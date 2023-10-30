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Альцгеймеризация США: самоубийственная логика проигравшего гегемона, - Р.Ищенко
08:00 31.10.2023

Ростислав Ищенко
автор издания Украина.ру

В Америке много неглупых людей, встречаются такие и среди ее политиков. Есть среди них и профессионалы. Жив еще суперпрофессионал Киссинджер, всего шесть с половиной лет назад покинул этот мир его многолетний оппонент Бжезинский
В общем, новому поколению американских политиков было у кого учиться.
Тем не менее, в целом американский политический класс, а вместе с ним и американское государство, напоминают одного коллективного Байдена – выжившего из ума старика, давно потерявшего ориентацию во времени и пространстве и лишь изредка с трудом идентифицирующего самого себя.
Более того, сам факт продавливания Байдена в президенты любой ценой (чтобы только не Трамп) – свидетельство глубочайшего интеллектуального кризиса американской политической элиты.

Нельзя вручать бразды правления сверхдержавой умственному и физическому инвалиду. Тем более этого нельзя делать, когда сверхдержава переживает глубочайший системный кризис: старая система не работает, новой нет, глобальные позиции частично утрачены, частично находятся под угрозой утраты, реформу всех сфер жизни и деятельности государства и общества необходимо проводить в условиях жесточайшей внешней конкуренции.
В таких условиях на руководящем посту необходим политик, обладающий не только выдающимся интеллектом, но и железным здоровьем. Ставка же на старую развалину, в интересах сохранения доходов узкой группы потомственных коррупционеров, гарантировано ведет бывшего гегемона к всемирно-историческому поражению.
При этом, как я уже написал выше, счастливый владелец парализованного мозга, Джозеф Робинетт Байден, работающий 46-м президентом США, является не причиной, а всего лишь символом американской катастрофы. Маразматическую политику американцы проводят независимо от того кто у них президент и есть ли у них вообще работоспособный президент.

Задумаемся.

США необходимо было сдерживать Россию. "Многовекторная" Украина лучше всего подходила для этой цели. Ее содержание не стоило США ни копейки и большей частью падало на плечи Москвы, прямо и косвенно (посредством заключения выгодных для Киева экономических соглашений) профинансировавшей Украину более, чем на триста миллиардов долларов за 22 года (с 1992 по 2014).
Даже в 2013-14 году, после десятилетнего опыта первого майдана и упорного движения Украины "в Европу", Россия была готова профинансировать на 15+15 (всего на тридцать миллиардов долларов) не просто экономическое сотрудничество, но сотрудничество в наиболее чувствительных сферах: военно-технической и энергетической.

Россия за свои деньги была готова увеличить свою стратегическую зависимость от Украины. Чтобы понять, что это значит, давайте вспомним, что, начав импортозамещать вертолетные двигатели еще в 2008 году, Россия завершила процесс только к концу 2014 года, а после отказа Киева, в 2014 году, поставлять газотурбинные двигатели для строившихся кораблей ВМФ, введение в строй четырех практически готовых фрегатов было отложено до 2018 года, пока не удалось импортозаместить силовые установки.
Представляете себе, насколько выросла бы зависимость российских вооруженных сил от поставок с Украины, если бы проекты 2013 года по созданию совместных судостроительных (Николаев и Крым) и авиастроительных ("Антонов" – транспортная авиация) предприятий были бы реализованы.

А убитая в 2005 году с подачи американцев договоренность по созданию трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой, предполагавшая, что Россия будет вкладываться не в строительство обходных газопроводов, а в модернизацию и расширение возможностей украинкой ГТС? Будь она (договоренность о консорциуме) реализована, Москва бы полностью зависела от работы украинской ГТС.

Опасности, что украинские элиты, привлеченные выгодами сотрудничества, начнут на совесть работать с Россией, не было. Американцы прекрасно знали, что туземная "аристократия" готова все отдать за право считаться "европейцами" и в ЕС будет "вступать" в любом случае, и в любой момент, по первому приказу из Брюсселя или Вашингтона, заморозит все контакты и контракты с Россией. На крайний случай неожиданного непослушания в запасе всегда был майдан.

Как в один момент были, по свистку из Вашингтона, обрублены все выгоднейшие экономические связи России и Европы, мы видели. Понятно, что чем глубже бы была вовлеченность России в сотрудничество с Украиной (она до 2014 года была главным логистическим хабом, обеспечивавшим российский транзит в ЕС), тем сильнее был бы удар по российской экономике и тем труднее его было бы парировать.

Вместо этого американцы благословили на Украине переворот, осуществленный такими ничтожествами, что они даже украсть ничего толком не могут – их уши торчат даже из тех незаконных сделок к которым они непричастны. Посторожить у них получается еще хуже, чем украсть. При этом Россия радостно сбросила с себя необходимость финансировать "небратское" государство, два с половиной десятилетия спекулировавшее на братстве, в которое само не верило.
Почетная обязанность кормить Украину легла на плечи США. Расходов стало больше, а пользы меньше. Еще и ответственность за поощрение местечково-трайбалистского нацистского галицийского режима легла на Вашингтон.

Аналогичным образом действуют США и на китайско-тайваньском направлении. Мирная интеграция Тайваня могла продолжаться еще очень долго и ничем не закончиться. На острове вырастало уже пятое поколение тайваньцев, для которого порядки материкового Китая были по меньшей мере чужды.
Учитывая же, что Тайвань вошел в состав Китая довольно поздно (в XII веке, через 4-5 тысячелетий после возникновения первых китайских государств) и в последующие века неоднократно отделялся от Китая как конкурирующими династиями, так и иностранными государствами, гарантии свободного голосования тайваньцев за "возвращение в родную гавань" не было.

А хоть бы на Тайване и проголосовали. Принцип "одна страна, две системы", уже реализованный в Гонконге, давал острову большую степень свободы (как экономической, так и политической), а Китаю создавал дополнительные проблемы, нарушая важное для Пекина идеологическое единство. Более того, возвращавшийся вместе с Тайванем Гоминьдан мог претендовать на участие в общекитайской политике – и все это КПК надо было как-то переварить, да еще при этом не подорвать внутрипартийные позиции реставрационно-марксистской группы Си Цзиньпина.

В целом, не будируя тайваньский вопрос, США сохраняли достаточно мощный рычаг давления на внутреннюю политику Пекина, да еще и имели возможность не ссориться с Китаем, выводя его за скобки в своем противостоянии с Россией (Китай сам на рожон никогда не лез, предпочитая сохранять нейтралитет в чужих схватках). И опять же, все это за китайские деньги, поскольку Пекин серьезно вкладывался в Тайвань.

Украина или Тайвань? Куда США не отправят свои войска и какую войну они не смогут проиграть - Ищенко
Можно подумать, что США боялись, что китайские вложения пробудят массовые симпатии к КНР, но здесь действовал тот же принцип, что и на Украине – чем больше Китай инвестировал, тем сильнее были опасения той части местной элиты, которая выступала за тайванизацию.
Баланс прокитайских и антикитайских настроений сохранялся, однозначного перевеса не было ни у кого, население же, как водится в таких случаях, выступало за то, чтобы сохранять status quo и воздерживаться от резких перемен.
Но США инициировали тайваньский кризис и теперь вынуждены вкладывать большие ресурсы в вооружение Тайваня, а также в сколачивание антикитайских блоков и постоянное наращивание сил флота в Тихом океане.

США не планировали ближневосточный кризис в данный момент. Именно сейчас он был им не нужен и даже вреден.
Кризис свалился им на голову внезапно. Но они пользовались достаточным влиянием, чтобы призвать Израиль к сдержанности и, вместе с Россией и Китаем погасить кризис в зародыше. Это им было выгодно, поскольку позволяло не отрывать ресурсы от двух уже имеющихся важных для них кризисов (украинского и тайваньского).
США поступили ровно наоборот, призывая всех сесть за стол переговоров, они стали вооружать Израиль и запугивать арабов, буквально толкая последних в российско-китайские объятия и не оставляя претендующим на лидерство в регионе Египту, Турции, Ирану, Саудовской Аравии иного выхода, кроме занятия все более жесткой позиции. Арабы знают, что у США много проблем, они видели успешную атаку ХАМАС на Израиль и больше не верят в непобедимость ЦАХАЛ. Они не боятся США ни вместе с Израилем, ни с их крикливыми, но слабыми европейскими союзниками впридачу.
Наконец, по американскому науськиванию Украина заявила, что собирается досрочно, уже в этом году или в начале следующего, разорвать контракт на транзит российского газа в Европу через украинскую ГТС. Газа через Украину последние годы шло мало, российский газ попадал в Европу в основном в сжиженном виде, через терминалы регазификации. Да и в целом, Россия сократила поставки газа в ЕС, переориенировавшись на Индию и Китай, как главных потребителей российских энергоносителей.
Москве киевский демарш, что слону дробина – даже не почувствует. Европейцы тоже не замерзнут, как уже было сказано, через Украину давно уже идут мизерные объемы газа. Но сам факт перекрытия украинского транзита вызовет спекулятивную волну на бирже и рост цен на газ в ЕС.
Газ подорожает, Европа обеднеет.
Россия строила у себя Европу
Возможны ли выборы на Украине во время конфликта с Россией, в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", журналист Владимир Мамонтов
Вроде бы США, как экономическому конкуренту Европы и основному теперь поставщику газа в ЕС хорошо. Но на дорогом газе умирающая европейская экономика умрет окончательно. Между тем именно промышленные предприятия являются основными потребителями газа. То есть, разоряя Европу, США уничтожают свой собственный рынок и неизбежно разорятся вслед ха ней.

Кстати, Украину они лишают платы за транзит российского газа. Деньги, по американским меркам, пустяшные, но для Киева, у которого собственные источники дохода практически иссякли, даже эти несколько сотен гарантированных миллионов имели существенное значение.

В общем получается, что США ведут борьбу за гегемонию, чтобы сэкономить ресурсы, чтобы им доставалось больше, а остальным меньше. Но, в результате того, как они эту борьбу ведут бюджет США вынужден все больше брать на свое содержание Украину, Тайвань, Израиль, Европу. Россия же и Китай не только никак не разоряются, но наращивают свое влияние в мире и укрепляют ресурсную базу.

Сторонникам теории заговора в пору предположить, что рептилоиды купили всех американских политиков скопом и те, тайком от своего народа, пошли на предательские "договороняки". Но, на самом деле, мы имеем дело с коллективным альцгеймером умирающей политической системы.

Гальванизация провалилась, теперь только в морг, а затем в крематорий.

30.10.2023

Источник - ukraina.ru
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