Детки рос-элитки отпраздновали в Лондоне Тыквенный спас (Хелуин)

14:13 31.10.2023

Дочки-красавицы татарских ВИПов отпраздновали Хэллоуин в Лондоне



Сегодня, 30 октября, в интернет-изданиях Татарстана рассказывается о праздновании Хэллоуина детьми татарской элиты. В частности, речь идет о дочерях руководителя администрации главы Татарстана Асгата Сафарова Элине и экс-депутата Госдумы от республики Рината Хайрова Эльсине.



Девушки продумали свои образы до мелочей: костюмы, макияж и даже парики. Голову дочки Сафарова украшают черные ушки зайчика, а дочка Хайрова предпочла на этот Хеллоуин быть медсестрой.



Дамы щедро делятся в своих аккаунтах в запрещенной соцсети и совместными видео с вечеринки.



В ночь с пятницы на субботу Элина и Эльсина побывали как минимум в двух лондонских заведениях. Первое, судя по публикациям Сафаровой, - Exhibition London. А сама вечеринка называлась Fetish Ball (фетиш-бал - англ).



Вторая точка на лондонской карте, где отметилась как минимум дочь Сафарова, - частный элитный клуб Annabel’s. Правда, чтобы попасть туда на Хеллоуин, гости должны были быть в венецианских костюмах. Учитывая наряд Элины и тот факт, что подписчикам она показала клуб только снаружи, вероятно, на вечеринку в Annabel’s она не попала.



Эльсина Хайрова больше известна по громкому скандалу в 2018 году. Причем заговорили о ней тогда далеко за пределами Татарстана и даже России. Девушка неожиданно стала владелицей огромного особняка в графстве Суррей. Его стоимость - почти 2 миллиарда рублей. Незадолго до этой покупки Эльсина приобрела квартиру в центре Лондона за 877 миллионов рублей.



Ее отец Ринат Хайров тогда сразу же открестился от покупок наследницы: мол, она давно замужем за влиятельным человеком, и именно он спонсирует все ее покупки.



Кто же такой Ринат Хайров, о котором последний год практически ничего не слышно? В 1998 году он был первым заместителем министра финансов Татарстана. В том же году возглавил республиканскую налоговую службу. А с 2007-го на три года занял кресло советника министра обороны РФ. А начиная с 2011-го, Хайров проводил время в Госдуме, избравшись на два срока подряд. Законы для россиян он придумывал и одобрял до 2022 года.



Надо признать, проблемы у обоих руководителей возникли не только в части времяпрепровождения их уже действительно взрослых дочерей, явно наметились и сложности в профессиональной деятельности - карьеры обоих руководителей столкнулись с ощутимыми вызовами. Особенно у руководителя аппарата администрации Татарстана Асгата Сафарова: внутренняя политика Татарстана испытывает напряжение как в области межнациональных отношений, так и в области информационного обеспечения - скандалов хватает.



Возможно, отметить Хеллоуин в Лондоне дочерей татарстанских политиков вынудили обстоятельства. Дело в том, что в России в этом году этот праздник в опале - его посчитали чуждым для страны. Вместо этого в некоторых регионах анонсировали другой праздник - Тыквенный спас.