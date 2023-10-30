El Tiempo: преподаватель из России Краснов стал мэром колумбийского города Тунха

13:58 31.10.2023

El Tiempo

Колумбия



Реакция "русского преподавателя" Михаила Краснова на известие о своей победе на выборах мэра Тунхи

El Tiempo: преподаватель из России стал мэром колумбийского города Тунха



Россиянин избран мэром колумбийского города Тунха, пишет El Tiempo. Преподаватель университета Михаил Краснов, проживающий в Колумбии с 2008 года, впервые участвовал в политической борьбе и уверенно опередил конкурентов – коренных колумбийцев.







Себастьян Давид Гарсия Кастро



Натурализованный гражданин Колумбии одержал победу над известными кандидатами в столице штата Бояка.



Россиянин Михаил Краснов стал неожиданным победителем на выборах мэра в городе Тунха (Бояка). Иностранец, который впервые участвовал в политической борьбе, выиграл выборы, в которых ему противостояли кандидаты, известные своей работой в государственном секторе.



По последним данным регистрационной службы, кандидат российского происхождения набрал 31,55%, то есть более 26 тысяч голосов. На втором месте оказался экс-советник и экс-секретарь Джон Каррерро (John Carrerro), который "пролетел" в своей новой попытке стать мэром, набрав всего 18 тысяч голосов.



Висенте Анибаль Охеда (Vicente Aníbal Ojeda), который был секретарем правительства в период правления нынешнего мэра Алехандро Фунеме (Alejandro Fúneme), также не смог убедить жителей Тунхи голосовать за него. Он занял всего третье место с результатом более 11 тысяч голосов.



"Нам удалось одержать победу над коррумпированными кандидатами", - заявил российский преподаватель Михаил Краснов после победы на выборах мэра Тунхи.



Изначально он планировал баллотироваться на пост мэра Тунхи по подписям, но в итоге не смог оплатить необходимую пошлину. В результате он получил поддержку партии La Fuerza de la Paz, основанной Роем Баррерасом (Roy Barreras).



После победы Краснов сказал: "Я хочу поблагодарить жителей Тунхи, которые пришли голосовать за меня и поверили в наше дело".



Он также пообещал гражданам "не разочаровывать их" и выступил с критикой своих конкурентов: "Я - преподаватель из России Михаил Краснов, и я - избранный мэр Тунхи. Вместе нам удалось победить коррупцию", -сказал он в своем первом выступлении.



Он также подтвердил, что чувствует себя колумбийцем, хотя и сохраняет российское гражданство.



Он приехал в столицу штата Бояка в 2008 году по обмену в Педагогический и технологический университет Колумбии (UPTC). По его словам, он влюбился в этот город, решил остаться и получил колумбийское гражданство. До прихода в политику он работал преподавателем в университете.



"С годами мое возмущение тем, как ведется политика в городе Тунха, и кто ею управляет, росло. Я понял, что политика превратилась в личный бизнес избранных персон, где для элиты нормально опустошать бюджет этого города в своих интересах, не оставляя гражданам никаких возможностей для нормальной жизни", - заявил Краснов в интервью EL TIEMPO.



В свои 45 лет он является выпускником Берлинского университета имени Гумбольдта (Германия) по специальности экономика, имеет докторскую степень по экономической социологии и демографии Волгоградского государственного университета (Россия), а также четыре степени магистра в области экономики, социологии, международных отношений и педагогики.



Краснов владеет шестью языками. Он проводил свою избирательную кампанию под лозунгом содействия устойчивому экономическому и социальному развитию города, "превращению Тунхи в важный деловой центр Колумбии и Латинской Америки".



И теперь "русский профессор", как его здесь называют, своим примером открывает новую страницу в истории города Тунха.