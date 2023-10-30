Мухаммед Надер аль-Омари: США и Израиль – две стороны одной монеты

00:25 31.10.2023 Al-Watan Syria

Сирия



США и Израиль – две стороны одной монеты



США перебрасывают силы на Ближний Восток, пишет Al-Watan Syria. Возможно, они испугались влияния России и Китая в регионе и решили изменить ситуацию в свою пользу. При этом Америка забыла, что НАТО увязла в украинской трясине, а арабские страны уже не те, что были двадцать лет назад.



Весьма примечательна степень американо-израильского согласия по поводу агрессии Тель-Авива против Газы, вызванной операцией ХАМАС "Потоп Аль-Аксы". Напомним, что за последние две недели дипломатические визиты в Израиль нанесли госсекретарь США Энтони Блинкен, министр обороны страны Ллойд Остин, глава Центрального командования США на Ближнем Востоке генерал Майкл Курилла, а также президент Соединенных Штатов Джо Байден. Сделанные ими заявления четко отражают позицию Вашингтона – война в Газе затрагивает американские интересы. Вполне возможно, что эта кровавая конфронтация в большей степени связана с намерением Запада сократить возросшее влияние России и Китая на Ближнем Востоке - жизненно важном для США регионе.



Обратите внимание, что Вашингтон делает акцент на появлении новых ориентиров для арабского региона. Это возвращает нас в июль 2006 года. Тогда Кондолиза Райс, занимавшая пост госсекретаря США, заявила, что Ближний Восток ждут трансформации. На деле вышел "созидательный" хаос. Проще говоря, Соединенные Штаты тогда стремились укрепить свои позиции в регионе с помощью военной силы и оккупации. Они верили, что Израиль при поддержке Запада изменит карту Ближнего Востока: географию Ливана, Исламской Республики Иран, Сирии и Ирака.



По данным американских исследовательских центров, военно–стратегическая неудача в достижении успеха в этом начинании в 2006 году побудила США и Израиль нацелиться на страны региона с помощью мягкой силы: они вовлекали государства региона в кризисы, которые истощали их возможности и отвлекали их внимание от внешних угроз на внутренние проблемы. Поэтому был распространен терроризм на территории Сирии и Ирака, а также разжигались межконфессиональные, расовые и этнические войны, такие как суннитско-шиитский кризис и притеснение курдов. Все это дало сионистскому образованию религиозные оправдания для практики расизма и варварства, необходимые для увековечивания кризисов в арабских странах. Соединенные Штаты также ввели беспрецедентные экономические санкции против некоторых ближневосточных государств, которые еще больше ухудшили жизнь арабов. Коррупция распространилась в страшных масштабах.



Израильская оккупация Палестины является частью стратегии Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Вашингтон торговался с Дамаском в рамках американо-сирийской войны, стремился надавить на Тегеран с помощью ядерной сделки, а также пытался заключить мирное соглашение между Багдадом и Тель-Авивом, разжигал мятеж в Бейруте и ввел санкции против "Хезболлы". И все это для того, чтобы настроить общественное мнение против оси сопротивления, на что намекал бывший госсекретарь США Майк Помпео, посетивший Ливан в феврале 2020 года. Тогда ливанцам дали выбор: либо убрать "Хезболлу" с военной и политической сцены, либо санцкии. Третьего не дано. Это совпало с разработкой "Авраамских соглашений", которые были приняты экс-главой Белого дома Дональдом Трампом в целях использования этих событий для защиты израильских интересов.



Американская стратегия на Ближнем Востоке, особенно с 2010 года, начала меняться. США развернулись в сторону Юго-Восточной Азии, потому что появилась необходимость сдерживать Китай, и Восточной Европы, чтобы снизить там влияние России. Предполагалось, что в ближневосточном регионе, особенно из-за истощения большей части сил оси сопротивления и неожиданного стремления некоторых арабских стран присоединиться к процессу нормализации отношений, Израиль укрепит свои позиции в регионе. Однако Вашингтон не ожидал, что ХАМАС сможет развить военный потенциал при удушающей блокаде, введенной в секторе Газа. К тому же арабские страны раздирали внутриполитические проблемы.



Картина на Ближнем Востоке снова приобрела новые краски после того, как Соединенные Штаты поспешили направить авианосцы "Джеральд Форд" и "Эйзенхауэр" вместе с линкорами, фрегатами и сопровождающими их самолетами в Средиземное море. Передислокация военных сил в регионе, увеличение оснащения американских истребителей и размещение большего количества зенитных ракет на базах заставляют нас задуматься над вопросом, который задал президент России Владимир Путин: а зачем это все?



Ответ, конечно, заключается не в том, чтобы защитить безопасность сионистского образования, практикующего самые ужасные формы геноцида против палестинского народа при поддержке Запада. Ответ кроется гораздо глубже. Существует три возможных варианта.



Первый: передислокация американских военных сил в регионе нацелена на сдерживание арабских стран, которые могут вступить в войну в Газе на стороне Палестины. Тем более что они неоднократно подчеркивали свою боевую готовность, особенно глава "Хезболлы" Хасан Насралла. Он указал, что любая эскалация в отношении палестинского народа может перерасти в региональную войну.



Но такой вариант маловероятен. Вашингтон безгранично поддерживает Тель-Авив в совершении массовых убийств и не оказывает на него давления с целью прекратить агрессию. Американцы критикуют арабские страны за их пропалестинскую позицию. Если Великобритания, Германия и Франция направят свои армии на Ближний Восток, значит, здесь нечто большее, чем просто стратегическое сдерживание арабских стран.



Вторая возможная причина: у Запада и Израиля есть план, который разрабатывался в течение некоторого времени и который нацелен на уничтожение одной из арабских стран, а конкретно Ливана или Сирии, уже экономически истощенных Америкой. В рамках этого плана необходимо предпринять военные действия против них или против одной из названных стран. Это грозит операцией, подобной американскому вторжению в Ирак.



Такой сценарий нельзя исключить. Операция "Потоп Аль-Аксы", по всей видимости, ускорила его реализацию или спутала карты Запада. В таком случае важно понимать - Сирия и "Хезболла" сотрудничают с другими арабскими странами, а также с развивающимися государствами, такими как Россия. Это уже не тот баланс сил, который был во времена американской интервенции в Ирак. В дополнение НАТО тонет в украинском болоте.



Третий вариант наиболее опасный: возможно, американцы поняли, что сдержать Китай в Азии невозможно, и что западные санкции не ударили по российской экономике. Украинский конфликт слишком затянулся, а влияние Москвы и Пекина на Ближнем Востоке неуклонно растет. Вот почему администрация Байдена чувствует необходимость воспользоваться войной в Газе - чтобы остановить Китай и Россию, перебросив американских военных в Средиземное море. Это приостановит реализацию проекта Байдена по созданию коридора "Индия – Персидский залив – Израиль – Европа". Именно поэтому США не позволяют России, готовой стать честным посредником, урегулировать палестино-израильский кризис. Это говорит о том, что Москва раскрыла замысел Вашингтона, что стало основной причиной их конфронтации в Совете Безопасности ООН. Также подчеркнем, что Америка, помимо откровенной поддержки Израиля, называет ХАМАС террористами и использует этот нарратив для формирования международной коалиции.



Изменение особенностей региона не должно остаться незамеченным ни нами, ни наблюдателями или исследователями региональных и международных отношений. Несомненно, что после начала "Потопа Аль-Аксы" Ближний Восток меняется . Возможно, будет достигнуто хрупкое соглашение, спровоцированное изменениями в балансе сил на поле боя, и репутация США и Израиля будет испорчена. Но такой исход маловероятен из-за политики и целей Вашингтона и Тель-Авива. Другой потенциальный итог: Ближний Восток попадет под контроль Байдена и Нетаньяху, но это уже является красной линией для Владимира Путина и Си Цзиньпина. Третий вариант: арабские страны пойдут за Россией и Китаем и при таком сотрудничестве будут двигаться в новую эпоху. Но эта опция станет доступной только после эскалации конфронтации в регионе.



Автор: Мухаммед Надер аль-Омари (محمد نادر العمري)

30 октября 2023 00:49 Источник - ИноСМИ

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