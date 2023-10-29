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Почему осторожничает ЦАХАЛ: Израилю и США грозит еще четыре фронта
01:30 31.10.2023

КИРИЛЛ СЕМЕНОВ

Израиль постепенно наращивает операцию сухопутных войск в секторе Газа, однако делает это крайне осторожно и после длительной паузы. Вероятно, руководство ВС Израиля старалось оценить и минимизировать риски, с которыми ЦАХАЛ столкнется в ходе боев в плотной городской застройке Газы, испещренной туннелями, в которых укрывается до 40 тыс. хорошо вооруженных бойцов ХАМАС и "Палестинского исламского джихада".

Конфликт на Ближнем Востоке

В то же время участие в конфликте Ирана практически исключено. Однако следует иметь в виду, что исламская республика давно уже практикует методы "гибридной войны", предпочитая воевать "по доверенности" с помощью сети иностранных проиранских формирований.

В частности, существуют и иные угрозы, способные заставить Израиль оттянуть значительные силы на северный фронт, где уже идет интенсивный обмен огнем между ЦАХАЛ и ливанской шиитской группировкой "Хезболла".

Последняя, как и многие иные сирийские и иракские шиитские фракции, входит в так называемое "Исламское сопротивление" (вооруженное крыло "Оси сопротивления", которое возглавляет Иран), готовое оказывать суннитскому ХАМАС вооруженную поддержку.

"Хезболла" самостоятельно может выставить до 50 тысяч бойцов, хорошо вооруженных и имеющих большой боевой опыт, включая участие во Второй ливанской войне 2006 года и гражданской войне в Сирии в 2012–2020 гг.

Однако, кроме северного ливанского фронта, Израиль и их союзников в лице Соединенных Штатов может ожидать и "открытие" иных фронтов, где уже происходит постепенная эскалация.

Сирийский фронт: Дараа и Кунейтра

В Сирии развернуты многочисленные фракции, входящие в "Исламское сопротивление".

Часть из них по сути является филиалами ливанской "Хезболлы", а иные связаны напрямую с иранским КСИР или с иракскими фракциями.

Их численность может варьироваться от 30 до 70 тыс. бойцов и ее сложно оценить, так как некоторые шиитские формирования, в том числе иностранные, входят в состав сирийских регулярных частей (как-то иракские "Лива имам Хуссейн" в составе 4-й дивизии, "Лива Абуль-Фадль аль-Аббас" в Республиканской гвардии и т.д.).

Эти силы могут быть вовлечены в конфликт с Израилем и США на нескольких фронтах.

Прежде всего они могут значительно усилить саму "Хезболлу" путем передислокации формирований из Сирии на ливанских фронт, непосредственно в зону боев между "Хезболлой" и ЦАХАЛ.

Второй вариант предусматривает их атаки из Сирии на оккупированные Израилем Голанские высоты.

Этот сценарий является более рискованным для России, так как грозит вовлечь и официальный Дамаск в конфликт и наши военные в САР могут оказаться перед сложным выбором, например, касательно необходимости уничтожения израильских боевых самолетов, которые могут угрожать российским военным объектам.

Собственно, "Хезболла" и целая плеяда группировок из "Исламского сопротивления" уже закрепились вдоль линии разграничения с оккупированными Израилем Голанами, причем часто мимикрируя под сирийские правительственные войска.

"Досье на Голанах" - операция "Хезболлы" по созданию передовой базы против израильтян в провинциях Дараа и Кунейтра, которая стала известна Израилю еще в марте 2019 года - предусматривала прежде всего набор местных жителей в проиранские группировки, которые бы тесно взаимодействовали с "Хезболлой" в случае военного конфликта с Израилем.

Показательно, что КСИР и "Хезболла" также пытались вовлечь в деятельность своей сети и бойцов из числа примиренных повстанцев, которые уже присоединились к 4-й танковой дивизии правительственных сил.

Асад был категорически против этого плана. Однако под давлением из Тегерана Дамаск был вынужден снять свое вето на создание "Хезболлой" своих сирийских филиалов в этом регионе.

Теперь же все эти силы могут быть задействованы в военных операциях против Израиля.

ЦАХАЛ несколько раз с 7 октября сообщал об атаках с сирийской территории и отвечал на них артиллерийским огнем.

Сирийская сторона заявляла также, что израильские военные дважды атаковали аэропорты в Дамаске и Алеппо - 12 и 22 октября. По данным Ynet, один из обстрелов осуществили с целью помешать переброске современных вооружений в Ливан.

Также вечером 24 октября представители ЦАХАЛ заявили, что две выпущенные из Сирии ракеты упали на открытой местности в Израиле. В ответ по Сирии вновь был нанесен авиаудар. Подобный обмен огнем продолжается.

Еще два фронта: американцы под "транснациональным" ударом

Однако, кроме непосредственных военных операций против Израиля, силы "Исламского сопротивления" уже проводят атаки на американские военные базы в Сирии и Ираке.

Естественно, в "Оси сопротивления" не сомневаются в том, что США являются не просто союзником, а соучастником военной кампании Израиля против ХАМАС и сектора Газа, а поэтому американские военные также являются для них законной целью (если смотреть шире, то США с точки зрения "Исламского сопротивления" соучастник всех "преступлений сионистов", начиная от момента появления самого Израиля).

Горячей точкой, где могут начаться бои, становится сирийское Заевфратье.

Тем более что еще совсем недавно эту территорию, которую удерживают американские союзники из курдских леворадикальных Демократических сил Сирии (SDF) и собственно американский оккупационный контингент, встряхнуло восстание арабских племен. Некоторые аналитики утверждали, что за этим выступлением стоял именно Иран. А 29 октября вооруженные выступления арабских племен неожиданно продолжились…

Основой сил "Исламского сопротивления" и КСИР в этой части Сирии стали в основном иракские группировки "Катаиб Хезболла", "Бригады Бадра" и "Харакат Хезболла аль-Нуджаба".

Показательно, что эти же фракции входят в состав так называемого "Хашд аль-Шааби" - конгломерата шиитских ополчений, лишь формально интегрированных в силовые структуры Багдада, и контролируют часть территории Ирака по соседству с сирийским регионом Дейр-аз-Зор.

Здесь наиболее рельефно проявляется "транснациональность" иранского проекта. Все те же группировки наиболее активны в атаках на американские объекты в самом Ираке. В США они включены в перечень организаций, признанных террористическими.

Однако этими иракскими фракциями присутствие КСИР на востоке Сирии не ограничивается.

Если не считать собственно советников КСИР, то здесь также развернуты бригада афганских шиитов-хазарейцев "Фатемиюн" и пакистанская шиитская бригада "Зейнабиюн".

Проиранские силы в Дейр-аз-Зор представлены и различными сирийскими группировками, получающими иранское финансирование и находящимися под руководством офицеров КСИР. Это, например, "Бригада аль-Бакир", "Силы 313", "Исламское сопротивление", "Джейш аль-Махди" и "Лива аль-Имам аль-Махди" и другие группировки, которые входят в организованные Ираном "Силы местной обороны".

Поэтому все эти контингенты могут начать более активные действия против американцев и их союзников на фоне сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа. Пока же здесь происходит эпизодический обмен огнем, особенно часто в районе нефтяного месторождения Эль-Омар.

Кроме непосредственно северо-востока Сирии, атакам также подвергаются и иные военные объекты США в этой стране.

Так, 23 октября дроны-камикадзе Ababil-2 атаковали американские позиции в районе Эт-Танф и Эр-Рукбан на сирийско-иорданской границе. В ответ самолеты F-16 ВВС США нанесли удар по базе проиранских ополченцев в Альбукамаль на границе с Ираком.

Также под угрозой находятся и американские военные базы непосредственно в Ираке, который можно выделить в отдельный фронт.

Здесь ситуация в некотором смысле парадоксальна: американские военные находятся по приглашению правительства Ирака, располагаясь на своих военных базах. В то время как атаки на эти базы совершают бойцы различных проиранских группировок из "Хашд аль-Шааби", которые являются частью иракских правительственных сил безопасности, формально подчиненных официальному Багдаду.

Хотя, когда они совершают нападения на американские военные объекты, предпочитают действовать под "чужим флагом".

С 18 октября проиранские группы из "Исламского сопротивления Ирака" практически ежедневно проводят атаки на американские военные базы. По официальным данным, в результате налетов дронов-камикадзе на базы США в Ираке и оккупированной части Сирии 24 американских военнослужащих получили легкие ранения и еще один гражданский подрядчик умер от сердечного приступа при тревоге.

Йемен: отсутствие общей границы войне не помеха

Йеменские повстанцы-хуситы из зейдитского движения "Ансар Аллах" также постепенно вовлекаются в противостояние между ЦАХАЛ и ХАМАС.

Конечно, участие хуситов в сухопутных операциях против Израиля практически невозможно, так как территории Йемена, которые они контролируют, находятся в блокаде. Тем не менее "Ансар Аллах" обладает средствами поражения, которые могут представлять угрозу для территории еврейского государства.

Известно, что у хуситов имеются вооружения, способные достичь Израиля, расстояние до которого от Йемена равно примерно 1800 км (город Эйлат).

Территория Израиля находится в радиусе поражения крылатых ракет Quds-4, которые являются йеменской копией иранских крылатых ракет типа Paveh с дальностью до 2000 км. Кроме того, по данным Центра по контролю над вооружениями США, "Ансар Аллах" может обладать ракетами, дальность действия которых достигает 3000 км.

Вместе с тем наиболее успешные атаки хуситов (например удар по Абу Даби) во время войны против них арабской коалиции были осуществлены с помощью БПЛА.

В частности, "Ансар Аллах" выпускает линейку дронов-камикадзе Samad. Их последняя, наиболее совершенная версия Samad-3 дальностью до 1600 км по своим характеристикам находится посередине между БПЛА и крылатой ракетой.

В то же время наличие у Ирана ударных беспилотников-камикадзе Shahed-136, способных поражать цели на расстоянии 2200 км, может указывать и на наличие их аналогов у хуситов. Эти образцы вооружений способны достичь территории Израиля и могут представлять для него угрозу.

И это не просто теоретические расчеты. Попытки атак Израиля со стороны Йемена через Красное море уже предпринимались.

19 октября эсминец УРО ВМС США "Карни" перехватил три ракеты и несколько беспилотников, которыми "Ансар Аллах" атаковал цели в Израиле. Это же продемонстрировало тесное взаимодействие вооруженных сил Израиля и США в нынешнем конфликте.

А 27 октября истребители ВВС Израиля были подняты в воздух после того, как над Красным морем была обнаружена "воздушная угроза". Сообщалось о перехвате "враждебных целей", которые не успели войти в воздушное пространство Израиля.

По данным египетских СМИ, перехват произошел недалеко от города Нувейба на Красном море. Мало сомнений в том, что этими целями были беспилотники или крылатые ракеты "Ансар Аллах", направлявшиеся в сторону Израиля.

В свою очередь, глава правительства спасения Йемена, связанного с движением "Ансар Аллах", Абдул Азиз Салех бин Хабтур заявил, что хуситы намерены также атаковать израильские корабли в Красном море, если обстрелы сектора Газа продолжатся.

Эти угрозы вполне серьезны и реальны, хуситы имеют большой опыт атаки не только на транспортные, но и на военные корабли у своих берегов. В частности ими был поврежден саудовский фрегат "Аль-Мадина", а также выведен из строя попаданием ракеты эмиратский быстроходный транспорт - катамаран HSV-2 Swift и т.д.

Атака на суда, направляющиеся в Израиль, в узком Баб аль-Мандебском проливе способна также привести к серьезным экономическим последствиям для еврейского государства и в целом с учетом роста рисков сказаться и на мировые цены на энергоносители в сторону их повышения. У берегов Йемена проходит наиболее интенсивный трафик нефтеналивных и газоналивных танкеров из Персидского залива в сторону Европы и Америки.

Таким образом можно насчитать еще 4 "фронта", противостояние на которых будет только нарастать по мере развития наземной операции ЦАХАЛ в Газе. Каждый из них будет отвлекать на себя ресурсы как самого Израиля, так и США и существенно повышать для них цену участия в конфликте.

Источник - REGNUM
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