Китай создает технологическую крепость, чтобы заранее обезопасить себя от западных санкций

00:29 31.10.2023

Пекин хочет заранее обезопасить себя от западных санкций



Дмитрий Капустин



Китай увеличил расходы на замену технологий западного производства отечественными альтернативами. Таким образом китайское руководство во главе с Си Цзиньпином гибко адаптируется к экспортным ограничениям Вашингтона. Подробности выяснило издание Reuters.



Похоже, Китай как никакая другая держава в истории близка к созданию технологического суверенитета. Пока в России только мечтают о настоящем импортозамещении, Китай уже фактически полностью обходится без чужих технологий.



За последние годы Китай потратил гигантские средства на замену западного компьютерного оборудования, особенно в IT и финансовой сфере. Сейчас сфера цифровых платежей в Китае - одна из наиболее уязвимых для возможной западной атаки. Такой вывод китайское руководство сделало из антироссийских санкций: Россию, напомним, отключили от глобальной системы обмена банковскими сообщениями SWIFT. Из России ушли Visa, American Express и MasterCard.



Уже тогда некоторые здравомыслящие западные лидеры заявляли, что финансовые санкций против России сыграют на руку Китаю, у которого есть аналог SWIFT. Так и вышло. Кроме того, Китай получил гигантский импульс для развития собственной платежной системы UnionPay. В том числе потому, что многие пользователи западных систем убедились в их политизированности и ненадежности.



Reuters выяснил, что в сентября 2022 года в Китае вдвое выросло количество тендеров от государственных предприятий, правительственных и военных структур на поставку национального компьютерного оборудования (со 119 до 235).



По данным исследовательской компании First New Voice, Китай потратил 1,4 трлн юаней ($191 млрд) на замену иностранного оборудования и программного обеспечения в 2022 году, что на 16,2% больше по сравнению с 2021 годом.



Китайцев подтолкнул пример России, откуда после начала СВО ушли многие западные поставщики IT-оборудования и программ: Dell, NVidia, Hewlett-Packard, Oracle, Cogent.



Apple и Microsoft приостановили не только продажу, но и поддержку почти всей своей продукции. Таким образом, в России теперь невозможно, например, продлить лицензию на Microsoft Office.



Для Китая единственное ограничение - это отсутствие передовых возможностей по производству чипов. Только это не позволяет полностью заменить все западные (включая тайваньские) продукты альтернативами, которые полностью производятся на месте, говорят аналитики Reuters.



Китайцы внимательнее всего изучали именно поведение тайваньских компаний на российском рынке. После начала СВО крупнейший производитель чипов TSMC приостановил продажи в России, стремительно сбежал с российского рынка и тайваньский ASUS.



На российском примере китайским чиновникам и госкомпаниям еще в 2022 году было поручено начать замену офисных программным отечественными. Завершиться замена полностью должна к 2027 году, пишет Reuters. Хотя сам документ журналисты найти не смогли. Вероятно, он засекречен. Но собеседники Reuters говорят, что в госсекторе Китая никакой здравомыслящий человек уже не будет покупать продукции Microsoft или Adobe.



Отказываются от "недружественных" программ и крупные частные компании. Например, China Tobacco в июле начала переводить некоторые дочерние компании с Microsoft Windows на EulerOS от Huawei.



Тендеры показывают, что проекты по замене оборудования внутри Китая были нацелены на особо чувствительную инфраструктуру.



Например, в одном тендере для "определенного правительственного ведомства в провинции Ганьсу" предусматривалось 4,4 млн юаней ($6 млн) на замену оборудования "системы сбора разведывательной информации", без указания конкретных деталей. Хотя можно догадаться, о чем идет речь.



Военные части НОАК в северо-восточном городе Харбин и Сямыне на юге страны еще в декабре 2022 года провели тендеры на замену компьютеров иностранного производства.



В статье, опубликованной недавно в журнале Cyberspace Security исследователями из государственной Китайской телекоммуникационной корпорации, был сделан вывод о чрезмерной зависимости страны от чипов, производимых американским гигантом Qualcomm, а также от систем iOS и Android. А китайская платежная система UnionPay зависит от американской фирмы BMC - разработчика программного обеспечения.



Китайские эксперты однозначны: все, что предоставили американцы, в нужный момент будет легко ими взломано, чтобы принести вред Китаю. Таковы реалии геополитического противостояния. Неслучайно американцы ввели аналогичные правила, запрещающие китайским компаниям участвовать в тендерах государственного сектора.



Чаще всего выигрывают крупные контракты на замену западного оборудования - это дочерние структуры China Electronics Corporation и China Electronics Technology Group Corporation. Причем обе сильно пострадали от санкций США.



В сентябре агентство Reuters и другие СМИ сообщили, что некоторым сотрудникам центральных правительственных учреждений Китая запретили пользоваться iPhone. По крайней мере, на работе. Благо, чем заменить американские игрушки, есть - от Huawei до Xiaomi.



Huawei, кстати, сейчас один из главных поставщиков в сфере кибербезопасности и облачных технологиях. В 2022 году корпоративный бизнес Huawei, который включает в себя операции с программным обеспечением и облачными вычислениями, сообщил о продажах в размере 133 млрд юаней, что на 30% больше, чем годом ранее.



Huawei отказалась от комментариев для Reuters.