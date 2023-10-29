Пока Запад ликовал по поводу "спада" экономики Китая, тот обогнал его во всем

00:16 31.10.2023

Это признают крупнейшие международные финансовые организации



Дмитрий Капустин



Одновременно с проведением третьего саммита международного сотрудничества "Пояс и Путь" Китай объявил, что его экономика выросла на 4,9% в годовом исчислении в третьем квартале. Этот рост превзошел самые оптимистичные ожидания и прогнозы аналитиков. Похоже, что китайская экономика стремительно восстанавливается.



Хотя в экономике Китая наблюдалась некоторая неопределенность, несколько крупных банков США, включая Goldman Sachs, JP Morgan Chase и Citibank Group, и рейтинговое агентство Moodys резко улучшили свои "китайские" прогнозы. Американские инвестбанкиры верят в экономику Китая.



Деловое издание Business Insider пишет, что Citibank Group и Goldman Sachs в настоящее время ожидают, что ВВП Китая вырастет на 5,3% в этом году. JP Morgan прогнозирует, что экономика Китая увеличится на 5,2%.



Таким образом, все самые влиятельные финансовые институты мира прогнозируют, что экономический рост Китая превысит 5% в 2023 году. Это означает, что по темпам роста ВВП Китая в этом году может вновь занять одно из первых мест среди всех промышленно развитых стран. Одно это показывает, что вторая по величине экономика мира по-прежнему имеет гигантское значение для всей планеты.



Макс Зенляйн: никакого кризиса нет и в помине, зато власти Китая уже думают о будущем росте



Темпы роста китайской экономики в прошлом году составили всего 3%, а средний показатель за два года составляет около 4%, что ниже даже пандемийного показателя. Макс Зенляйн, главный экономист Китайского института Меркатора в Германии, критикует алармистов, которые считают, будто экономика Китая в "кризисном" состоянии.



- Экономическая модель Китая находится в стадии трансформации, и правительство сознательно принимает снижение темпов роста ВВП. Будущий рост может быть обеспечен за счет областей, отвечающих национальным целям, включая высокие технологии, - говорит Зенляйн.



Гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) сообщила в редакционной статье, озаглавленной "Новые данные по ВВП дают Китаю хороший повод увидеть светлую сторону" от 20 октября, что азиатские инвесторы также увидели обнадеживающие признаки сильного восстановления.



Рост ВВП Китая в третьем квартале превзошел ожидания рынка по нескольким причинам, объясняет SCMP. Во-первых, потребление восстановилось. Причем потребительские расходы в Китае растут практически во всех сферах.



Во-вторых, промышленное производство стабилизировалось, поскольку правительство приняло меры по стимулированию роста. Более того, промышленность еще и увеличила свою важность: среди 11 основных отраслей на промышленность пришлось с начала года 32,3% вклада в ВВП. Все остальное делят финансовая индустрия, индустрия недвижимости, связь и информационные технологии, а также сфера услуг.



Согласны с SCMP и аналитики Bloomberg: судя по данным о потребительской активности, худший период прошел. Более того, позитивная картина в Китае заставляет пересмотреть и глобальные прогнозы.



Международный валютный фонд (МВФ) объявил, что немного понизит свой прогноз роста на следующий год. Однако позитивные данные по экономике Китая могут ослабить опасения по поводу дальнейшей глобальной экономической рецессии, считают в МВФ.



Лю Шицзинь: Китая сегодня нужна быстрая и радикальная борьба с бедностью



В Китае улучшаются многие макроэкономические показатели. Так, согласно информация, опубликованная Министерством коммерции Китая, с января по сентябрь этого года по всей стране было создано 37,8 тысячи новых предприятий с иностранным капиталом, а это на 32,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Впрочем, есть и негативные тенденции. Скажем, снизились частные инвестиции, прямые иностранные инвестиции и фактический объем использованного иностранного капитала.



Лю Шицзинь, бывший заместитель директора Исследовательского центра развития Госсовета Китая отмечает, что в экономике Китая появились новые движущие силы роста. Одна из них - разрыв в структуре конечного спроса между группами населения с низким и средним уровнем дохода и группами населения с высоким уровнем дохода.



Хотя в Китае насчитывается 400 млн представителе среднего класса, что в Китае все еще очень много людей, которые, например, никогда не летали самолетами. И их потребности должны быть удовлетворены, хотя бы частично.



Так называемая "ловушка среднего дохода" - это ситуация, когда страна остается на прежнем экономическом уровне после достижения определенного уровня дохода. В 2022 году ВВП Китая на душу населения составит почти $113 тысяч, впервые превысив мировой уровень ВВП на душу населения.



Эксперты считают, что тем самым в Китае уже возникла "ловушка среднего дохода", для выхода из которой нужны серьезные реформы. Например, быстрая и радикальная борьба с бедностью.



Хотя уровень сбережений в Китае вырос, это касается небольшого числа богатых слоев населения, у которых есть деньги для инвестиций. При этом большинство "синих воротничков" нарастили задолженность по банковским кредитным картам. В этом случае, конечно, трудно стимулировать потребление, будь то продукты питания, товары длительного пользования или даже жилье. И это еще сильнее обостряет необходимость борьбы с бедностью.