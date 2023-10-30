"Хизбалла" нанесла мощный удар по базе ВМС Израиля Рас-эн-Накура

09:27 31.10.2023

Вооруженное крыло шиитского движения "Хизбалла" нанесло удар по району расположения военно-морской базы Израиля, вблизи мыса Рас-эн-Накура. Об этом проинформировала военно- информационная служба ливанской организации.



По ее информации, в результате обстрела было выведено из строя материально-техническое оборудование, которое давало израильской армии возможность вести слежку за территорией Ливана:



"При ударе по базе были впервые применены тяжелые ракеты, стоящие на вооружении моджахедов исламского сопротивления".



Вместе с тем члены "Хезболлы" обстреляли командный пункт управления бригады "Ха-Галиль" северного военного округа. В свою очередь, израильская армия сообщала о произошедшем 30 октября обмене ударами вблизи ливанской границы.



Премьер-министр Ливана Наджиб Микати сообщил в интервью AFP, что намерен предотвратить вступление своей страны в горячую фазу ближневосточного конфликта, однако не исключает углубления эскалации:



"Я выполняю свои обязанности, предотвращая вступление Ливана в войну".