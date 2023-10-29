Израильский фашизм превосходит гитлеровский, - Кадыров

09:31 31.10.2023

29.10.2023 -

Глава Чечни Рамзан Кадыров поставил государство Израиль на одну планку с гитлеровским Третьим Рейхом.



В своем Telegram-канале он прокомментировал чудовищную бомбардировку сектора Газа в ночь с пятницы на субботу, написав: "Практически весь мир не хочет слышать голоса бедных палестинских детей - жертв израильской агрессии. Теперь они обращаются ко мне в надежде быть услышанными. И что мне им ответить? Что мы все можем им сказать?



Душа разрывается от той жестокости, которую эти детские глаза вынуждены видеть ежедневно в результате израильских обстрелов. Они ее, эту жестокость, не только видят, они ее испытывают на себе.



Жертвами ужасающего сионистского акта геноцида стали несколько тысяч ни в чем не повинных людей. Точную цифру сейчас никто не скажет.



Те, кто всегда лицемерно ратовали за права человека, нисколько не осуждают действия Израиля, а, напротив, оказывают агрессору всяческую помощь. Но что мне сказать этим детям? Что возомнившее себя хозяином мира НАТО по любой отмашке США всегда проливает кровь людей по всей планете? Утешат ли истощенных от нехватки еды и воды, страдающих под бомбами детей такие слова?



По своей жестокости в отношении Палестины израильский фашизм сегодня ничуть не уступает, если не превосходит гитлеровский".



Политик также заверил, что региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова будет как и прежде оказывать посильную помощь палестинцам и сейчас готов объем помощи для 20 тысяч семей.



"Мы в свою очередь будем стойко противостоять слугам иблиса на Украине, заставлять НАТО и другие страны расходовать свой основной военный и экономический потенциал на войну с нами. Будем нещадно отправлять прямиком в ад всех приспешников этих сатанистов. И да поможет нам Всевышний Аллах в нашей борьбе!" - заключил он.