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Имперские традиции: зачем Эрдоган идет на обострение из-за сектора Газа, - В.Логинов
01:31 31.10.2023

Имперские традиции: зачем Эрдоган идет на обострение из-за сектора Газа
И как позиция Турции отразится на других процессах в НАТО

Валентин Логинов

Турция все дальше расходится с Западом в позиции по палестино-израильскому конфликту, и заявления президента Реджепа Тайипа Эрдогана на полуторамиллионном митинге в поддержку жителей сектора Газа о "войне между крестом и полумесяцем" показывают серьезный настрой Анкары. Эксперты полагают, что вряд ли Эрдоган пойдет на обрушение отношений с партнерами, однако может затянуть процесс вступления Швеции в НАТО и сократить сотрудничество с Украиной. Что стоит за заявлениями президента Турции и пойдет ли она на обострение ситуации - в материале "Известий".

Эрдоган обвиняет Запад

Прошедший в минувшие выходные в стамбульском аэропорту имени Ататюрка "великий палестинский митинг" продемонстрировал не только высокий уровень поддержки среди турок (на акцию, по официальным данным, вышло около 1,5 млн человек), но и готовность президента Реджепа Тайипа Эрдогана повышать ставки в собственной риторике не только с Израилем, но и с Западом.

Действия ЦАХАЛ в секторе Газа, где израильская армия с 27 октября начала проводить более масштабную военную операцию, Эрдоган назвал резней, а про Израиль сказал, что это "оккупант и группировка, а не государство".

Ответственность за происходящее в палестинском анклаве глава Турции возложил на страны Запада, которые Эрдоган уличил в лицемерии, сравнивая реакции европейских стран на события на Украине и в секторе Газа. По словам турецкого лидера, на Западе "еще вчера проливали крокодильи слезы по мирным жителям, погибшим в конфликте России и Украины", а сегодня они же "безмолвствуют перед лицом гибели тысяч невинных детей в Газе".

"Эй, Запад, обращаюсь к вам! Вы хотите войну между крестом и полумесяцем? Тогда знайте: этот народ не умер, этот народ жив и стойко стоит", - заявил Эрдоган перед публикой.

На фоне обострения палестино-израильского конфликта Эрдоган уже отменил поездку в Израиль, хотя, по его утверждению, программа визита была подготовлена. А после митинга в Стамбуле Израиль принял решение отозвать своих дипломатов из Турции, а также выслать турецкую дипмиссию.

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Анкара может пойти еще дальше в вопросе обострения отношений с Израилем. В частности, пишет 30 октября газета Hurriet, после того как Эрдоган заявил о намерении определенным образом "объявить Израиль военным преступником", Турция может проинформировать прокурора Международного уголовного суда о преступлениях, совершенных Израилем в ходе операции в секторе Газа. Нужно отметить, что напрямую обращаться в структуры МУС с просьбой инициировать расследование Турция не может, поскольку не ратифицировала Римский статут.

Зачем это нужно Турции

Эксперты склонны считать, что дальше слов, по крайней мере в отношении Израиля, Эрдоган не пойдет. Турецкий политолог Керим Хас напоминает, что даже после инцидента с кораблем Mavi Marmara в 2010 году, когда израильский спецназ атаковал турецкое судно, направлявшееся в составе международного гуманитарного конвоя "Флотилия свободы" к берегам Газы, Анкара не пошла на ограничения против Израиля ни в политическом, ни в экономическом, ни в геополитическом смысле.

- Более того, после 2010 года торговый объем между двумя странами вырос многократно - в 2,5 раза, - добавил Керим Хас в разговоре с "Известиями".

Вместе с тем дипломатические отношения Турции и Израиля после инцидента с Mavi Marmara оставались фактически замороженными. Условно восстанавливаться они начали в марте 2022 года, когда в Анкаре прошли переговоры Эрдогана с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Кроме того, аналитик указывает, что именно действия Турции на протяжении последних лет в некотором смысле способствовали укреплению безопасности Государства Израиль. Так, по словам политолога, турецкое руководство сыграло определенную роль в ослаблении Сирии, давнего оппонента еврейского государства, а также нефть, поступающая в Израиль из Азербайджана или Иракского Курдистана, идет через турецкий порт Джейхан.

- Это тоже большой вклад турецкого руководства в энергетическую безопасность Израиля, - говорит Керим Хас.

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Но, несмотря на очередное обострение риторики в адрес Израиля, вряд ли стоит ожидать, что Эрдоган перейдет к более конкретным шагам вроде участия во "Флотилии свободы", как это было в 2010 году, считает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. По его мнению, цель Эрдогана - укрепление себя в позиции лидера мнений мусульманского мира, способного стать одним из источников безопасности для Палестины в будущем (ранее МИД Турции уже заявлял о необходимости создать "систему гарантов сторон конфликта").

- Прежде всего Эрдогана интересует продвижение своих амбиций в различные регионы, с тем чтобы Турция становилась глобальной силой, а не только региональным центром, что, в общем-то, реализуется достаточно успешно, - сказал Долгов "Известиям".

Как Турция может повлиять

Поддержка Палестины для Турции имеет гораздо более глубокое значение, чем обычная для мусульманских стран солидарность с арабским населением сектора Газа: Палестина до Первой мировой войны входила в состав Османской империи. По оценкам политологов, критика Эрдоганом политики израильских властей - часть его усилий в рамках политики неоосманизма, то есть продвижения интересов Турции в регионах, которые когда-то входили в состав Османской империи.

Однако вступать в жесткое и открытое противостояние с Западом Эрдоган, скорее всего, не намерен, считает Борис Долгов.

- Я не думаю, что Эрдоган пойдет на радикальное обострение отношений с Западом. Критика будет, возможно, достаточно резкой. Но обострения отношений и тем более каких-то радикальных мер Турция не допустит. Эти заявления - часть политики по продвижению интересов Турции за пределами страны, а также это давление на Израиль, - считает собеседник "Известий".

Такой же позиции придерживается Керим Хас, добавляя: "Наверное, Эрдоган полагает, что Нетаньяху через некоторое время - независимо от проведения или отказа от наземной операции - будет вынужден уйти со своего поста, а Турция сможет открыть новую страницу с новым руководством Израиля".

Также эксперты видят элемент противостояния Эрдогана с Ираном за влияние на ХАМАС, которое Анкара не признает террористической организацией в отличие от партнеров Турции на Западе.

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Но, несмотря на то что Турция вряд ли пойдет на серьезные изменения конфигурации системы внешних отношений, сделать Западу больно из-за того, что происходит в Палестине, Эрдоган может, считает востоковед Елена Супонина.

- Я допускаю, что аукнуться это может и на таких направлениях, как партнерство Турции в рамках НАТО, в том числе по заявке Швеции, - сказала эксперт "Известиям".

Однако, добавила она, затягивание ратификации этой заявки может зависеть не только от событий в Газе, хотя, безусловно, они будут играть значительную роль в дальнейшем развитии турецкой дипломатии.

- Все это будет в том числе зависеть и от того, как пойдет торг между США и Турцией по истребителям F-16, - считает Супонина.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
Ранее СМИ сообщили, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг направил всем странам альянса письмо, в котором говорилось, что Швеция должна стать членом альянса не позднее встречи министров иностранных дел блока, которая состоится 28–29 ноября. При этом турецкий лидер 23 октября внес на рассмотрение в парламент протокол о вступлении Швеции в НАТО. Тем не менее дата голосования в самом парламенте еще не известна.

Эрдоган также может сыграть и на важном для ЕС и США треке - украинском.

- Учитывая, что Украина явно и односторонне поддержала только одну сторону конфликта - Израиль, Турция в лице Эрдогана, конечно, примет это во внимание. Это повлияет в сторону сворачивания сотрудничества между Украиной и Турцией, - добавила собеседник "Известий".

Источник - Известия
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