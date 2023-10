Израиль втягивается в медленную бойню в Газе, - А.Шарапов

07:51 31.10.2023 "Мы не рискуем". Израиль втягивается в медленную бойню в Газе

АРТЕМИЙ ШАРАПОВ

30 октября 2023



Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вплотную приступила к исполнению задач в рамках наземной операции в секторе Газа - о начале которой как о необходимом втором этапе войны 28 октября заявил премьер Биньямин Нетаньяху.



Отдельные израильские соединения заходят на территорию сектора с разных сторон, занимают укрепленные позиции и уничтожают инфраструктуру ХАМАС.



К боевым действиям также привлекаются подразделения морского спецназа, которые высаживаются на побережье - они уничтожают катера и другие плавсредства, используемые палестинскими формированиями.



Судя по заявлениям из кабинета Нетаньяху и руководства ЦАХАЛ, пока операции в Газе носят локальный характер. Основной этап операции, который подразумевает ввод крупных соединений в города и поселки сектора, начнется неожиданно и будет продолжаться длительное время, заявил премьер-министр Израиля.



При этом не только арабские, но и европейские и американские СМИ сообщают, что израильские военные уже задействовали "на земле" тяжелую бронетехнику, в том числе танки.



В частности, The Wall Street Journal и France Presse пишет о продвижении танков и пехоты в окрестностях города Газа, а по данным Le Figaro, бронемашины ЦАХАЛ перекрыли стратегически важную трассу Салах ад-Дин, соединяющую северную и южную части Газы. Сирийские и саудовские СМИ сообщают: подразделения ХАМАС и "Сарайя аль-Кудс" ("Иерусалимские бригады", боевое крыло организации "Палестинский исламский джихад") уже вступили в несколько перестрелок с израильскими военными "на земле".



Руководство ЦАХАЛ подтверждает: после массированной атаки с воздуха и моря в сектор действительно зашли "живая сила и техника". За последние сутки в анклав введены дополнительные силы пехоты, бронемашин, артиллерии, а также инженерные подразделения проинформировал официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.



Но при этом в изложении израильской стороны речь идет лишь о некоей предварительной стадии перед началом масштабной наземной работы ЦАХАЛ. "Эта война займет длительное время, и она будет тяжелой", - настраивал сограждан Нетаньяху и призвал готовиться к тяжелым дням.



Расчистка местности



Судя по появившимся в Сети кадрам, израильские войска, зашедшие на территорию Газы, создают плацдарм для ввода крупных соединений пехоты и бронетехники, пояснил ИА Регнум военный эксперт Максим Тумбарцев.



"Если первые три рейда в Газу были выполнены в темное время суток по тактике "ударил - отступил", то на опубликованных 29 октября кадрах можно увидеть отряды спецназа, а также работу инженерных подразделений. Последние ведут работу по расчистке проходов для бронетехники", - отметил эксперт.



Израильские саперы ведут разминирование местности одновременно на нескольких участках: на севере в районе города Бейт-Ханун и в центральном районе сектора - близ израильского КПП "Кисуфим". Таким образом ЦАХАЛ планирует рассечь сектор на несколько частей, осложнив таким образом перемещение отдельных групп ХАМАС и отрезать их от границы с Египтом.



Для прикрытия бойцов спецназа, действующих на территории сектора, армия Израиля активно задействует самоходные артиллерийские установки М109, действующие в связке с беспилотниками.



"Очень много кадров с дронами, которые ведут постоянную разведку территории Газы. Есть информация о применении штурмовых вертолетов Apache. Однако их используют ограниченно, скорее всего из-за применения ХАМАС переносных зенитных ракетных комплексов", - отмечает Тумбарцев.



В то же время для прикрытия сухопутных сил активно применяются военные самолеты, рассказал бывший заместитель командира дивизии "Газа" израильской армии Амир Авиви изданию Financial Times.



"Мы не рискуем. Когда мы проводим маневры в Газе, мы делаем это с помощью мощной артиллерии и пятидесяти самолетов над головой, которые уничтожают все, что движется", - заявил Авиви.



Полмиллиона под ружьем



Израильские войска, задействованные на территории сектора Газа, постоянно маневрируют, чтобы не подставляться под атаки ракетами или дронами. При этом войска пока не рискуют заходить в руины городской застройки, отмечают эксперты.



Разрушение жилых построек до фундамента само по себе не гарантирует "нейтрализацию" местности. Израильские СМИ подчеркивают: в тоннелях, вырытых под сектором Газа, боевики ХАМАС создали большие запасы топлива, воды, медикаментов и боеприпасов.



Поэтому даже полная блокада региона не создаст значительных проблем для боевиков. Командование израильской армии стремится уничтожить большую часть тоннелей до начала полномасштабной сухопутной операции, опасаясь больших людских потерь.



Как бы то ни было, начало крупной операции (с гарантированным большим числом жертв) уже надо считать свершившимся фактом. К концу октября численность ЦАХАЛ достигла полумиллиона - 200 тысяч кадровых военных и 300 тысяч резервистов, призванных по мобилизации. Ряд соединений размещен в районе Голанских высот, в непосредственной близости от границы с Ливаном и Сирией. Но большая часть войск стянута в район сектора Газа.



Предположительно, речь идет о нескольких сотнях танков Merkava 4 и Merkava 3 и 1 тыс. единиц легкой бронетехники. Большая часть войск пока размещается на значительном расстоянии от границ Газы, чтобы исключить возможность обстрелов.



Силы ЦАХАЛ, предназначенные для наступления на палестинские территории, превосходят по ряду оценок палестинские группировки как минимум в пять раз.



Газа как новая Ракка



После освобождения заложников ЦАХАЛ сможет задействовать "на земле" всю накопленную военную мощь. Но наступление в любом случае будет развиваться медленно, полагает Bloomberg. Источники издания прогнозируют, что наступление может занять от шести недель до полугода.



Больший срок - от шести месяцев до года - называет бывший член израильского Совета по нацбезопасности, экс-глава аналитического департамента военной разведки АМАН Яаков Амидрор в комментарии Financial Times.



Похоже, что эти оценки недалеки от истины. К примеру, курдские ополченцы при активной поддержке США четыре месяца (с июня по октябрь 2017 года) вели непрерывные бои за овладение сирийским городом Ракка - "столицей" запрещенного в России "Исламского государства".



Штурм города Мосул в Ираке, в котором также активно принимали участие США и страны НАТО, длился еще дольше, семь месяцев: с октября 2016 по июль 2017 года. Поэтому бои за такой мощный оборонительный район как Газа просто не могут длиться меньше, полагают эксперты.



Перед началом штурма городской застройки израильские войска постараются максимально плотно окружить агломерацию Газы, по возможности разрезав ее на несколько частей.



На следующем этапе предполагается при помощи бронетехники пробить бреши в застройке для захода пехоты под прикрытием бронетехники, которой предстоит двигаться от дома к дому, подрывая тоннели и укрепрайоны ХАМАС.



Однако пока израильские войска не стремятся форсировать наступление, опасаясь возможных осложнений на северных и южных границах страны.



Йеменские "сюрпризы" и американское прикрытие



27 октября египетские СМИ сообщили о падении двух ракет в курортов Таба и Нувейба на побережье залива Акаба. Предположительно, ракеты были выпущены с территории Йемена по израильской территории и впоследствии сбиты израильской ПВО.



Ранее йеменская группировка "Ансаралла" (более известная как движение хуситов) заявила о готовности нанести удары по Израилю в случае начала военной операции в Газе. В то же время продолжаются боевые действия на границе между Ливаном и Сирией.



Осознавая угрозу, исходящую одновременно с севера и юга, Израиль не стремится начинать военную операцию до прибытия в регион крупных соединений ВМС США.



Почему в ближневосточном конфликте Индия поддержала Израиль

В восточное Средиземноморье перебрасываются две ударные группы во главе с авианосцами USS Dwight D. Eisenhower и USS Gerald D. Ford. В районе сосредоточения группировки зафиксирована активность разведывательной авиации ВВС США. По данным FlightRadar, в ночь с 29 на 30 октября вблизи израильского побережья действовал самолет-разведчик ВВС США RC-135 с позывным HOMER42 и противолодочный самолет Poseidon P-8A.



Американская авиация ведет мониторинг воздушного пространства, отслеживая перемещение дронов, и прикрывает самолеты-транспортники, летящие из США и стран Европы в Израиль.



"Самолеты призваны отслеживать перемещения тех же беспилотников, которые могут быть запущены по Израилю из Сирии или Ирака, ракетные пуски", - пояснил Тумбарцев.



Но, вероятнее всего, они призваны продемонстрировать готовность США нанести удар по тем силам, которые попробуют вмешаться в конфликт. Проще говоря, они развязывают руки израильской армии, чтобы она могла сосредоточиться только на Газе, заметил эксперт.



Американцы подтягивают и союзников. Германия перебросила на Кипр соединения спецназа и морских десантников, сообщает Bild. Предполагается, что соединения НАТО будут действовать совместно с израильскими военными в вопросе освобождения заложников с территории сектора Газа. Источник - regnum.ru

