Сердар Бердымухамедов и Эрдоган провел переговоры и обменялись щенками (фото)

00:01 31.10.2023

Сердар Бердымухамедов и Эрдоган обсудили поставки газа и электроэнергии, палестино-израильский конфликт и обменялись щенками



Редакция

27 октября 2023



26 октября прибывший накануне с первым официальным визитом в Анкару президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Главной темой переговоров между делегациями двух стран, как и ожидалось, стал транзит в Турцию туркменского природного газа и электроэнергии.



Главы государств провели переговоры в формате "один на один". Их подробностей пресс-службы обоих президентов не приводят.



После этого переговоры о поставках в Турцию транзитом через третьи страны туркменского природного газа и электроэнергии продолжились в расширенном составе.



Как пишет госинформагентство ТДХ, необходимые для этого возможности предоставит строительство в скором времени новой электростанции мощностью 1574 МВт на туркменском побережье Каспия. Этот проект будет реализован с Турцией, сообщил президент Туркменистана. По его словам, через несколько дней близ города Туркменбаши состоится церемония закладки этого "стратегически важного энергообъекта".



Впервые построить в Туркменистане высоковольтную электростанцию мощностью 1574 мегаватта председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил, а Сердар Бердымухамедов предложение одобрил, в марте текущего года. После этого был объявлен, а затем и продлен тендер на ее строительство. В последний раз проект новой электростанции Гурбангулы Бердымухамедов утвердил 9 октября.



В заключение Сердар Бердымухамедов пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Туркменистан с официальным визитом в любое удобное для него время. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.



По итогам переговоров стороны подписали ряд документов и выступили перед СМИ. Президент Туркменистана сообщил, что "обсуждались вопросы транспортировки туркменского газа и электроэнергии в Турцию через Каспийское море".



"Активизация существующих транспортных коридоров, в частности, Транскаспийского и по маршруту Каспийское море – Черное море, а также создание новых направлений представляют взаимную выгоду. Достигнута договоренность о реализации необходимых мер для обеспечения эффективности взаимодействия в сфере транспорта", – сказал он.



Пресс-служба Реджепа Эрдогана опубликовала только новость о проведении пресс-конференции по итогам переговоров.



Глава Турции сообщил, что стороны обсудили палестино-израильский конфликт. "На основе "статуса постоянного нейтралитета" Туркменистана мы обменялись мнениями по текущим проблемам, с которыми сталкивается наш регион, особенно сектор Газа", – сказал Эрдоган.



"События, происходящие в мире и особенно в нашем регионе, продемонстрировали важность нашего союза в рамках Организации тюркских государств. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что мы хотели бы видеть Туркменистан, который является членом-наблюдателем в Организации тюркских государств, полноправным членом нашей семейной ассамблеи".



Израильско-палестинский конфликт на отдельной встрече обсудили также вице-премьер Туркменистана по вопросам торговли Батыр Атдаев и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, сообщает информагентство Anadolu. Атдаев подчеркнул, что "Туркменистан следит за палестино-израильским конфликтом с грустью и желанием, чтобы восторжествовал мир".



Эрдоган отметил, что поставки туркменского природного газа в Турцию и его транзит на мировые рынки имеют особое стратегическое значение. "В этом контексте важны как процессы двустороннего сотрудничества с Туркменистаном, так и трехстороннего сотрудничества с Азербайджаном", – отметил глава Турции.



Переходя к теме торгово-экономического сотрудничества, глава государства сообщил, что работающие в Туркменистане турецкие компании реализовали подрядные проекты на сумму более $50 миллиардов.



Кроме того, стороны обменялись подарками. Бердымухамедов подарил коллеге щенка туркменского алабая по кличке Гардаш. А Эрдоган – двух щенков турецкого кангала (турецкая порода крупных пастушьих собак для охраны сельскохозяйственных животных от диких хищников, – прим.ХТ).



ТДХ отмечает, что в Анкаре туркменская делегация в том числе встретилась со своими студентами, обучающимися в вузах Турции. По данным издания, они заверили, что станут высококвалифицированными специалистами и по окончании учебы внесут "достойный вклад" в процветание Туркменистана.



По итогам переговоров подписаны:



• Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Союзом палат и бирж Турции (TOBB) по созданию форума Торгово-промышленной палаты Туркменистан–Турция (TTCCI);



• Соглашение о сотрудничестве по совместному производству аудио- и видеопродукции;



• План действий между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Организацией по развитию и поддержке малых и средних предприятий Турции;



• Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между Академией государственной службы при Президенте Туркменистана и Офисом человеческих ресурсов при Президенте Турции в области управления человеческими ресурсами;



• Соглашение о сотрудничестве в области технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия, аккредитации и метрологии;



• Протокол о сотрудничестве между Главным архивным управлением Туркменистана и Государственным архивным управлением Турции;



• Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и Управлением коммуникаций при Президенте Турции в сфере средств массовой информации;



• Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и Советом высшего образования Турции по сотрудничеству в области высшего образования;



• Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Агентством транспорта и коммуникаций Туркменистана и Министерством транспорта и инфраструктуры Турции в области научно-исследовательских работ по транспортным и информационным технологиям;



• Соглашение о сотрудничестве по защите и карантину растений;



• Соглашение о сотрудничестве в области культуры;



• План действий по сотрудничеству в сфере молодежной политики на 2024–2026 годы;



• Соглашение о сотрудничестве в области метеорологии.