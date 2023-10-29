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Сто лет турецкой республике. Как Москва помогла туркам победить Запад, - А.Савко
00:17 31.10.2023

Сто лет турецкой республике. Как Москва помогла туркам победить Запад

Александр Савко
автор издания Украина.ру

Ровно сто лет назад, 29 октября 1923 года, была провозглашена Турецкая Республика, которая подвела окончательную черту под многовековой историей монархического государства Османов

Ее первым президентом стал Мустафа Кемаль, который вошел в мировую историю под фамилией Ататюрк - "отец турок".

А непосредственную помощь в создании нового государства оказала молодая Советская Россия. Причем заслуги Москвы были оценены турками так высоко, что в Стамбуле, на монументе "Республика", который украшает знаменитую площадь Таксим, стоит скульптура большевика Семена Аралова - полномочного представители РСФСР в Турции, отвечавшего за контакты между Мустафой Кемалем и Лениным.

Положение, в котором оказались после Первой мировой войны турки, в чем-то напоминало российскую ситуацию. Османская империя воевала на стороне Германии, Австро-Венгрии и Болгарии, оказавшись на стороне проигравших.

30 октября 1918 года на борту британского броненосца "Агамемнон" турецкие власти подписали статьи Мудросского перемирия, представлявшего собой унизительный акт полной капитуляции.

Османская империя ликвидировалась. От нее отделили провинции Ближнего Востока, Месопотамии и Северной Африки. Огромная территория Турции фактически сужалась до границ Малой Азии, однако войска Антанты высадили на малоазийском побережье стотысячный корпус, оккупировав Константинополь, города Киликии, Трабзон, Самсун, Анталью, Мармарис, Бодрум, Мерсин, Конью и многие другие населенные пункты.

Антанта распустила турецкий парламент, запретила политическую деятельность и ввела военную цензуру в газетах.

Западные правительства захватили турецкие банки, железную дорогу, большинство портов, основные промышленные предприятия и рудники, на которых проводилась добыча полезных ископаемых.

Турецкую армию и флот распустили, захватив военные арсеналы, и вооруженные силы Османской империи прекратили существование как единое организационное целое.

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10 августа 1920 года во Франции был подписан Севрский мирный договор, окончательно узаконивший уничтожение Турции. Он юридически закрепил уже свершившийся распад империи, причем у турок дополнительно отобрали значительную часть малоазиатской и европейской территории.

Греция получала область Смирны (Измира), Галлиполийский полуостров и Восточную Фракию с Адрианополем (Эдирне), черноморские проливы вместе с Константинополем переходили под юрисдикцию международной администрации стран Антанты, а на восточных территориях Малой Азии провозглашалось государство армян.

По требованию президент США Вудро Вильсона Турция должна была передать Армении территорию площадью свыше ста тысяч квадратных километров - две трети вилайетов Ван и Битлис, большую часть вилайета Трапезунд и почти весь вилайет Эрзурум.

Сама Турция превращалась после этого в сравнительно небольшое государство с центром в Ангоре (Анкаре), куда уехали после оккупации Константинополя политики, депутаты и часть военных, в то время как сам султан оставался в оккупированной Антантой зоне.

Турции разрешалось иметь небольшую пятидесятитысячную армию, а сама страна переходила под внешнее управление, потому что ее финансовая система оставалась под контролем западных союзников.

Греческие оккупационные войска высадились в Смирне, чтобы приступить к реализации Севрского договора. Однако его унизительные положения вызвали в турецком обществе ожесточенный протест, который возглавил офицер Мустафа Кемаль, появившийся на свет в греческом городе Салоники.

Под его руководством была создана новая армия, с опорой на ветеранов Первой мировой войны, которая первым делом взяла под контроль восточные области страны, чтобы не допустить создания провозглашенного Западом армянского государства.

Это удалось сделать без особого труда, потому что большинство местных армян были вырезаны еще во время правления правительства младотурок в ходе масштабной этнической чистки 1915 года.

Армяне спаслись только на территории советской Армении, которую взяли под контроль силы Красной Армии, одновременно защитив от турок Батуми. Мустафа Кемаль не стал вступать в конфликт с большевиками, потому что они были единственным в мире правительством, с которым он мог сотрудничать.

Анкара и Москва - два мировых изгоя, боровшихся за существование в условиях полной международной изоляции, были вынуждены налаживать между собой прагматичное сотрудничество. Хотя это не мешало Ататюрку проводить репрессии против турецких коммунистов.

По указанию Ленина Советская Россия оказала кемалистам военную, финансовую и экономическую помощь. Он была более чем умеренной, потому что ресурсы разрушенной в результате Гражданской войны РСФСР были очень скудными.

Однако сыграла свою роль в оснащении и подготовке турецких частей, успешно сражавшихся против оккупационных войск Антанты.

Армия Мустафы Кемаля разгромила французские и греческие войска и вытеснила из Константинополя англичан. За четыре года национально-освободительной войны она вернула под контроль все территории Малой Азии, ознаменовав это массовой резней веками проживавших на ее земле греков.

Лозаннский мирный договор 1923 года зафиксировал вновь сложившееся статус-кво, причем Запад с готовностью отказался от идеи создания национального очага армян, посчитав, что им будет вполне достаточно советской Армении.

Победившие революционеры-кемалисты окончательно упразднили султанат, а последний султан Мехмед VI бежал из Турции на борту британского военного корабля. Сто лет назад, 29 октября 1923 года, страна официально стала республикой и Ататюрк развернул в ней масштабные исторические реформы.

Переход к республиканскому строю изменил многое. Турецкое государство начало существовать не по шариату, а в режиме светской системы государственного управления. Турок обязали иметь фамилии на европейский лад, а прежние приставки к именам в виде военных званий и прозвищ были отменены.

С чиновников сняли фески, и теперь они одевались по-европейски.

Страна перешла к международной системе времени, календаря и мер измерения, сменила арабский алфавит на латинский. Была создана централизованная система светского образования, а женщины получили равные права с мужчинами.

А в политическом смысле Мустафа Кемаль постепенно дрейфовал в сторону Запада, с которым ему пришлось так долго сражаться, что со временем, при его преемниках, привело Турцию в НАТО.

Нынешний президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган относится к политическому течению, построенному на принципах умеренного ислама, и его отношение к наследию Ататюрка считается достаточно сложным.

Тем не менее политика Эрдогана основана на тех же самых прагматичных принципах, которые помогли Мустафе Кемалю выжить в кольце врагов и отразить военно-политическое давление Запада. Он тоже постоянно прибегает к ситуативным альянсам, если это отвечает национальным интересам Турции.

А сейчас, когда Эрдоган обрушился на Запад за поддержку этнической чистки в Газе, его риторика подчас удивительно напоминает речи основателя Турецкой Республики, бичевавшего сто лет назад империализм Антанты.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698700620


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