Станет ли Одесса новым Тель-Авивом? - Виктор Шацких

14:21 31.10.2023 Станет ли Одесса новым Тель-Авивом?



31.10.2023 08:00 Виктор ШАЦКИХ



В русскоязычном медиа-пространстве активно обсуждались перспективы "переезда" Израиля на Украину. Но потом начались антиеврейские митинги на Кавказе



Игорь Кива



Игорь Кива – бывший депутат Верховной Рады. Сейчас он живет в Испании. На Украине считается изменником. Время от времени Кива "зажигал" на российских политических ток-шоу. Рассказывал всякие удивительные истории. Настолько удивительные, что на федеральные телеканалы Киву звать перестали. Теперь он зажигает в интернете.



Две недели назад бывший депутат поделился со зрителями и читателями сенсационной новостью. Он сообщил, что, поскольку Израиль проигрывает войну на Ближнем Востоке, скоро надо ожидать массового переселения евреев на Украину. И это будет не просто миграция, а "захват" Израилем, вернее – передача ему по сговору с Зеленским и с американцами нескольких украинских регионов. Тех, где евреи жили в минувшие века, и где похоронены их самые почитаемые цадики (лидеры хасидских общин).



Игорь Беркут



Вообще-то тема "переезда" Израиля на Украину совсем не новая. Некоторое время назад ее активно продвигал в русскоязычном информационном поле еще один медийный украинский человек по имени Игорь Беркут. Оппозиционер, лидер крошечной партии с громким названием "Великая Украина". Кстати, в 90-х этот гражданин был довольно известным казахстанским бизнесменом, соучредителем одного крупного банка.



В отличие от Кивы, Беркут предлагал отдать под "Небесный Иерусалим", так назывался его проект, не западные области Украины, а южные. Как "наименее спорные". Серьезно так объяснял на камеру, что Израиль перенаселен, что на Ближнем Востоке очень жарко, плохая земля – камень да пустыня – и враждебное для евреев окружение. А на Украине, мол, и климат мягкий, и земля плодородная и вместо злых арабов добродушные покладистые славяне.



Игорь Беркут рассказывал про Небесный Иерусалим в те годы, когда Кремль еще не педалировал тему Новороссии. Наоборот, российское начальство в тот период пыталось при помощи минских соглашений затолкать Донбасс обратно в Украину. Потом ситуация изменилась, и проект Новый Иерусалим пропал из информационного пространства. Зато теперь там возник Кива со своими цадиками и планами отдать евреям Западную Украину: "пусть лучше они заберут, чем поляки".



В Киеве все это не без оснований считали и считают происками российской пропаганды. Попытками вызвать беспокойство у украинского обывателя, возбудить антисемитские настроения. Кстати, после обострения ситуации на Ближнем Востоке украинская пропаганда тоже активно использует в своей работе еврейскую тему. Три дня назад в дагестанском Хасавюрте у местной гостиницы собралась агрессивная толпа с требованием выселить израильских беженцев, которых якобы там разместили. Вскоре выяснилось, что никаких беженцев в гостинице нет, что, по многим признакам, это информационный вброс ЦИПСО. Но толпа-то собралась настоящая.



И это была всего лишь разминка. На следующий вечер, в воскресенье, в аэропорту Махачкалы, столицы Дагестана, произошли гораздо более масштабные "акции протеста" по деликатному выражению ТАСС. Сотни горячих кавказских парней с палестинскими флагами, с криками "Аллаху Акбар!" ворвались в здание аэропорта, а затем вышли на летное поле и попытались проверить: есть ли израильские евреи на борту прибывшего из Тель-Авива самолета.



Лишь поздним вечером силовикам удалось взять ситуацию под контроль. К счастью, обошлось без жертв. Возбуждено уголовное дело. Организаторы "акций протеста" пока не известны. Российская пропаганда снова обвиняет Украину, и, скорее всего, не беспочвенно. Круги от этих событий продолжают расходиться по всему миру. Их последствия сейчас предсказать невозможно.



Но вернемся пока к основной теме нашей заметки. Для взрослого рассудительного человека разговоры о том, что "Израиль переедет на Украину" сегодня выглядят почти бредом. Примерно такой же ерундой и нелепицей, какой выглядели 150 лет назад разговоры о возможном переселении евреев в Палестину и создании там еврейского государства. Почти никто из взрослых рассудительных людей в такую перспективу не верил. Но потом все произошло на самом деле.



Из этого, разумеется, не следует, что всякая идея, которая кажется нелепой, должна сбываться. Просто сегодня снова пришли в движение такие глубокие, мощные и, казалось, навсегда сложившиеся геополитические плиты, что нельзя исключать вообще ничего. Да, бывший депутат Кива с его страшилками – антисемит и недорогой политический киллер. А Беркут – тролль, причем, довольно талантливый. Но вот академик Сергей Глазьев (до недавнего времени он был советником Путина, теперь занимает должность министра ЕАЭС), предсказывающий массовое переселение евреев на земли Юго-Востока Украины – тоже антисемит и пустозвон?



Михаил Хазин



И Михаил Хазин антисемит? Вроде бы нет. Это солидный московский эксперт "из телевизора", уважаемый гость аналитических программ, доктор экономических наук. Еврей по национальности. Но в последнее время Хазин рассказывает о новых украинских законах, позволивших иностранцам скупать землю, сразу огромные территории "целиком". Подо что? Какие планы у этих людей? – задает риторические вопросы Михаил Хазин. Кроме того, он вспоминает хазарский каганат, иудейское государство, которое располагалось примерно в тех же местах, о которых идет речь. Население там было в основном тюркское, но элита состояла из евреев. Русские княжества платили хазарам дань.



Правда, история каганата закончилась тысячу лет назад. Но возвращение евреев в Палестину случилось через две тысячи лет после их изгнания оттуда римлянами. Тем не менее, для современных израильтян концепция "мы вернулись домой, на свою землю" не просто исторически основательная, но фундаментальная и незыблемая. Почему же хазарский каганат не годится в качестве базы, основания для возвращения на еще одну историческую родину? Тем более, что влияние и вес еврейской общины, например, в Одесской и Днепропетровской областях Украины по-прежнему очень велики.



Все зависит от того, как дальше будут развиваться события на Ближнем Востоке. Сумеет ли Израиль опять "разрулить" ситуацию. Современное еврейское государство, которому 75 лет от роду, все эти годы напоминает циркового эквилибриста, балансирующего на высоченной конструкции из шаров, цилиндров, каких-то палок и вообще неизвестно чего. Кажется, по всем законам физики этот эквилибрист давно должен был навернуться. Но не наворачивается. Может, он и в этот раз не упадет. Может, всем известное еврейское упорство, умение выстраивать и проводить в жизнь долгосрочные стратегии, играть на противоречиях во вражеском лагере, подкупать чужие элиты, в общем, "передавливать" противника – снова дадут нужный результат. Тогда разговоры о "переселении Израиля" останутся в сфере маргинальной конспирологии.



Однако со времен предыдущих войн у врагов Израиля значительно вырос технический уровень. Евреи уже не имеют решающего преимущества в вооружениях и военных технологиях. Кроме того, насколько я могу судить, всем политикам и экспертам понятно (хотя прямо это не озвучивается): создание независимого палестинского государства – не выход. Такое решение не принесет мира, а только увеличит возможности палестинцев для сопротивления, для создания и обучения полноценной армии, поставок ей техники из других стран арабского и в целом мусульманского мира. В конечном счете – поможет врагам Израиля решить стратегическую задачу: уничтожить "страну-оккупанта", сбросить евреев в море.



Поэтому независимое палестинское государство никогда не будет создано. Однако сохранение сегодняшнего положения вещей тоже ведет в тупик. Каждый еврейско-палестинский конфликт заканчивается потерями сторон в пропорции 1:10 и отъемом еще какой-то части палестинской территории. И без того уже крошечной. Мусульманский мир в ярости. Но Израиль готов применить ядерное оружие.



Есть ли выход из этого тупика? Кроме переезда Израиля на Украину? Источник - zonakz.net

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