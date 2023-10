The Guardian: АмерБанкиры подсчитывают барыши от последних войн

07:38 31.10.2023 The Guardian

Великобритания

31 октября 2023

"ХАМАС поднял спрос": Уолл-стрит рассчитывает на большие прибыли от войны



Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ



Американские корпорации рассчитывают на взрывной рост прибыли в связи с войной между Израилем и ХАМАС, пишет The Guardian. С момента начала конфликта уже зафиксирован семипроцентный рост стоимости акций оружейной отрасли, и финансисты не скрывают: это не предел.

Илай Клифтон

Morgan Stanley и TD Bank (американские финансовые конгломераты. – Прим. ИноСМИ) возлагают большие надежды на рост авиакосмической и оружейной отрасли, видя семипроцентное увеличение стоимости акций с началом войны между Израилем и ХАМАС.



Организация Объединенных Наций предупредила о наличии "убедительных доказательств" совершения военных преступлений во время "взрыва насилия в Израиле и Газе". Между тем, Уолл-стрит надеется на взрывной рост прибылей.



Во время телеконференции по вопросам финансовой деятельности в третьем квартале аналитики Morgan Stanley и TD Bank взяли на заметку эскалацию конфликта, способную дать немалые доходы, и начали задавать необычайно откровенные и прямые вопросы о финансовой выгоде конфликта между Израилем и ХАМАС.

Гибель людей (число погибших палестинцев превышает восемь тысяч человек, а израильтян 1 400) не очень обеспокоила гендиректора и старшего аналитика TD Cowen Кая фон Румора (Cai von Rumohr), специализирующегося на авиакосмической отрасли. Его вопросы были посвящены улучшению показателей оружейной и авиакосмической корпорации General Dynamics, 16 миллионов капитала которой принадлежит TD Asset Management.



Джо Байден запросил у конгресса 106 миллиардов долларов военной и гуманитарной помощи для Израиля и Украины и гуманитарной помощи для Газы. Эти деньги могут дать мощный стимул для развития авиакосмической и оружейной отрасли, акции которой подскочили на 7% после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и после начала ответных израильских бомбардировок Газы.

"ХАМАС создал дополнительный спрос, у нас есть этот запрос президента на 106 миллиардов долларов, – сказал 25 октября фон Румор во время видеоконференции General Dynamics на тему прибылей и убытков. – Можете ли вы назвать нам те области, где, по вашему мнению, будет постепенное ускорение спроса?".



"Знаете, ситуация в Израиле совершенно очевидно ужасная, и она в данный момент неустойчива, – сказал в ответ исполнительный вице-президент компании по технологиям и ее главный финансовый директор Джейсон Эйкен (Jason Aiken). – Но если посмотреть на постепенный рост спроса и его потенциал из-за этих событий, то самое важное, что надо подчеркнуть, и что особенно выделяется, это артиллерия".



На следующий день фон Румор решил, что акции General Dynamics надо покупать, дав компании соответствующий рейтинг.

Кристин Ливаг (Kristine Liwag), возглавляющая в Morgan Stanley исследования ценных бумаг авиакосмической и оборонной отрасли, на видеоконференции по вопросам финансовой деятельности Raytheon 24 октября заняла аналогичную позицию по отношению к конфликту.

"Если посмотреть на это [на запрос Белого дома о дополнительном финансировании в размере 106 миллиардов долларов], то мы имеем боевую технику для Украины, системы ПВО и ПРО для Израиля и восполнение запасов по обоим направлениям. Похоже, это прекрасно подходит для делового портфеля Raytheon Defense", – сказала Ливаг, чьему работодателю Morgan Stanley принадлежит пакет акций Raytheon на три с лишним миллиарда долларов. Это 2,1% акций компании.

"Так какую же часть этих потребностей компания сможет удовлетворить? И если эти средства будут выделены, то каковы самые ранние сроки их превращения в доходы?"

Ей ответил председатель и генеральный директор Raytheon Грег Хейс (Greg Hayes): "Думаю, что по всему портфелю Raytheon мы увидим прибыли от этого пополнения арсеналов … в дополнение к тому, что будет увеличено в бюджете министерства обороны".



Такие комментарии явно противоречат всем и каждому заявлению компаний на тему прав человека, а также Всеобщей декларации прав человека и Руководящим принципам ООН в сфере бизнеса и прав человека.



Это бездушие и черствость – буднично обсуждать финансовые выгоды от далекого вооруженного конфликта. Кроме того, данные комментарии вызывают вопросы о том, насколько эти крупные акционеры оружейных корпораций привержены собственной политике в области прав человека.



"Мы оказываем влияние, проводя свои деловые операции с полным соблюдением и защитой всех прав, изложенных во Всеобщей декларации прав человека, – говорится в "Заявлении о правах человека" Morgan Stanley. – Хотя мы считаем, что основную ответственность за защиту прав человека несут государства всего мира, мы признаем и корпоративную ответственность за соблюдение прав человека, как это изложено в Руководящих принципах ООН в сфере бизнеса и прав человека".



"TD решительно настроен на соблюдение прав человека и делает это в соответствии с корпоративной ответственностью за защиту прав человека, как это изложено в Руководящих принципах ООН в сфере бизнеса и прав человека, –- говорится в заявлении банка. – С 2018 года мы проводим анализ текущей практики и процедур, и продолжаем работу по реализации этих Руководящих принципов в деятельности банка".



Однако на третий день войны между Израилем и ХАМАС Совет ООН по правам человека выступил с предупреждением о наличии "убедительных доказательств совершения военных преступлений во время взрыва насилия в Израиле и Газе". Совет отметил: "Все те, кто нарушает нормы международного права и убивает мирных жителей, должны быть привлечены к ответственности за свои преступления, о чем сегодня заявила независимая международная комиссия ООН по ведению расследований на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим и Израиль".



"Комиссия собирает и накапливает доказательства военных преступлений, совершенных всеми сторонам с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС осуществил нападение на Израиль, а израильская армия в ответ нанесла авиаудары по Газе", – заявил Совет по правам человека. В этой деятельности совету помогают организации Amnesty International и Human Rights Watch.



"В Руководящих принципах ООН в сфере бизнеса и прав человека недвусмысленно звучит призыв к компаниям соблюдать права человека по всей цепочке создания стоимости", – сказал Кор Удес (Cor Oudes), возглавляющий программу гуманитарного разоружения, деловых конфликтов и прав человека в голландской неправительственной организации PAX for Peace, которая выступает в защиту гражданского населения от войны.



"Банки должны обеспечивать, чтобы их клиенты и компании, в которые они инвестируют средства, не становились причиной и не содействовали нарушению прав человека и норм международного права, – сказал Удес. – Если банк вкладывает инвестиции в компанию по производству оружия, поставляющую такое оружие в страны, которые применяют его с серьезными нарушениями прав человека и норм международного гуманитарного права, о чем говорится в Руководящих принципах ООН, то такой банк обязан принимать меры для предотвращения новых нарушений, а также для ослабления негативных последствий для прав человека".

Но ООН не является законным арбитром, решающим, причастны или нет американские компании к нарушениям прав человека. Это создает важную лазейку для институциональных инвесторов и для фирм по производству оружия.



"Всеобщая декларация прав человека действует лишь так, как ее интерпретирует страна-хозяйка. В данном случае это США", – сказала эксперт по финансам и торговле оружием Шейна Маршалл (Shana Marshall), работающая заместителем директора Института ближневосточных исследований при Университете Джорджа Вашингтона.

"Эти аналитики могут чувствовать себя спокойно, зная, что американское правительство никогда не истолкует данный закон таким образом, что им будет запрещено экспортировать оружие в страну, на которую Соединенные Штаты не наложили эмбарго. Это в любом случае не имеет никакого отношения к законам о правах человека".

Morgan Stanley и TD Bank не ответили на просьбу дать комментарии. Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698727080





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы почтили память погибших минутой молчания

- Мажилис рассмотрит Соглашение с Эстонией о реадмиссии лиц

- Кадровые перестановки

- О закредитованности населения

- Члены фракции партии "AMANAT" в Мажилисе одобрили проект республиканского бюджета на 2024-2026 годы

- Казахстанский научно-исследовательский институт Каспийского моря будет создан в Казахстане

- Прогноз по рейтингам казахстанского оператора связи АО "Транстелеком" пересмотрен на "Стабильный" ввиду улучшения показателей ликвидности; рейтинги подтверждены на уровне "В"

- МВД: Задержаны подозреваемые в пропаганде терроризма

- Рабочий график главы государства