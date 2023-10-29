Франция стала "персоной нон грата" в Северной Африке, - Le Point

20:45 30.10.2023

Le Point

Франция



Франция стала "персоной нон грата" в Северной Африке: ее не хотят видеть в странах Магриба



Ситуация на Ближнем Востоке выявила более общий для всего мира процесс – тренд на разрыв между исламским миром и Западом. Этот процесс неизбежно затронул отношения Франции и Африки, пишет Le Point. Тунис и Алжир все чаще смотрят в сторону России и отказываются от преподавания французского в школах.



После Мали и Нигера страны Северной Африки тоже отворачивается от Парижа. В Марокко больше нет французского посла, а в Алжире запрещено преподавание на французском языке.



Если бы однажды в хмурое воскресенье Эммануэлю Макрону пришло бы в голову совершить официальный визит в одну из стран Магриба, возможно ему ответили бы отказом. Франция находится не в лучших отношениях с авторитарными режимами Юга.



Мухаммед VI проводит много времени в своем парижском особняке у подножия Эйфелевой башни, но это не означает, что он чаевничает с президентом Франции. Дипломатические отношения Франции с королевством Марокко находятся на самом низком уровне, Рабат отозвал своего посла из Парижа. Когда в Марокко произошло землетрясение в шести провинциях, Париж, как и многие другие страны, предложил свою помощь, спасателей и логистику. Королевство вежливо отказалось, отдав предпочтение Саудовской Аравии, ОАЭ, Испании и Великобритании. Такая вот "дипломатия помощи": даже в трагические моменты поддержку берут не ото всех.



В Алжире только что был нанесен новый удар по испорченным франко-алжирским отношениям. Недавнее решение алжирского руководства направлено не только на то, чтобы запретить использование французского языка в школах, а и на то, чтобы запретить школьные программы преподавания французского языка в частных учебных заведениях, особенно с целью получения французского бакалавриата – права на поступление в высшие учебные заведения во Франции. Что касается политической атмосферы, официальный визит президента Теббуна в Париж неоднократно откладывался из-за чрезмерных протокольных требований Алжира.



Итог: впервые в своей истории Франция находится в плохих отношениях с двумя тяжеловесами Магриба. Военно-политические отношения с Алжиром во многом испорчены, но вызывает беспокойство тот факт, что противоречия с Марокко могут перейти из разряда конъюнктурных в разряд структурных.



Если бы президент Франции захотел поехать в Тунис, ему пришлось бы забыть о государственном перевороте, организованном президентом Саидом в 2021 году, что подорвало демократические начала "арабской весны" 2011 года. Франция закрыла на это глаза и продолжает упоминать Тунис, когда надо решать проблемы нелегальной миграции. Тем не менее, в президентском дворце в Карфагене продолжают упоминать слово "суверенитет", сообщая в среднем раз в неделю о сорванном заговоре. Попытки Туниса уйти в сторону Москвы и стран БРИКС не ускользнули ни от кого. Что касается Ливии, это не та страна, которую нужно посещать. Это площадка для дипломатов, военных и повстанцев. Престиж Франции, находившийся в зените своего влияния в 2011 году, когда скандировали ее имя и размахивали ее флагом, за десять с лишним лет потерян полностью.



А тут еще судебный процесс по делу о ливийских деньгах, предположительно связанных с Николя Саркози. Он точно не улучшит ситуацию. Короче говоря, тупик.



Как же Макрон мог так просчитаться? Когда в 2017 году молодой президент ворвался на мировую политическую арену, ему казалось все возможным. Ему было 39 лет, о колонизации он знал лишь из учебников истории.



Между тем все его предшественники имели прямое отношение к Магрибу и к деколонизации: Миттеран был канцлером (хранителем печатей) в правительстве Ги Молле, которое приговаривало алжирских активистов к смертной казни; Ширак пошел добровольцем на войну в Алжире и, по данным инсайдеров, лишился девственности в алжирском борделе. Макрон хотел, чтобы Франция шла в авангарде и положила конец спорам ХХ века. Он рассказал об этом восьмидесятилетнему лидеру Алжира, которому и дышать-то было трудно.



2017 год был недавно, но кажется, прошла вечность. Россия еще не думала начинать спецоперацию на Украине, что вызвало глобальный большой взрыв. Инфляция пожирает покупательную способность семей, Россия использует в качестве оружия пшеницу, ведущим экспортером которой она является. Царит большой беспорядок. А Франция оказывается в… изоляции от собственных бывших колоний.



На юге Магриба Сахель перешел в руки путчистов, задобренных Владимиром Путиным (прием лидеров Мали и Буркина-Фасо в Санкт-Петербурге), вынудив Париж уйти и предоставив джихадистам возможность спокойно процветать. К северу от Сахеля Магриб не достался неопытным повстанцам, дистанционно управляемых Россией. Но ситуация далека от спокойной.



Впрочем, исламский мир отвергает не только Францию. Недавно визит делегации Европейской комиссии был отложен по инициативе Туниса. Комиссия должна была провести переговоры по поводу миграции и оказания помощи. После этой отмены министр иностранных дел Набиль Амар опубликовал свою фотографию, сделанную в Москве рядом со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. В прилагающемся тексте он прославляет будущее всеобъемлющее сотрудничество. И это после отказа принять делегацию Европарламента на территории Туниса. Такими темпами можно смело заменить "Францию" на "Европейский Союз" в списке неформальных персон нон грата для Северной Африки.



Комментарии читателей:



Pacifiquement

Марокко, Алжир, Ливия, Тунис… эти страны решили вступить в союз с Россией и отвернуться от Европы. Ну и пусть! В любом случае им не было места среди либеральных демократий. Если для президента Алжира Путин - герой человечества, то нам нечего с ним обсуждать. И давно пора покончить с двойным гражданством. Либо француз, либо алжирец. Выбирай! Нужно наказывать тех, кто не подчиняется. Как в Японии.



Geiranger

Еще одна дипломатическая победа Франции!



sdracs

Чего мы ждем, надо сделать то же самое! По крайней мере, все будет ясно, и, возможно, это станет началом конца вторжения... Жить на родине - очень хорошее решение для этих стран, чтобы обрести независимость!



coralay

Нам больше не рады, так что давайте останемся у себя дома. На самом деле мы также должны быть откровенны и попросить их больше не присылать к нам своих подданных...



Germain Huret Varseine

Давайте, продолжайте приезжать! Мы будем по-прежнему принимать вас с распростертыми объятиями. Давайте привносите вашу чудную культуру и ваши обычаи. Приезжайте!



SFX

Трудно понять, почему такое происходит: чем больше Алжир оскорбляет и презирает Францию, тем больше Макрон пытается соблазнить его автократов.