабатывают новую стратегию, - Александр Бартош
00:24  США продолжат курс на дестабилизацию постсоветского пространства, - Сергей Жильцов
00:23  Пять археологических памятников Узбекистана станут музеями под открытым небом
00:21  Новый глава КырМинцифры Нурия Кутнаева кормит СМИ, которое оскорбляет власть? - "ВечБишкек"
00:20  Самир Адель: "Цивилизованный" Запад утратил мораль
00:19  Казахстан. Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау" не отразится на обязательствах перед работниками
00:11  Рейды в сектор Газа не решат проблем Израиля, - Тимур Шерзад
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
"Боязнь банкротства". США не готовы к войне с Ираном, - Геворг Мирзаян
20:41 30.10.2023

"Боязнь банкротства". США не готовы к войне с Ираном

ГЕВОРГ МИРЗАЯН

Вечером 27 октября в секторе Газа произошло резкое обострение палестино-израильского конфликта. Мировые СМИ полны фотографиями мощных взрывов и свидетельствами того, что в настоящий момент происходят самые интенсивные обстрелы палестинской территории с начала месяца.

Израиль называет происходящее "расширением операции", спикер Армии обороны (ЦАХАЛ) избегает определения "наземное вторжение", но, по мнению многих наблюдателей, выглядит это именно так. Масштабы и интенсивность наземной операции в настоящий момент определить невозможно, поскольку анклав находится практически в полной изоляции. В Газе нет ни света, ни электричества, ни связи.

Вне зависимости от событий конкретного дня, Ближний Восток совершенно определенно скатывается в большую войну. Американо-иранскую войну, которая может начаться в случае начала наземной операции. С промежуточными этапами в виде вмешательства в конфликт "Хезболлы" из Ливана, неспособностью Израиля воевать на два фронта, вступлением США в боевые действия на стороне Израиля и затем уже - Ирана на стороне своей "дочерней" Хезболлы.

Именно таким возможным сценарием объясняют постоянные задержки "спусковой" израильской операции в Газе, и именно поэтому министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян 26 октября прилетал с визитом в Вашингтон.

"Визит министра иностранных дел Ирана в Нью-Йорк был связан с приглашением принять участие в 10-й чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН, посвященной конфликту на Ближнем Востоке, а конкретно ситуации в Восточном Иерусалиме. Но иранский министр воспользовался этим поводом для того, чтобы направить предостережение Вашингтону и прочертить красные линии", - поясняет ИА Регнум политолог-международник, эксперт РСМД Елена Супонина.

Да, между США и Ираном крайне сложные отношения. "Они лютые враги и останутся таковыми на всю обозримую перспективу. Однако при этом косвенно ведут друг с другом переговоры - через посредников и обмен сигналами - о недопущении большой американо-иранской войны на Ближнем Востоке", - поясняет ИА Регнум замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Просто потому, что эта война не нужна ни американцам, ни иранцам.

Почему Израиль медлит с началом наземной операции в Газе

Да, Соединенным Штатам нужна определенная эскалация. Оправдать провал своей политики на Ближнем Востоке в последнее время и предотвратить консолидацию мусульманского мира на антиизраильской и антиамериканской основе (что сейчас и происходит) можно, только педалируя эскалацию с Ираном. Чем сейчас администрация Байдена и занимается, считает Дмитрий Суслов.

Именно поэтому целый ряд американских чиновников говорит о том, что за атакой 7 октября стоит Иран. Таким образом они дают понять, что эта атака стала следствием иранской злой воли, а не нерешенности палестинского вопроса. "Да, доказательств нет (чтобы не создавать внутри себя политическое давление в пользу войны с Ираном), но постоянно утверждается, что главной проблемой на Ближнем Востоке является именно Иран", - говорит эксперт.

Однако при этом к полноценной войне с Ираном американцы не готовы. И не только потому, что у Ирана одна из самых сильных армий в регионе. И не только потому, что в случае нападения он может нанести американцам неприемлемый ущерб, дотянувшись ракетами до баз США и авианосных групп.

"Большая война с Ираном перечеркивает не только ближневосточную, но и глобальную стратегию США и ту политику, которую Байден проводил после прихода к власти. Имеется в виду стремление "уменьшить" американскую политику на Ближнем Востоке и выстроить там такую архитектуру, которая бы позволила США уделять региону меньше времени и внимания, перебросив силы на более стратегические направления.

И если США ввяжутся в новую большую войну на Ближнем Востоке, которая потребует больше ресурсов, чем Ирак и Афганистан, то это обанкротит всю их политику на других направлениях. Поэтому я не думаю, что США будут в такую войну втягиваться", - резюмирует Дмитрий Суслов.

Что же касается иранцев, то им война не нужна и подавно. Возможно, они и нанесут неприемлемый урон американцам, однако и сами получат такой же. Урон экономике, урон промышленному потенциалу. Тем более что сейчас иранцы только-только нащупали дипломатические варианты решения всех своих проблем с противниками. С турками налаживается диалог, с Саудовской Аравией начинается нормализация отношений, и даже с американцами велись успешные переговоры.

"В последние несколько месяцев эти секретные переговоры даже вылились в обнародованные договоренности, в рамках которых из иранских тюрем были освобождены находившиеся там американские граждане, а взамен иранцы начали получать материальные средства в виде размороженных выплат, которые предназначались им за поставки энергоносителей", - поясняет Елена Супонина.

Однако проблема в том, что большая война может начаться даже без желания Ирана. И даже без израильской сухопутной операции. Дело в том, что в последние дни американские базы на Ближнем Востоке были подвергнуты ракетным атакам со стороны, например, йеменских хуситов или иракских ополченцев. А и те, и те считаются иранскими прокси.

И здесь есть две версии произошедшего. Первая заключается в том, что действия иранских прокси являются демонстрацией иранских же мускулов. Атаки на американские базы - это балансирование на грани войны, демонстрация силы и своего рода сдерживание. США сдерживают Иран, наращивают американскую мощь в Восточном Средиземноморье и Персидском заливе и говорят, что если "Хезболла" откроет второй фронт против Израиля, то США нанесут по ней сокрушительный удар.

В ответ на это проиранские силы показывают, что сами США и их объекты в регионе могут быть уязвимыми. И что если Вашингтон нанесет сокрушительный удар по "Хезболле", то проиранские силы могут нанести и, скорее всего, нанесут большой удар по американским базам и военным объектам на Ближнем Востоке, считает Дмитрий Суслов.

В рамках второй версии все гораздо сложнее. Американцы утверждают, что Иран полностью контролирует свои прокси-структуры, финансово или идейно связанные с ним. Однако часто это небольшие группы, которые способны действовать самостоятельно.

И любой инцидент может привести к негативному сценарию, полагает Елена Супонина: "Чем дольше будет продолжаться конфликт в районе Палестины, тем больше будет риск того, что иранские группировки в различных странах региона (Ираке, Сирии, Йемене, Ливане и т.п.) будут все глубже втягиваться в этот конфликт. Американские объекты в регионе - под их прицелом".

И если верна первая версия, то конфликт является управляемым - ответные удары США по базам КСИР в Сирии будут восприниматься иранской стороной как игра мускулами в утвержденных рамках. Однако если Тегеран действительно не может до конца контролировать своих региональных прокси, то продолжение ракетных атак может вызвать цепь эскалации. Цепь, которая и приведет к большой войне.

С большой долей вероятности именно этот вопрос Хоссейн Амир Абдоллахиян обсуждал в Нью-Йорке с американскими коллегами. Пытался нащупать некую формулу деэскалации. Например, заявил, что ХАМАС готов обменять две с лишним сотни израильских заложников на 6 тысяч палестинцев, которые отбывают заключение в Израиле. И если обмен состоится, то это станет первым шагом на пути выстраивания диалога.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698687660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Алихан Смаилов возглавил Правительственную комиссию по расследованию причин аварии на шахте им. Костенко
- Информация по обстановке на шахте им. Костенко на 20-00 часов 29.10.2023г
- Количество техногенных аварий в последние годы сильно увеличилось
- Вице-Спикер Ольга Перепечина: Налоговые льготы должны быть направлены на получение реального эффекта
- Кадровые перестановки
- Импортерам обуви продлили срок маркировки оставшегося на складах товара до 1 февраля 2024 года
- Из истории культурно-идеологического аппарата в Казахстане
- Сенаторы обсудили с депутатами маслихатов вопросы развития МСБ
- В МЧС состоялось расширенное заседание Коллегии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  