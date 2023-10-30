Карабах: Война не окончена, взрыв неизбежен, - Константин Ольшанский

07:28 31.10.2023

Россия и даже Евросоюз всерьез озабочены угрозой расширения армяно-азербайджанского военного конфликта

Константин Ольшанский



30.10.23

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Запад посылает все больше сигналов из-за угрозы еще одной войны - армяно-азербайджанской. Если она начнется, Россия просто не сможет безучастно стоять в стороне. При этом в конфликт будут вовлечены и другие страны, от Турции до Ирана, что грозит превратить новую войну в одну из самых кровопролитных.



Американский журнал Time напоминает, что об угрозе армяно-азербайджанской войны заявил даже госсекретарь США Энтони Блинкен на закрытой встрече с конгрессменами. Когда информация с этой встречи стала достоянием журналистов, Блинкен трусливо поджал хвост: якобы он ничего такого не говорил.



При этом, как пишет Time, наблюдаются все признаки эскалации с обеих сторон. Армия Азербайджана 17 октября начала полномасштабные учения с Вооруженными силами Турции - своего крупнейшего союзника. Неслучайно учения названы в честь Мустафы Кемаля Ататюрка, создателя современной Турции.



Проходят маневры в Баку, эксклаве Нахичевань и Нагорном Карабахе, который Азербайджан в результате "антитеррористической операции" вернул себе в сентябре. Примечательно, что Турция использует в учениях авиацию - как пилотируемую (F-16), так и беспилотную (Bayraktar).



Именно Bayraktar сыграли решающую роль во время предыдущей армяно-азербайджанской войны в 2020 году. Причем той войне также предшествовали турецко-азербайджанские учения. Так что аналогии, пишет Time, абсолютно очевидны.



Армяно-азербайджанская война в 2020 году, унесшая жизни, по разным данным, от 5 до 11 тысяч человек, проходила на фоне президентской гонки в США. Джо Байден тогда распекал действующего президента Дональда Трампа: "Ему давно пора напрямую обратиться к лидерам Армении, Азербайджана и Турции, чтобы добиться немедленной деэскалации".



Байден требовал от Трампа, чтобы тот надавил на Турцию, поставлявшую Азербайджану тяжелые вооружения и наемников. Теперь, когда сам Байден в Белом доме, он помалкивает по поводу армяно-азербайджанского конфликта. Ни нашим, ни вашим, ни за мир, ни за войну.



"США восхваляют Армению как демократическую страну. Но преуменьшают смелый сценарий вторжения из-за сосредоточенности на поддержке Украины и Израиля. История учит нас, что некоторые демократии, как и некоторые жизни, для США стоят дороже, чем другие", - делает вывод Time.



Эксперты Центра восточноевропейской политики (OSW) также видят все признаки надвигающейся войны. В ходе боевых действий Азербайджан попытается решить сразу три важные задачи, пишет эксперт Войцех Горецкий, и все они связаны с новыми территориями.



Во-первых, еще в беседе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем 7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 8 азербайджанских деревень все еще "находятся под армянской оккупацией" и должны быть освобождены. Деревни, о которых упомянул Алиев, расположены в пределах азербайджанских эксклавов в Армении, которые армянские войска заняли после первой армяно-азербайджанской войны 1988−1994 годов. В той войне Азербайджан проиграл.



Во-вторых, президент Алиев потребовали, чтобы бывшим азербайджанским беженцам было разрешено вернуться в Армению. Около 185 тысяч азербайджанцев безвозвратно бежали из Армении во время первой войны.



В-третьих, Азербайджану необходимо открыть и взять под контроль сухопутное сообщение (которое на практике является экстерриториальным коридором), проходящее через Армению в эксклав Нахичевань, а затем в Турцию.



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Открытие так называемого Зангезурского коридора, проходящего через территорию Армении, имеет решающее значение для геополитической модели "Тюркский Кавказ", пишет Войцех Горецкий в докладе для OSW.



Еще в январе Алиев заявил, что "коридор" будет открыт, "хочет того Армения или нет". Такой сценарий, естественно, лишил бы Армению части ее суверенитета.



В этой связи, пишет Горецкий, значительно возрастает роль России. Вероятность реализации военного, а не мирного сценария еще больше возрастет, если от власти будет отстранен премьер Никол Пашинян. Армянская оппозиция уже обвинила Пашиняна в предательстве национальных интересов. Любой другой лидер, безусловно, был бы гораздо менее склонен к диалогу с Азербайджаном и мог бы получить значительную поддержку от России.



Повышает ставки и Евросоюз (но не США, тут их интересы расходятся). С начала 2023 года на границе Армении с Азербайджаном присутствует миссия наблюдателей Евросоюза. Кроме того, демонстрирует решимость помогать Армении Франция. Прошлые жесты поддержки Армении Францией включали резолюцию Сената, в которой содержался призыв к признанию независимости Нагорного Карабаха после армяно-азербайджанской войны 2020 года.



Франция даже объявила, что откроет офис военного атташе в Ереване и консульство на юге Армении, близ спорной границы с Азербайджаном. У Ирана там уже есть там дипломатический отдел, Россия тоже планирует открыть консульство. Азербайджан резко раскритиковал эти шаги по открытию диппредставительств как направленные на продолжение конфликта. Хотя, очевидно, для Армении это хоть какая-то гарантия сдерживания.