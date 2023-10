ЦентрАзия | Наземная орбита: к чему ведет расширение операций Израиля в Газе

00:14 31.10.2023 И как на действия еврейского государства реагирует международное сообщество



Прохор Доренко

29 октября 2023, 19:19



Наземные бои в секторе Газа между Израилем и силами ХАМАС продолжаются уже несколько дней. Тем не менее пока боевые действия носят ограниченный характер и о полноценной интервенции израильской армии в анклав речи не идет. Эксперты связывают это с опасениями командования ЦАХАЛ понести не только репутационные издержки, но и большие потери среди личного состава. Кроме того, на кону - жизнь заложников, которых удерживает ХАМАС. О том, по какому пути идет развитие событий в секторе Газа и в чем может крыться причина промедления израильской армии в достижении громко заявленных целей, - в материале "Известий".







Расширение наземных маневров



Израиль с 27 октября расширил масштабы наземных маневров на территории сектора Газа. При этом ЦАХАЛ не перестала наносить массированные атаки по районам анклава с помощью авиации.



"Граждане Израиля, прошлой ночью наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла. Это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников", –– заявил 28 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху.



По его словам, короткими и быстрыми военные действия не будут, но руководство страны сделает все для освобождения удерживаемых в Газе заложников.



29 октября пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что в результате ночных маневров армия смогла закрепиться в секторе Газа и вновь расширяет наземные операции. Уточнять, на каком именно участке фронта это произошло, он не стал.



Так или иначе о начале полномасштабной наземной интервенции в сектор Газа речи пока не идет. 29 октября New York Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что израильская армия приостановила реализацию планов по широкомасштабной наземной операции и решила ограничиться небольшими вылазками. Решение якобы было принято после переговоров израильской стороны с главой Пентагона Ллойдом Остином.



В этот же день Даниэль Хагари вновь призвал жителей северной части сектора Газа срочно переместиться в южную часть анклава. Он подчеркнул, что эта мера носит временный характер и после завершения военной операции против ХАМАС жители смогут вернуться в дома.



"Мы видим попытки спровоцировать дальнейшую эскалацию"

Владимир Путин обсудил с главами конфессий войну между Израилем и ХАМАС



В общей сложности вылазки израильской армии продолжаются на протяжении примерно пяти дней. Они носят ограниченный характер: небольшие группы подразделений с поддержкой бронетехники проникают на северо-восток анклава, где вступают в бой с батальонами "Аль-Кассам" –– военного крыла ХАМАС.



- Сейчас имеется два подхода касательно наземной операции. Согласно первому, Израиль устанавливает контроль над северной частью сектора, защищая его от ХАМАС и создавая тем самым буфер безопасности. Второй подход заключается в полном установлении контроля над сектором для зачистки всей инфраструктуры ХАМАС и других организаций, –– пояснил "Известиям" научный сотрудник Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.



По словам эксперта, быстро реализовать операцию, используя как первый, так и второй подход, Израилю не удастся.



- Большая часть территории Газы имеет туннели, а подступы к сектору хорошо заминированы. И в этом смысле довольно быстро продвигаться не получится. Более того, чем дольше Израиль там будет завязан, тем выше вероятность открытия новых фронтов или оказания военного давления на Израиль, –– отметил Сергей Мелконян.



ХАМАС сообщает об отражении атак



ХАМАС подтверждает активизацию наземных действий со стороны израильской армии. Военные подразделения "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) и "Аль-Кудс" (военное крыло палестинского "Исламского джихада" - запрещенной в РФ организации) сообщили 29 октября о боевых столкновениях на северо-западе сектора Газа.



Палестинские отряды сопротивления отметили в своем заявлении, что им удалось поразить израильскую бронетехнику при помощи беспилотников местного производства, а также нанести по противнику удар ракетами и артиллерией.



Время и деньги: чего будет стоить война для израильской экономики

Сколько продлится кризис, никто не знает, но каждый его день оценивается дорого



"Наши солдаты противостоят вылазкам сионистских войск на северо-западе Бейт-Лахия (лагерь беженцев. –– "Известия"). Мы ведем вооруженные столкновения и сумели поразить технику противника ракетами "Аль-Ясин 105" и артиллерийскими боеприпасами. Наши войска провели снайперские операции. Израиль признал о ранении некоторых солдат нашими бойцами, которые продолжают наносить удары по силам противника", –– следует из заявления военизированного крыла ХАМАС.



Несмотря на активные бомбардировки сектора Газа, ХАМАС продолжает наносить удары по израильским городам, включая Тель-Авив.



Представитель военного крыла ХАМАС Абу Убейда заявил в своем видеообращении, что бойцы подразделений ожидают дальнейших атак противника. Впрочем, решится ли еврейское государство на полномасштабную операцию, пока предугадать сложно.



И причин здесь сразу несколько. Во-первых, полномасштабная наземная операция может привести к большим потерям среди личного состава израильской армии, а это, в свою очередь, может нанести урон политическим амбициям Нетаньяху.



- Сегодня мы видим, что на премьер-министра оказывается давление со стороны общественности с требованием уйти в отставку, поскольку Биби традиционно представлял собой фигуру, которая отвечает за безопасность, но тот имидж, который он создал, сейчас проходит испытание самым серьезным кризисом. И пока Израиль не может справиться с этим испытанием. Трудно сказать, приведет ли такое давление к отставке. Вероятнее всего, нет - он и так пошел на уступку, создав объединенное кризисное правительство фактически с оппонентами, –– добавил Сергей Мелконян.



Кроме того, более масштабная операция может привести к гибели заложников, которых удерживает ХАМАС. При этом палестинское движение предлагает обменять всех пленных и арестованных палестинцев (около 7 тыс. человек) на приблизительно 200 человек, которых ХАМАС похитило 7 октября.



До заметного конца: Израиль не пойдет на соглашение с ХАМАС

К чему может привести наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа



- На кону стоит жизнь заложников. Есть риск, что ХАМАС убьет их, если военная операция будет расширяться. Во-вторых, Израиль и так потерял 1,4 тыс. человек. Для них это самые крупные потери за все случаи конфликтов с арабским миром. Им хочется беречь своих солдат. Поэтому он не рискует, поскольку нет абсолютной гарантии, что его зачистка будет более-менее безопасной, - сказал "Известиям" военный эксперт Виктор Литовкин.



Кроме того, стоит вновь напомнить о риске вовлечения новых акторов в конфликт. На севере Израиля бойцы вооруженного крыла проиранской ливанской партии "Хезболла" после 7 октября уже вступали в бои с войсками Израиля. При этом обе стороны, по информации СМИ, понесли потери в технике и личном составе.



Израиль, вероятно, опасается открытия второго фронта на севере. При этом приграничные поселения с Ливаном были эвакуированы. На сегодняшний день бои имеют локальный характер, но возможность расширения конфликта все же есть.



Кроме того, президент Ирана Ибрахим Раиси уже заявил, что Израиль пересек "красные линии". Ранее в интервью телеканалу Al Jazeera он сказал, что Иран не будет следовать предостережениям США от вмешательства в палестино-израильский конфликт.



Согласно The Washington Post, правительство Ливана и его население выступают против участия "Хезболлы" в войне между Израилем и палестинским движением ХАМАС. По словам источников издания, правительство ведет переговоры с руководством шиитской партии, чтобы отговорить их от участия в конфликте.



Кризис-контроль: какие цели преследуют США в ближневосточном конфликте

Белый дом стоит перед необходимостью решить ряд сложных задач



Реакция мирового сообщества



В настоящий момент в секторе Газа наблюдается настоящая гуманитарная катастрофа, так как единственным путем для доставки необходимой помощи считается КПП "Рафах" на границе с Египтом. Ранее Каир открыл коридор для поставки продовольствия и медикаментов.



Тысячи жителей анклава направились на юг в центры размещения беженцев. Международные организации предупреждают: среди перемещенных лиц начали распространяться кожные заболевания, а доставляемой помощи крайне недостаточно.



"Российская сторона неоднократно предупреждала об опасных последствиях такого шага (начала наземной операции. –– "Известия"), который негативно повлияет на все стороны конфликта и приведет к резкой деградации гуманитарной обстановки, что дополнительно усугубит положение гражданского населения в Газе", –– говорится в заявлении МИД РФ по ситуации в секторе Газа.



РФ инициировала проект резолюции СБ ООН с требованием прекращения огня, который был заблокирован США. 27 октября Генассамблея ООН по инициативе Иордании подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, в которой содержится призыв прекратить насилие. Голосование поддержали 120 государств, в том числе Россия, Китай и Бразилия. Против выступили 14 стран, включая США, Израиль, Чехию, Хорватию и Венгрию.



Согласно информации Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам, тысячи жителей Газы начали врываться на склады и в центры распределения помощи, разбирая муку и предметы первой необходимости.



"Это тревожный признак того, что после трех недель войны и жесткой блокады Газы общественный порядок начинает рушиться", - говорится в заявлении этой структуры.



"Для многих на Ближнем Востоке это идеальный шторм"

Востоковед Андрей Онтиков - о том, кому выгодно обострение палестино-израильского конфликта



Ранее в ООН заявили о риске геноцида в секторе Газа из-за действий Израиля. Согласно специальным докладчикам ООН, военная кампания приводит к преступлениям против человечности.



Возможно, на фоне давления мировой общественности Израиль все же пойдет на некоторые уступки для облегчения гуманитарной ситуации в Газе. В частности, 29 октября The Times of Israel сообщила, что Израиль возобновил работу второго из трех трубопроводов, идущих в сектор Газа, и теперь в анклав поступает ежедневно около 28,5 млн л воды. Ранее водоснабжение было полностью отключено от анклава.



С начала конфликта в Газе было убито более 8 тыс. человек, из них 3,5 тыс. –– несовершеннолетние. С израильской стороны потери оцениваются в 1,4 тыс. человек, включая 308 военных. Источник - Известия

