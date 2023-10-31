Корсика: вернутся ли противники Франции на путь вооруженной борьбы?

09:17 31.10.2023 31.10.2023 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Легальные сторонники автономии не теряют популярности



Как известно, в конце сентября, пытаясь нейтрализовать сепаратистские настроения на Корсике, президент Эмманюэль Макрон предложил подумать о конституционном закрепления автономных прав этого самого крупного французского острова: "исторические, языковые и культурные особенности Корсики должны найти свое отражение в отдельной статье конституции Франции". Также глава государства предложил наделить местную Ассамблею (парламент) дополнительными полномочиями "в определенных заранее областях" и "улучшить преподавание корсиканского языка" в местных образовательных учреждениях. При этом дискутировать вопрос о независимости Корсики Макрон наотрез отказался, что спровоцировало протесты во многих районах острова, принимающие порою далеко не мирные формы.



Так, в начале октября сепаратистский "Корсиканский фронт национального освобождения", требующий вместе с рядом других легальных местных партий независимости острова, взял на себя ответственность за серию (до 15) взрывов, в том числе в туристически привлекательных районах и на стройплощадках. По счастливой случайности, никто не пострадал, однако не исключено, что это было лишь предупреждение, и далее события могут развиваться по более радикальному сценарию (подобного рода инциденты имели место на острове также в 2022, 2019 годах и ранее).



В кратком заявлении от 8 октября местной газете Corse-Matin, озаглавленном "Франция в гостях", сепаратисты заявили о том, что, по их мнению, "Корсики нет общей судьбы с Францией. Права корсиканцев на национальный язык издавна ущемляются; органы власти и основные экономические активы на Корсике представлены, в основном, не корсиканцами. Франция фальсифицирует историю Корсики, пытаясь доказывать традиционную, якобы, ее принадлежность Парижу". Примерно в этом же духе высказываются некоторые представители местной исполнительной власти, причем с различных зарубежных трибун. Так, выступая недавно в Баку на международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" мэр корсиканского города Поджо-ди-Венако Жан-Марк Родригес посетовал на ограничения Парижем свободы жителей Корсики, включая запрет соблюдать собственные традиции. "Франция для отвода глаз каждый раз присваивает Корсике какой-либо новый статус. Однако это не делает нас свободными. Париж лишь обещает, что примет во внимание наши требования. Однако на деле, ни одно из них не выполняется", – продолжил чиновник, поблагодарив всех тех, кто оказывает поддержку островитянам в их борьбе за независимость.



Упомянутой конференции было ниспослано послание президента Ильхама Алиева, перечислившего преступления французского колониального режима в разные периоды его господства в разных странах и континентах. Разумеется, делают это в Азербайджане вовсе не из светлых "антиимпериалистических" побуждений, а сугубо стремясь насолить "проармянской" администрации Макрона, действуя достаточно системно и последовательно, в меру возможностей учитывая специфику не исчерпываемой одной лишь только Корсикой французской региональной политической кухни. Как отмечалось в комментарии RFI в июне 2021 г., "…Корсика – единственная часть Франции, где политическое лидерство остается за местными движениями. Партии, популярные на "континенте", с локальными политиками конкурировать не могут и даже не пытаются отстаивать на Корсике свои программы, что в остальных регионах страны. Если в материковой Франции политики традиционно делятся на правых и левых, то корсиканские правые причисляют себя к "регионалистам" – тем, кто уверен в особом политическом пути Корсики. Левые здесь тоже называют себя "регионалистами", как и центристы". Характерно и то, что, несмотря на свои щедрые посулы, нынешний президент Франции "у местных политиков вызывает раздражение: 3 года назад националисты объявили его "персона нон грата" за нежелание дать корсиканскому языку официальное признание наравне с французским".



Исторически взаимоотношения Корсики с материковой Францией весьма напряженные. Сепаратисты острова вели с начала 1970-х гг. боевую кампанию против Франции, причем разрозненные антифранцузские группировки на Корсике существовали с начала XIX века. В середине 2014-го упомянутый корсиканский "Фронт" заявил, что временно прекращает военные акции, в надежде "на диалог и на понимание французскими властями давних чаяний корсиканской нации" Но в декабре 2017 года сепаратисты решили возобновить свою борьбу.



В местной Ассамблее проводником требований сепаратистов издавна является "Националистическая партия Корсики", которая традиционно обладает третью мест в парламенте. Некоторые другие организации, представленные в нем, поддерживают националистов. В итоге, на каждых парламентских выборах легальные сторонники независимости получают, в целом, около половины мест в местной Ассамблее.



Напомним, что у острова, некогда славившегося своими пиратскими бухтами и невольничьими рынками, весьма давние традиции "самостийности". Еще в 1755 году оккупированный ранее генуэзцами остров (уже не в первый раз) провозглашается независимой республикой, конец которой приходит уже в 1768 году с началом французской оккупации. Сторонники независимости прячутся в подполье, однако в 1794 г. Великобритания, заинтересованная в отторжении острова от Парижа, провозглашает там "Англо-Корсиканскую республику". Однако уже через 2 года французские войска прочно овладели Корсикой. В июле 1940 г. остров оккупировали войска итальянского "дуче" Муссолини, а с июля 1943 г. – гитлеровцы, в ответ на что корсиканцы развернули массовое партизанское движение, охватившее почти всю территорию острова.



А концу 1943 г. Корсика стала первым регионом Франции, освобожденным от оккупации деголлевской "Свободной Францией", местными националистическими и коммунистическими повстанцами, о чем и возвестил 80 лет назад, в начале октября в Аяччо (столица острова) генерал де Голль заявил. В ответ местные националисты стали вывешивать плакаты: "Корсика – не Франция!", "Требуем независимости от Парижа!", подтвердив таким образом приверженность давним традициям освободительной борьбы.



Несмотря на политику Парижа, пытавшегося сочетать "кнут" и "пряник", после 1945 года и особенно после отставки в 1969 г. генерала де Голля идея отделения независимости острова становилась у местных жителей все более популярной. В 1975 г. остров обрел внутреннее самоуправление, расширенное в 1991 г. в рамках предоставленного Парижем Корсике "особого статуса". Традиционно острым характером отличались дебаты о статусе корсиканского языка, сформировавшегося еще в средние века в основном из диалектов итальянского в северо-западной Италии и французского в Провансе (регионы, наиболее близкие Корсике географически), являющегося обязательным предметом только в начальной школе. В средних же, высших классах и в Университете Корсике этот язык остается факультативным предметом (до 1991 года не было и этого). Предложения объявить корсиканский вторым официальным языком на острове по-прежнему отвергаются центральной властью.



Корсика отнюдь не лишена ценных природных ресурсов: это лесные массивы (почти 60% территории острова), крупные запасы угля, свинца, меди, железной руды, редкоземельных элементов. Осваиваются эти ресурсы компаниями с "материка", в то время как доступ местного бизнеса к этой прибыльной сфере (равно как и к энергетике, портовому хозяйству острова) под разными предлогами ограничивается. То же самое можно сказать о туристической отрасли, одной из основных в местной экономике, где доля "материкового" бизнеса превышает 80% и о строительстве. Производство и переработка цитрусовых, овощей, виноделие, вылов и переработка рыбы, производство целебных минеральных вод и природного лечебного сырья "охвачены" французскими компаниями немного в меньшей степени – примерно на уровне 80 %.



Неравенство проявляется также в социальной и смежных областях. По данным сторонников независимости (2021-23 гг.), французские компании на Корсике поныне предпочитают нанимать персонал, особенно высокопрофессиональный, из "материковых" провинций, оплачивая его щедрее, нежели работающие в тех же компаниях местные кадры. Отмечается и наличие у работающих на Корсике французов-"пришельцев" неафишируемых льгот по ипотеке, оплате жилищно-коммунальных, медицинских, ряда других услуг, что в условиях повсеместного вздорожания порождает дополнительное социальное напряжение.



Все это об многом объясняет, отчего валовой внутренний продукт Корсики по-прежнему на треть, а то и почти наполовину ниже, чем в среднем по другим регионам Франции (с учетом ее многочисленных заморских территорий). Схожая диспропорция между островом и "материком" сохраняется в среднегодовых доходах на душу населения. А уровень безработицы уже не первый год на Корсике достигает 15%, а то и около 20% трудоспособного населения – максимальный показатель по регионам страны, причем до 70% безработных островитян – это жители, считающиеся себя корсиканцами.



Как следствие, только за последние 20 лет с "малой родины" Наполеона эмигрировало около 15% коренных жителей, едва ли не со второй половины 1950-х годов вынужденных направлять свой путь на заработки или на постоянное жительство даже… в далекую Южную Америку. Переезд корсиканцев на заморские французские территории (Гвиана, острова Гваделупа, Мартиника, Сен-Бартелеми и др.,), что, по данным тамошних властей, порождает дополнительную социально-политическую конфликтность уже между местными жителями и мигрантами.



В оппозиционных центральной власти корсиканских СМИ порою проскальзывает идея относительно статуса острова, аналогичного славному своими злачными местами близлежащему миниатюрному княжеству Монако, с 1918 г. пребывающему в таможенно-экономическом союзе с Францией. И там и там ходит евро. По соглашениям 1945 и 1963 гг. Франция обязуется защищать суверенитет Монако, власти которого, в свою очередь, проводят внешнеторговую и, в целом, внешнюю политику с учетом интересов Парижа. При этом местный язык – монегасский, являющийся симбиозом генуэзского (распространенного в северо-западной Италии) и южнофранцузского диалектов – является "параллельным" государственным языком, наряду с французским.



Таким образом, адресованные Парижу требования корсиканцев об официальном признании их национальной самоидентичности обусловлены вполне очевидными социально-экономическими и политическими факторами. Увядание же французской колониальной империи будет способствовать усилению сепаратистских тенденций на острове, особенно в случае, если геополитические оппоненты Парижа не будут сидеть сложа руки. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698733020





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы почтили память погибших минутой молчания

- Мажилис рассмотрит Соглашение с Эстонией о реадмиссии лиц

- Кадровые перестановки

- О закредитованности населения

- Члены фракции партии "AMANAT" в Мажилисе одобрили проект республиканского бюджета на 2024-2026 годы

- Казахстанский научно-исследовательский институт Каспийского моря будет создан в Казахстане

- Прогноз по рейтингам казахстанского оператора связи АО "Транстелеком" пересмотрен на "Стабильный" ввиду улучшения показателей ликвидности; рейтинги подтверждены на уровне "В"

- МВД: Задержаны подозреваемые в пропаганде терроризма

- Рабочий график главы государства

