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"Большая семерка" решила бросить вызов Китаю, - "Sankei Shimbun"
14:17 31.10.2023

Sankei Shimbun
Япония

Государства "Большой семерки" договорились создать надежные цепочки поставок с развивающимися странами
Sankei Shimbun: страны G7 решили снизить их экономическую зависимость от Китая

В Осаке прошла встреча министров торговли стран "Большой семерки", сообщает Sankei Shimbun. Они договорились принять меры по снижению их зависимости от Китая. Одним из таких шагов станет создание надежных цепочек поставок минералов с развивающимися государствами.

Министры торговли стран "Большой семерки" встретились в Осаке, чтобы разработать меры по снижению их зависимости от Китая в поставках ключевых минеральных ресурсов. Особое внимание было уделено эмбарго на экспорт рыбы и морепродуктов.

В субботу, 28 октября, в Осаке прошла встреча министров торговли стран "Большой семерки". В этот день впервые был проведен расширенный форум с участием представителей государств с развивающейся экономикой. Стороны договорились о создании надежной цепочки поставок ключевых минералов, необходимых для производства электромобилей и аккумуляторных батарей. Страны будут совместно работать над снижением зависимости от Китая.

Это уже вторая встреча министров торговли, первая была организована в онлайн-формате в апреле. В этот раз форум прошел под совместным председательством министра экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура и министра иностранных дел страны Еко Камикава.

Участники мероприятия также обсудили ответные меры "Большой семерки" на "экономическое запугивание" со стороны Китая, то есть использование торговых преимуществ для оказания давления на другие страны. В расширенном заседании приняли участие богатые ресурсами Австралия и Чили, а также Индия, Индонезия и Кения, представляющие страны с развивающейся экономикой, известные как Глобальный Юг.

Нисимура отметил: "В последнее время экономическая зависимость одних стран от других используется как оружие". Министр призвал страны "Большой семерки" развивать партнерство не только друг с другом, но и с другими государствами с целью создания безопасной и диверсифицированной цепочки поставок.

Перед началом встречи правительства Великобритании и Японии подписали меморандум о взаимопонимании по укреплению логистических сетей важнейших минеральных ресурсов. Состоялся экономический диалог на высшем уровне с Европейским союзом, в ходе которого было достигнуто общее соглашение о разработке правил свободного обращения данных. ЕС и Япония также приняли решение о создании совместной рабочей группы по укреплению цепочек поставок.

Что касается "экономического запугивания", то Япония сталкивается с проблемой эмбарго на экспорт рыбы и морепродуктов, введенного Китаем, Россией и другими странами после сброса очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в Тихий океан. По данным торговой статистики министерства финансов и других источников, в 2022 году экспорт рыбной продукции составил 387,3 миллиарда иен, причем более 40% пришлось на Китай, включая Гонконг.

Концентрация радиоактивного трития в море остается ниже нормы даже после сброса очищенной воды в океан в конце августа, однако Китай и другие страны не отказываются от эмбарго. Япония намерена в сотрудничестве с "Большой семеркой" на основе научных данных и других доказательств вновь решительно потребовать немедленной отмены запрета на экспорт рыбы и морепродуктов.

Источник - ИноСМИ
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