 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 30.10.2023
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Раскрыта цель визита Макрона в Казахстан и Узбекистан
10:08 31.10.2023

Визит президента Франции, Эммануэля Макрона, в Казахстан и Узбекистан, намеченный на эту неделю, имеет цель укрепить энергетическую безопасность Франции. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на свои источники.

Макрон "ищет новых друзей и уран", пишет агентство.

1 ноября Макрон планирует официальный визит в Казахстан, а затем отправится в Узбекистан на следующий день. Цель поездки, как сообщается, заключается в повышении энергетической безопасности Франции. Франция имеет ядерные реакторы, работающие на уране, поставляемом из Казахстана и Узбекистана. Визит Макрона направлен на обеспечение надежного источника поставок урана для энергетического сектора Франции.

Помимо этого, присутствует и другой мотив, как утверждает источник агентства - влияние на предполагаемую зависимость бывших советских республик от России.

В Казахстане имеются более 170 французских компаний и совместных предприятий. Среди них такие компании, как Total Energies, Air Liquide, Airbus, Alstom, Orano и Danone, которые являются ведущими инвесторами в экономику Казахстана. В прошлом году Казахстан и Франция утвердили дорожную карту по торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству до 2030 года.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, расширение присутствия французской компании Orano в Казахстане станет одной из тем для обсуждения во время визита Макрона.

Авторы: ЛИНА ПАНЧЕНКО

Источник - МК
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