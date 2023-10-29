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Понедельник, 30.10.2023
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В Киргизии усложнили правила пребывания для граждан России..., - С.Гамова
20:42 30.10.2023

В Киргизии усложнили правила пребывания для граждан России...

В Молдавии обвинили Москву в очередном "недружественном шаге"

Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

В Казахстане на минувшей неделе произошел взрыв на шахте имени Костенко, принадлежащей компании АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ). На утро воскресенья была подтверждена гибель 42 человек, еще 10 шахтеров числились пропавшими без вести. МЧС республики в своем Telegram-канале сообщило, что поиски пропавших продолжаются. Всего в момент трагедии под землей находились 252 человека, часть из них успели вывести на поверхность. Расследованием инцидента занимается Генпрокуратура республики. После ЧП на шахте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Позже в правительстве сообщили, что с акционерами компании достигнута предварительная договоренность и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана. Возглавить компанию президент поручил первому замакима (замруководителя) области Вадиму Басину. 29 октября был объявлен днем общенационального траура по погибшим шахтерам.

В то же время кабмин Киргизии принял новые правила пребывания иностранцев, которые затрагивают российских граждан, приезжающих в страну на срок более 90 дней. Посольство РФ в Киргизии сообщило, что новый порядок отменяет правило "визарана" для граждан безвизового режима, включая россиян.

По новым правилам, российские граждане могут пребывать в стране не более 90 дней с обязательным пересечением границы. В случае желания находиться в Киргизии дольше 90 дней россиянам необходимо будет оформлять разрешение на временное пребывание или вид на жительство.

В Белоруссии на минувшей неделе власть проводила проверку строительной отрасли и здравоохранения. Президент Александр Лукашенко пообещал в скором времени провести совещание по регулированию цен. Об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Минский район.

"В ближайшее время (в этом году точно, будет зависеть от командировок) мы проведем совещание и уже не то что в общем порассуждаем, а посмотрим, что правительство сделало за это время, чтобы мы могли цены держать возле себя, за руку. По большому счету мы оказались правы. Оказывается, жира столько накопили, особенно торговые сети, да и производителей хватало, что есть где его снимать. Три дня назад я по этому вопросу допрашивал Снопкова (первый вице-премьер Николай Снопков. – "НГ"), он отвечает в правительстве за это. И он согласился, что еще есть жирок, который можно шлифовать у наших производителей и торговли. Удается цены держать на нужном уровне. Еще есть над чем работать, но поступили правильно", – сказал Лукашенко. В то же время Александр Лукашенко подчеркнул, что цены не должны насаждаться сверху. Производителям и торговле необходимо самим устанавливать стоимость своего товара и услуг.

В Молдавии тем временем оценили как недружественный шаг со стороны России передачу Приднестровью школьных учебников новейшей истории РФ. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил: "Действия РФ в Приднестровье "недружественны по отношению к Молдове, большая часть их незаконна, в том числе присутствие российских войск, которое идет вразрез с Конституцией и нормами международного права". При этом было отмечено, что совместно с Бюро по реинтеграции будет проанализировано и установлено, каким образом учебники попали на левый берег Днестра, так как "такой недопустимый жест" не содействует сохранению "стабильности и спокойствия" на территории Республики Молдова.

Источник - НГ
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