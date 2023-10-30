Внепарламентская оппозиция в Казахстане: кризис жанра или…? - А.Чеботарев

09:54 31.10.2023 Внепарламентская оппозиция: кризис жанра или…?

Осенний политический сезон в Казахстане пока развивается без активного участия внепарламентской оппозиции, представленной сегодня главным образом различными неформальными объединениями и отдельными персонами. Общими для всех них являются довольно жесткая критика действующей власти и призывы сменить ее. Однако в реальности не все готовы объединиться друг с другом ради достижения соответствующих целей. Об этом, например, свидетельствует безуспешная попытка создать в прошлом году Коалицию демократических сил Казахстана в преддверии президентских выборов.



Неясные перспективы новых партий



За последние пару лет в оппозиционной среде Казахстана наблюдались две волны активности. Первая прошла под влиянием январских событий и последующих за ними политических реформ, включая либерализацию законодательства о политических партиях. Одной из важных тенденций стало возвращение к участию в политической жизни страны ряда известных общественно-политических деятелей, активно проявивших себя в прошлые годы, но затем в силу определенных обстоятельств взявших своего рода тайм-аут (Булат Абилов, Уалихан Кайсаров и т.д.). В прошлом году было также заявлено о 16 инициативах по созданию новых партий, включая оппозиционные.



Вторая волна была обусловлена проведением в марте т.г. парламентских и местных выборов, в которых в качестве самовыдвиженцев приняли участие большое количество оппонентов власти. Правда, из них в Мажилис Парламента прошел только издатель газеты "Общественная позиция" ("ДАТ") Ермурат Бапи. В этих условиях попыткой многих экс-кандидатов заявить о себе стало создание "Халықтық парламент" ("Народного парламента"). Вместе с тем наблюдается снижение активности по линии партийного строительства, включая сворачивание отдельных инициатив.



Одним из первых о прекращении политической деятельности и сосредоточении на бизнесе заявил Санжар Бокаев. Очевидно, что это коснулось создаваемой им с соратниками партии "Namys". В то же время Бокаев продолжает публично выступать с критикой властей по разным вопросам в рамках движения "Нет утильсбору!". Поэтому не исключено, что инициатива по созданию указанной партии не отменена совсем, а приостановлена на неопределенное время.



Об отказе от дальнейшей деятельности по созданию партии "Bizdin Tandau" также заявил Булат Абилов. В качестве главной причиной такого решения он назвал препятствия со стороны властей в процессе ее государственной регистрации. Вместо этого Абилов намерен с группой соратников сосредоточиться на деятельности фонда "Elge qaitaru", который занимается вопросами возврата незаконно приватизированных и выведенных из Казахстана за рубеж активов. Следует отметить, что данный бизнесмен и политик не участвовал в прошедших парламентских выборах.



Неясными являются еще три инициативы по созданию новых оппозиционных партий вследствие привлечения их лидеров к уголовной ответственности. Прежде всего, речь идет о Демократической партии, руководитель которой Жанболат Мамай в апреле этого года был приговорен к 6 годам лишения свободы условно по обвинению в совершении трех уголовных правонарушений. Особенно серьезным является обвинение в организации массовых беспорядков во время январских событий 2022 года. Причем Мамаю в течение указанного срока также запрещено заниматься любой общественно-политической и публицистической деятельностью, в том числе в социальных сетях.



Вместе с тем на главные позиции в данной незарегистрированной партии фактически вышла Инга Иманбай, супруга Мамая. Она, в частности, баллотировалась в Мажилис Парламента по городу Алматы, является одним из участников "Народного парламента" и ведет YouTube-канал "Демократиялы Қазақстан / Демократический Казахстан". Время от времени "демократы" участвуют в разных акциях протеста, правда в небольшом количестве и преимущественно в Алматы. При этом неизвестно, будет ли возобновлена прерванная еще в 2020 году деятельность по регистрации партии.



Лидер инициативной группы по созданию партии "El tiregi" Нуржан Альтаев в июне т.г. был арестован Антикорупционной службой по обвинению в получении взятки. Судя по всему, его арест связан с уголовным делом экс-председателя Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Аблая Мырзахметова, которому также инкриминируется совершение коррупционных правонарушений. Альтаев, в свою очередь, был в 2014–2017 гг. его заместителем. Правда, сам он считает обвинения в свой адрес необоснованными и политически мотивированными. Что касается создаваемой им партии, то ей неоднократно было отказано в прохождении регистрации. С учетом же текущей ситуации с руководителем, скорее всего, дальнейшая деятельность по ее созданию будет приостановлена на неопределенное время.



Инициаторы создания партии "Алға, Қазақстан!", начиная с прошлого года, предприняли 18 попыток зарегистрировать ее. Однако Минюст отказывает им на основании несоответствия подаваемых документов действующему законодательству. Ситуацию вокруг этой партии усугубляют смерть в мае этого года ее лидера Жасарала Куанышалина и арест сменившего его Марата Жыланбаева по обвинению в совершении правонарушений экстремистского характера. Судя по всему, все это обусловлено подозрениями со стороны властей активистов данного объединения в связях с политэмигрантом Мухтаром Аблязовым.



Следует отметить, что из инициаторов создания других оппозиционных партий в Мажилис Парламента или маслихаты в порядке самовыдвижения, в частности, баллотировались Уалихан Кайсаров ("Алаш Орда"), Мухтар Тайжан ("Жер қорғаны"), Санавар Закирова ("Наше право") и Асия Тулесова ("Progress"). Однако регистрация последних двух кандидатов была отменена соответствующими избирательными комиссиями, что не позволило узнать их электоральный рейтинг. При этом какой-либо открытой информации о проводимой ими работе по созданию указанных партий не наблюдается давно.



Инициативная группа по созданию партии "Алаш Орда" предприняла ряд безуспешных попыток по ее регистрации. За ее лидера, по данным Центризбиркома, проголосовали 6141 жителей Астаны, где он баллотировался. Продолжают ли Кайсаров и его соратники дальнейшую работу по созданию партии, пока неизвестно.



Что касается партии "Жер қорғаны", то в августе прошлого года ее активисты представили "Принципы экономической политики". Ее же лидер Мухтар Тайжан, согласно официальным итогам выборов, был поддержан 12882 алматинцами. При этом сам он эти итоги не признает. А в апреле т.г. Тайжан был подвергнут административному аресту на 15 суток по обвинению в нарушении порядка организации и проведения мирных собраний. Однако все это способствует его популярности и авторитету в глазах потенциальных сторонников. В свою очередь, это может положительно отразиться в процессе создания рассматриваемой партии.



Вследствие смерти в августе 2022 года известного политического деятеля Балташа Турсумбаева фактически прекращена деятельность по созданию партии "Ел мен Жер". Хотя сам он при жизни озвучивал участие в данной инициативной группе 60 тыс. человек. В 2020 и 2022 гг. были также озвучены инициативы по созданию партий "Халық таңдауы" и "Qantar". Однако, на каком этапе своей реализации они находятся в настоящее время, неизвестно. К тому же инициаторы создания второй из этих партий пребывают за рубежом, что не позволяет вести полноценную работу в данном направлении в Казахстане.



Власти же, судя по всему, блокируют попытки создания, прежде всего, тех оппозиционных партий, которые либо аффилированы с определенными группами влияния, имевшими покровительство прежнего руководства, либо настроены радикально в своих призывах и действиях. Причем в последнем случае особую чувствительность у властей после январских событий вызывает проведение различных и несогласованных с ними акций протеста. Что касается остальных создаваемых партий, то по отношению к ним действует та же тактика. Хотя объективно регистрация некоторых из них выгодна официозу для демонстрации действия обновленного законодательства о политических партиях. Уже само это обстоятельство создает возможности для диалога между властями и инициаторами создания данных партий. Но, кто из них готов начать его и с чем для себя прийти в итоге, пока неизвестно.



Альтернатива парламенту: попытка № 2



Как уже отмечалось выше, экс-кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов и их единомышленники создали "Халықтық парламент" ("Народный парламент"). Его первое заседание было проведено 1 апреля т.г. в Алматы с участием Рысбека Сарсенбая, Мухтара Тайжана, Оразалы Ержанова, Лукпана Ахмедьярова, Асылбека Кожахметова, Нуржана Альтаева, Инги Иманбай, Айман Турсынкан, Арайлым Назаровой и т.д. По итогам данного мероприятия была принята резолюция с требованиями признать прошедшие выборы нелегитимными и провести их заново, изменить президентскую форму правления на парламентскую, освободить политзаключенных, приостановить деятельность партии "Amanat" и т.д.



Следует отметить, что в политической жизни Казахстана уже второй раз оппозиция предпринимает попытку создания структуры, альтернативной парламенту. Первый раз это имело место в мае 2008 года, когда по инициативе Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) во главе с Жармаханом Туякбаем был создан Общественный парламент "Халық Кеңесі" ("Народный совет"). Помимо социал-демократов в его работе также участвовали представители партий "Ак жол", "Ауыл", "Руханият", КНПК, незарегистрированной "Алга!", некоторых НПО и отдельные политики.



Главным образом это было обусловлено парламентскими выборами 2007 года, проведенными впервые на пропорциональной основе и завершившимися единоличным представительством партии "Нур Отан" в Мажилисе Парламента РК VIсозыва (2007–2011 гг.). Поэтому в лице "Халық Кеңесі" оказавшиеся вне парламента политики и гражданские активисты разной идейно-политической ориентации обрели площадку, позволяющую им обсуждать актуальные вопросы развития страны и пути их решения и доводить все это до внимания властей и широкой общественности. В том же 2008 году было проведено четыре заседания данной структуры, в том числе по вопросам разработки и принятия нового Земельного кодекса.



Однако "Халық Кеңесі" не проработал и года. Примечательно, что изначально в его состав не вошли традиционные союзники ОСДП в лице действующих в тот период ДПК "Настоящий Ак жол" и Компартии Казахстана. Что же касается участвовавших в нем партий, то, по словам возглавлявшего тогда ДПК "Ак жол" Алихана Байменова, "координаторы проекта не смогли в полной мере задействовать потенциал этих партий, а чрезмерно увлеклись аппаратными играми" (Алехова А. По каким причинам провалилась идея "народного парламента"? // "Zakon.kz", 21.07.2009 г.). Иначе говоря, среди участников "общественного парламента" проявились определенные разногласия. К тому же не было никакой обратной связи между "Халық Кеңесі" и властью, что снижало результативность его деятельности.



В отличие от своего предшественника "Халықтық парламент" создан на непартийной основе и с более многообразным по идейно-политическим признакам составом. К тому же его участники не ограничиваются проведением стандартных заседаний. Так, 9 апреля в Алматы они провели несогласованный с местными органами власти митинг у монумента Независимости, за что некоторые из них были привлечены к административной ответственности. На новом же заседании "Народного парламента", прошедшего 10 июня т.г., его участники подвергли критике проект закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". При этом неизвестно, были их соответствующие замечания и предложения направлены в Мажилис Парламента или нет.



При всем этом сомнительно рассматривать "Халықтық парламент" в качестве потенциальной основы для создания серьезной коалиции оппозиционных сил по следующим основаниям.



Во-первых, отсутствие системности в его деятельности. Так, обращает внимание продолжающийся с момента последнего заседания перерыв. Хотя с учетом официальной политической повестки, включая намерение провести референдум по вопросу строительства АЭС, реакция оппонентов власти была бы логичной и своевременной.



Во-вторых, неполный состав. Далеко не все известные экс-кандидаты в депутаты представительных органов власти, отстраненные от участия в выборах или несогласные с их результатами, поддержали инициативу создания альтернативного "парламента". Нет также ясности относительно участия в его работе на сегодня и лиц, заявленных в качестве его создателей.



В-третьих, неучастие ряда других критично настроенных к власти персон, включая того же Булата Абилова, активистов движения "Oyan, Qazaqstan" и т.д. Хотя изначально предполагалось привлечь в данное объединение более широкий круг представителей гражданского общества, не ограничиваясь экс-кандидатами в депутаты. К тому же в рядах "народных парламентариев" преобладают жители обеих столиц Казахстана и, наоборот, отсутствуют их потенциальные единомышленники из ряда регионов.



В-четвертых, отсутствие взаимодействия с отдельными парламентариями с целью продвижения через них своих законотворческих инициатив. Это обстоятельство обусловлено признанием текущего созыва законодательного органа со стороны "Халықтық парламент" нелегитимным. Хотя в качестве такового депутата вполне может выступать Ермурат Бапи, с которым еще во время избирательной кампании некоторые кандидаты создали предвыборный альянс. Впрочем, со стороны самих "народных парламентариев" пока что не было разработано и представлено какого-либо альтернативного законопроекта.



В-пятых, отсутствие качественно новых идей, способных объединить под эгидой "Народного парламента" ведущих представителей внепарламентской оппозиции и, что еще более важно, обеспечить ему широкую поддержку в обществе. Очевидно, что требования к властям, изложенные в его резолюции, таковыми идеями не являются. Кстати, по неизвестным причинам среди них нет требования о регистрации новых партий.



Таким образом, казахстанская внепарламентская оппозиция в очередной раз демонстрирует свою разобщенность, непоследовательность в реализации заявленных намерений, неготовность к конструктивному взаимодействию с потенциальными единомышленниками среди депутатов парламента и маслихатов и неспособность разработать и представить вниманию общества новые привлекательные идеи по развитию страны. Именно все это в совокупности делает "Халықтық парламент" максимально похожим на "Халық Кеңесі" 2008 года. Но способны ли его участники понять и преодолеть данные факторы и обусловленные ими ошибки своих предшественников, это станет ясно в ближайшее время.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Чеботарев Андрей

30.10.2023 Источник - turanpress.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1698735240





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы почтили память погибших минутой молчания

- Мажилис рассмотрит Соглашение с Эстонией о реадмиссии лиц

- Кадровые перестановки

- О закредитованности населения

- Члены фракции партии "AMANAT" в Мажилисе одобрили проект республиканского бюджета на 2024-2026 годы

- Казахстанский научно-исследовательский институт Каспийского моря будет создан в Казахстане

- Прогноз по рейтингам казахстанского оператора связи АО "Транстелеком" пересмотрен на "Стабильный" ввиду улучшения показателей ликвидности; рейтинги подтверждены на уровне "В"

- МВД: Задержаны подозреваемые в пропаганде терроризма

- Рабочий график главы государства

