Мих.Ростовский: Путин попал в политический смерч: долгосрочные последствия дагестанских беспорядков

00:34 31.10.2023

Путин попал в политический смерч: долгосрочные последствия дагестанских беспорядков

У России обнаружилась новая зона уязвимости



2023 год стал в России временем неожиданных мощных политических кризисов, возникающих словно ниоткуда со скоростью смерча и опрокидывающих привычные представления об общественной жизни страны. До начала путча Пригожина считалось, что любая серьезная попытка государственного переворота в России невозможна. Она случилась. До начала волнений в Дагестане считалось, что вспышка конфликта на Ближнем Востоке отвлечет внимание Запада от Украины и усилит, таким образом, позиции России.



