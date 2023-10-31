Кто такой инвестор и почему их нельзя пускать в Казахстан, - Расул Рысмамбетов

09:51 31.10.2023

Кто такой инвестор и почему их нельзя пускать в Казахстан

Первый способ выживания раннего человека был простой – собирательство и охота. Еще активное размножение. Эти несложные паттерны поведения мы видим и сегодня. В казахстанской экономике и действительности – три способа процветания: собирательство (привлечение инвестора) и охота (рейдерство и освоение бюджета). Третий способ – многоженство – мы превратили скорее в хобби, чем в выживание само по себе.



Сколько мы помним существование независимого Казахстана, мы всегда слышали мантру про инвесторов. При этом забавно, что по умолчанию в стране лишь два источника богатства – иностранный инвестор и республиканский бюджет. Дальше резко по убывающей идут собственные фонды предприятия и банковские кредиты. Кстати, даже в КазССР (да и в других республиках) были профессионалы, которые постоянно жили в столице и "выбивали фонды", то есть охотились за бюджетом.



Парадигма развития у нас не сильно изменилась, и мы все еще немного собираем ягоды и оглушаем зазевавшихся иностранцев, чтобы потом передать богатства другому людоеду – иностранному или местному. Такой способ развития нельзя назвать устойчивым, однако у нас есть нефть, которая сглаживает все ошибки развития экономики. Кроме того, в отличие от золота – нефть нельзя тайком вывезти на самолете в Швейцарию, Турцию или Дубай, поэтому и приходится нанимать иностранцев, чтобы они строили трубопроводы, привозили инженеров и обучали местных специалистов – бурить глубже, добывать больше. Экономическая польза от этого так или иначе оседает в местных и центральном бюджетах.



Однако когда в государстве появляются ничейные деньги (в нашем случае это Нацфонд) это возбуждает креатив госаппарата на эпохальные стройки, субсидирование выращивания хомячков и другие бюджетные безобразия.



И все еще мы застряли в заблуждениях о "великом иностранном инвесторе", который нужен только для развития стратегических отраслей как нефтедобыча, при этом местный, казахстанский инвестор зачастую служит кормом для казахстанской бюрократии. Кстати, это касается и некрупных иностранных инвесторов, которые, находясь в Казахстане 5–10 лет, неминуемо превращаются в законную добычу налоговой проверки.



Но человечество выросло в качестве и количестве, когда начало заниматься культивацией и выращиванием злаков, а также одомашнило животных, создав свои стада. Приблизительно этим процессом придется озадачиться казахстанскому обществу, потому что на правительство не всегда есть надежды. Таким образом, если мы хотим развивать малый и средний бизнес, решить проблемы с диверсификацией экономики, снизить волатильность национальной валюты – нам придется развязать словосочетание "иностранный инвестор" и упростить его до просто до "инвестор".



Особенно это касается регионов, которые сейчас отчаянно нуждаются в финансировании, и заместители акимов также штурмуют Минфин в надежде вырвать кусок бюджета, или "Самрук-Казына", чтобы построить что-то необычное – совсем как в советские времена. Хотя в Казахстане уже вырос целый класс местных инвесторов, которым даже не нужна помощь, чтобы поднимать на ноги своих сограждан.



Однако местным инвесторам нужно внимание. И это совсем не то суровое, ожесточенное внимание – "а ты из старого Казахстана или из нового?", а просто попытка понять проблемы местных инвесторов, у которых нашлись 20–30 тыс. долларов открыть свой бизнес, не говоря уже о 10–15 миллионов долларов, которые редкий казахстанец вкладывает в свои проекты.



Почему же поддержка местных инвесторов в Казахстане играет ключевую роль в развитии экономики и обеспечении устойчивого роста страны?



Вот несколько аргументов, подчеркивающих важность такой поддержки:



– Содействие экономической стабильности: Местные инвесторы, знакомые с особенностями местной экономической среды, могут способствовать снижению рисков и обеспечивать более устойчивое экономическое развитие. Дело в том, что выросший в стране или даже в регионе бизнесмен ориентируется в местной ситуации лучше многих акимов.



– Создание рабочих мест: Инвестиции местных предпринимателей способствуют созданию новых рабочих мест и увеличению занятости, что важно для снижения уровня безработицы. Как ни странно, если бизнес высокомаржинальный и большой, то большие компании предпочитают жить за границей и работать внутри страны. Пример большинства наших олигархов, которые замучали Лондон и Дубай своим присутствием – наглядный.



– Поддержка малого и среднего бизнеса: Местные инвесторы часто инвестируют в малые и средние предприятия, которые являются важным двигателем экономического роста и способствуют разнообразию предпринимательской активности.



– Увеличение налоговых поступлений: Инвестиции местных предпринимателей приносят налоговые доходы в бюджет, что позволяет правительству финансировать социальные программы и инфраструктурные проекты. В редких случаях местный инвестор просит каких-то несусветных льгот.



– Содействие инновациям: Местные инвесторы могут стать движущей силой за инновации в стране, поощряя разработку новых технологий и методов производства. Как ни странно, но большинство новых технологий, которые мы используем – разработаны за границей. Впрочем туда и уезжают наши инженеры, которые не находят среду и рынок тут.



– Снижение зависимости от иностранных инвестиций: Поддержка местных инвесторов помогает снизить зависимость страны от иностранных капиталовложений, что смягчает риски внешних экономических колебаний. Инвестор, который вложил в экономику тенге, а не доллар – все же чуть меньше переживает, что тот, кто занял в долларах и с ужасом смотрит на падающий курс тенге. Как ни парадоксально, но именно сильный местный бизнес привлечет иностранные инвестиции легче, чем это сделает правительство своими льготами. Именно богатый домашний бизнес внушает иностранным бизнесменам, что в стране можно и нужно работать.



Обязательно отмечу, что регионы Казахстана смогут более равномерно развиваться, когда у местных, районных и региональных бизнесменов будет свобода маневра и свобода вообще.



Работа с местными инвесторами, их поддержка – ведет к сохранению национального капитала и экономической независимости. И не менее важный аргумент – что только внутреннее соревнование будет стимулировать конкуренцию на рынке, что способствует повышению качества товаров и услуг и снижению цен в интересах потребителей.



Совсем не значит, что нам не нужны иностранные инвесторы, но внутренние должны стать отдельным приоритетом. Можно много рассказывать про преимущества иностранных инвесторов, однако мы возвращаемся к заголовку – "не надо пускать инвесторов в Казахстан, надо выращивать своих тут". Именно культивация и выращивание и поддержка своих инвесторов выведет нас на следующий уровень.



Это призыв к акиматам не ездить по миру в поисках мифических "иностранных инвестиционных партнеров", а почаще, каждый день, общаться с местным бизнесом. Нет, это не даст прироста ВРП (валового регионального продукта) в 10%, однако это поможет создать маленький, логичный, здравомыслящий проект, который удобен местному сообществу.



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Автор:

Рысмамбетов Расул

31.10.2023