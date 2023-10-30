В Ашхабаде после прекращения продажи продуктов по госценам увеличилось число краж

10:10 31.10.2023

Жители Ашхабада жалуются на рост числа краж имущества, а продавцы супермаркетов ежедневно задерживают воришек.



Полицейские, в неформальных беседах с корреспондентом "Хроники Туркменистана", рассказали, что количество краж и других преступлений резко возросло (называть конкретные цифры они отказались) после того, как прекратилась продажа продуктов по госценам.



По словам правоохранителей, на мелких кражах попадаются все возрастные категории граждан – подростки, пожилые люди, женщины и мужчины.



На базарах и в супермаркетах воруют продукты, одежду, косметику, бытовую химию, то есть все то, что потом можно продать или использовать.



Женщины ходят по квартирам, стучат в дверь и предлагают купить какой-то товар. Если дверь не заперта, например, когда ее забыли закрыть дети, то женщина может забрать все, до чего дотянется с порога – обувь, одежду, другие вещи.



Если человека поймали, он тут же отдает украденное, начинает плакать и просить, чтобы его отпустили. Клянется, что больше не будет так поступать. Но продавцы крупных магазинов утверждают, что если вора пожалеть и отпустить, то через несколько дней он вернется. С другой стороны, продавцы, особенно на рынках, не хотят лишний раз связываться с полицией.



В августе журналисты ХТ сообщили, что сокращение продажи продуктов по госценам в Ашхабаде привело к увеличению людей, которые просят милостыню.